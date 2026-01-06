Samsung यूजर्स के लिए जरूरी खबर! कंपनी ने किए अपडेट से जुड़े बदलाव, लिस्ट में देखें अपना फोन

संक्षेप: Samsung ने जनवरी 2026 के लिए One UI अपडेट रोडमैप जारी किया है, जिसमें Galaxy फोन और टैबलेट्स को Monthly, Quarterly और Biannual कैटेगरी में बांटा गया है। इस लिस्ट से यूजर्स को यह पता चलता है कि उनके डिवाइस को कितनी बार सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

Jan 06, 2026 06:03 pm IST

स्मार्टफोन कंपनी Samsung ने जनवरी 2026 के लिए अपनी One UI software update roadmap को आधिकारिक रूप से अपडेट कर दिया है। इस नए रोडमैप से यह साफ हो गया है कि किन Samsung Galaxy स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को हर महीने सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे और कौन-से डिवाइस अब तिमाही या साल में दो बार अपडेट पाने वाली लिस्ट में आ गए हैं। Samsung हर महीने यह रोडमैप अपडेट करता है, जिससे यूजर्स को उनके डिवाइस की software support eligibility के बारे में पहले से जानकारी मिल सके।

Samsung One UI Update System कैसे काम करता है? Samsung अपने Galaxy डिवाइसेज को तीन कैटेगरी में बांटता है,

Monthly Security Updates – प्रीमियम और नए फोन 2. Quarterly Security Updates – मिड-रेंज और पुराने मॉडल

3. Biannual Security Updates – सपोर्ट के आखिरी चरण में मौजूद डिवाइस

आमतौर पर जिन Galaxy फोन को 7 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट सपोर्ट मिलता है, उन्हें 5 से 6 साल तक मंथली सिक्योरिटी पैच दिए जाते हैं।

हर महीने सिक्यरिटी अपडेट पाने वाले Samsung Galaxy Devices Galaxy Z Fold & Flip Series

Galaxy Z TriFold, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Fold Special Edition, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Flip6, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE, W23, W23 Flip, W24, W24 Flip, W25, W25 Flip और W26

Galaxy S Series Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra और Galaxy S21 FE 5G

Galaxy A और Enterprise Models Galaxy A56 5G, Galaxy A53 5G (Enterprise Edition), Galaxy A54 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy XCover7 और Galaxy XCover7 Pro

हर तिमाही में एक बार अपडेट पाने वाले Samsung Devices Galaxy Z और S Series Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G और Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy A Series Galaxy A04, A04s, A04e, A05, A05s, A06, A06 5G, A07, A13, A14, A14 5G, A15, A15 5G, A16, A16 5G, A17, A17 5G, A23, A23 5G, A24, A25 5G, A26 5G, A33 5G, A34 5G, A35 5G, A36 5G और Galaxy A73 5G

Galaxy C, M और F Series Galaxy C55 5G, Galaxy M04 से लेकर Galaxy M56 5G तक के कई मॉडल और Galaxy F04 से लेकर Galaxy F56 5G तक के फोन इस कैटेगरी में शामिल हैं।

Galaxy Tablets Galaxy Tab S11 सीरीज, Tab S10 सीरीज, Tab S9 सीरीज, Tab S8 सीरीज, Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab A11, Tab A9 और Tab A9+ (2025)

साल में दो बार अपडेट पाने वाले Samsung Devices Samsung की इस कैटेगरी में अब सिर्फ दो डिवाइस बचे हैं,

Galaxy A03

Galaxy Tab A8