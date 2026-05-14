बड़ा तोहफा: Samsung के इन 80 पुराने फोन्स को मिलेगा One UI 9 अपडेट, फोन में आएंगे Smart AI Tools और Privacy फीचर्स
सैमसंग जल्द One UI 9 अपडेट जारी करने वाला है। अपडेट के बाद फोन में नए AI फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा। जानिए कौन-कौन से फोन इस लिस्ट में शामिल हैं।
Samsung One UI 9 Update: टेक कंपनी सैमसंग जल्द अपने Galaxy स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए नया One UI 9 अपडेट जारी करने वाली है। यह अपडेट Android 17 पर बेस्ड होगा और इसमें कई नए AI फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। One UI 9 में Galaxy S Series, Fold और Flip फोन के साथ कई Galaxy A Series और टैबलेट्स भी शामिल हैं। Samsung का One UI हमेशा से अपने क्लीन डिजाइन और आसान यूजर इंटरफेस के लिए पसंद किया जाता है। One UI 9 में कंपनी AI फीचर्स पर ज्यादा फोकस कर सकती है। इसमें बेहतर AI Writing Tools, Smart Photo Editing, AI Battery Optimization और नए Privacy फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा फोन की परफॉर्मेंस को और स्मूद बनाने के लिए सिस्टम एनिमेशन और ऐप मैनेजमेंट में भी सुधार देखने को मिल सकता है। Samsung नए अपडेट के जरिए बैटरी बैकअप और मल्टीटास्किंग को बेहतर करने की तैयारी में है।
किन Samsung Galaxy S Series फोन को मिलेगा अपडेट
लीक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग की प्रीमियम गैलेक्सी S Series के कई फोन One UI 9 अपडेट पाने वाले हैं। इनमें:
Galaxy S26 Series
Galaxy S26+
Galaxy S26 Ultra
Galaxy S25
Galaxy S25+
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Edge
Galaxy S25 FE
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 FE
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Fold और Flip फोन भी लिस्ट में शामिल
Samsung के फोल्डेबल फोन यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक:
Galaxy Z TriFold
Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Flip 7 FE
Galaxy Z Fold Special Edition
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy A Series
Samsung सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन तक सीमित नहीं है। कंपनी अपने मिड-रेंज और बजट फोन यूजर्स को भी अपडेट देने पर ध्यान दे रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार:
Galaxy A57
Galaxy A56
Galaxy A55
Galaxy A54
Galaxy A37
Galaxy A36
Galaxy A35
Galaxy A34
Galaxy A26
Galaxy A25
Galaxy A24
Galaxy A17
Galaxy A16 (LTE & 5G)
Galaxy A15 (LTE & 5G)
Galaxy A07 (LTE & 5G)
Galaxy A06 5G
Galaxy M series
Galaxy M56
Galaxy M55
Galaxy M55s
Galaxy M54
Galaxy M36
Galaxy M34
Galaxy M17
Galaxy M17e
Galaxy M16
Galaxy M15
Galaxy M07
Galaxy M06
Galaxy F series
Galaxy F70e
Galaxy F56
Galaxy F55
Galaxy F54
Galaxy F36
Galaxy F34
Galaxy F17
Galaxy F16
Galaxy F15
Galaxy F07
Galaxy F06
Galaxy Tablets
Galaxy Tab S10 Series
Galaxy Tab S9 Series
Galaxy Tab S8 Series
One UI 9 अपडेट के बाद फोन में मिलेंगे ये खास फीचर्स
Samsung अपने नए One UI 9 अपडेट में AI फीचर्स को पहले से ज्यादा एडवांस बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें AI Writing Assistant फीचर मिल सकता है, जिसकी मदद से मैसेज, नोट्स और ईमेल जल्दी तैयार किए जा सकेंगे। इसके अलावा AI Photo Editing Tool भी दिया जा सकता है, जो फोटो से अनचाहे ऑब्जेक्ट हटाने, इमेज क्वालिटी सुधारने और ऑटोमैटिक एडिटिंग में मदद करेगा। Samsung AI Call Summary, Live Translation और Smart Suggestions जैसे फीचर्स पर भी काम कर रहा है।
One UI 9 अपडेट में Samsung सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर भी खास ध्यान देने वाला है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और फेक ऐप्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए कंपनी अपने Knox Security सिस्टम को और मजबूत बना सकती है। नए अपडेट में बेहतर App Permission Control मिल सकता है, जिससे यूजर्स तय कर पाएंगे कि कौन-सी ऐप कौन-सा डेटा एक्सेस कर सकती है। इसके अलावा Anti-Theft फीचर्स, Private Space और Sensitive Data Protection जैसे टूल्स भी देखने को मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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