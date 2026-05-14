बड़ा तोहफा: Samsung के इन 80 पुराने फोन्स को मिलेगा One UI 9 अपडेट, फोन में आएंगे Smart AI Tools और Privacy फीचर्स

सैमसंग जल्द One UI 9 अपडेट जारी करने वाला है। अपडेट के बाद फोन में नए AI फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और स्मूद एक्सपीरियंस मिलेगा। जानिए कौन-कौन से फोन इस लिस्ट में शामिल हैं।

Samsung One UI 9 Update: टेक कंपनी सैमसंग जल्द अपने Galaxy स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स के लिए नया One UI 9 अपडेट जारी करने वाली है। यह अपडेट Android 17 पर बेस्ड होगा और इसमें कई नए AI फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी और स्मूद यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। One UI 9 में Galaxy S Series, Fold और Flip फोन के साथ कई Galaxy A Series और टैबलेट्स भी शामिल हैं। Samsung का One UI हमेशा से अपने क्लीन डिजाइन और आसान यूजर इंटरफेस के लिए पसंद किया जाता है। One UI 9 में कंपनी AI फीचर्स पर ज्यादा फोकस कर सकती है। इसमें बेहतर AI Writing Tools, Smart Photo Editing, AI Battery Optimization और नए Privacy फीचर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा फोन की परफॉर्मेंस को और स्मूद बनाने के लिए सिस्टम एनिमेशन और ऐप मैनेजमेंट में भी सुधार देखने को मिल सकता है। Samsung नए अपडेट के जरिए बैटरी बैकअप और मल्टीटास्किंग को बेहतर करने की तैयारी में है।

किन Samsung Galaxy S Series फोन को मिलेगा अपडेट लीक रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग की प्रीमियम गैलेक्सी S Series के कई फोन One UI 9 अपडेट पाने वाले हैं। इनमें:

Galaxy S26 Series Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Fold और Flip फोन भी लिस्ट में शामिल Samsung के फोल्डेबल फोन यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक:

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A Series Samsung सिर्फ महंगे फ्लैगशिप फोन तक सीमित नहीं है। कंपनी अपने मिड-रेंज और बजट फोन यूजर्स को भी अपडेट देने पर ध्यान दे रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार:

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A37

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A17

Galaxy A16 (LTE & 5G)

Galaxy A15 (LTE & 5G)

Galaxy A07 (LTE & 5G)

Galaxy A06 5G

Galaxy M series Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M54

Galaxy M36

Galaxy M34

Galaxy M17

Galaxy M17e

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M07

Galaxy M06

Galaxy F series Galaxy F70e

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F36

Galaxy F34

Galaxy F17

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F07

Galaxy F06

Galaxy Tablets Galaxy Tab S10 Series

Galaxy Tab S9 Series

Galaxy Tab S8 Series

One UI 9 अपडेट के बाद फोन में मिलेंगे ये खास फीचर्स Samsung अपने नए One UI 9 अपडेट में AI फीचर्स को पहले से ज्यादा एडवांस बनाने की तैयारी कर रहा है। इसमें AI Writing Assistant फीचर मिल सकता है, जिसकी मदद से मैसेज, नोट्स और ईमेल जल्दी तैयार किए जा सकेंगे। इसके अलावा AI Photo Editing Tool भी दिया जा सकता है, जो फोटो से अनचाहे ऑब्जेक्ट हटाने, इमेज क्वालिटी सुधारने और ऑटोमैटिक एडिटिंग में मदद करेगा। Samsung AI Call Summary, Live Translation और Smart Suggestions जैसे फीचर्स पर भी काम कर रहा है।