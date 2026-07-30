खुलासा: Samsung के इन फोन्स को सबसे पहले मिलेगा One UI 9 अपडेट, दमदार AI फीचर्स मिलेंगे, बैटरी-कैमरा में दिखेगा अपग्रेड

Samsung के फोन्स को जल्द One UI 9 और Android 17 अपडेट मिलने वाला है। नया अपडेट सबसे पहले Galaxy S26 सीरीज को मिलेगा इसके बाद Galaxy S, Fold, Flip, A, M और F सीरीज के कई स्मार्टफोन को स्टेपवाइज मिलेगा।

Samsung One UI 9 Rollout जल्द, जानें किस फोन को कब मिलेगा अपडेट

Samsung स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी जल्द ही अपने नए One UI 9 इंटरफेस को Android 17 के साथ रोलआउट करने वाली है। अब एक नई रिपोर्ट में संभावित रोलआउट टाइमलाइन और उन Galaxy स्मार्टफोन्स की जानकारी सामने आई है, जिन्हें यह बड़ा अपडेट मिल सकता है। One UI 9 की शुरुआत सबसे पहले आने वाली Galaxy S26 Series से हो सकती है। इसके बाद धीरे-धीरे Galaxy S, Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy A, Galaxy M और Galaxy F सीरीज के चुनिंदा स्मार्टफोन्स तक यह अपडेट पहुंच सकता है। नए One UI 9 के साथ यूजर्स को Android 17 के कई नए फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी, AI आधारित टूल्स, स्मूद एनिमेशन और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिलने की उम्मीद है। अगर आप Samsung Galaxy स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका फोन Android 17 अपडेट पाने की लिस्ट में है या नहीं।

पुराने Galaxy Phones को कब मिल सकता है अपडेट Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च के बाद Samsung पुराने स्मार्टफोन्स के लिए One UI 9 अपडेट जारी कर सकता है। संभावित रोलआउट में सबसे पहले प्रीमियम स्मार्टफोन शामिल होंगे। इसके बाद मिड-रेंज और आखिर में बजट डिवाइस तक अपडेट पहुंचेगा।

इन Galaxy S सीरीज फोन को मिल सकता है Android 17 Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25+

Galaxy S25

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold और Flip यूजर्स को भी मिलेगा नया अपडेट Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy A Series के इन फोन को मिल सकता है One UI 9 Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy M और Galaxy F Series को भी मिल सकता है फायदा Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M35

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy F Series: Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F16

Galaxy F15

इन फोन्स को फ्लैगशिप और A सीरीज के बाद अपडेट मिलने की उम्मीद है।

One UI 9 अपडेट के बाद फोन में दिखेंगे ये बदलाव One UI 9 में Galaxy AI से जुड़े कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। AI Writing Assist, Live Translate, स्मार्ट फोटो एडिटिंग और बेहतर AI Search जैसे टूल्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। Android 17 के साथ बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट पहले से बेहतर हो सकता है। इससे बैटरी बैकअप बढ़ने और फोन की स्पीड बेहतर होने की उम्मीद है।