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खुलासा: Samsung के इन फोन्स को सबसे पहले मिलेगा One UI 9 अपडेट, दमदार AI फीचर्स मिलेंगे, बैटरी-कैमरा में दिखेगा अपग्रेड

By Himani Gupta
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Samsung के फोन्स को जल्द One UI 9 और Android 17 अपडेट मिलने वाला है। नया अपडेट सबसे पहले Galaxy S26 सीरीज को मिलेगा इसके बाद Galaxy S, Fold, Flip, A, M और F सीरीज के कई स्मार्टफोन को स्टेपवाइज मिलेगा।

Samsung One UI 9 Rollout
Samsung One UI 9 Rollout जल्द, जानें किस फोन को कब मिलेगा अपडेट

Samsung स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी जल्द ही अपने नए One UI 9 इंटरफेस को Android 17 के साथ रोलआउट करने वाली है। अब एक नई रिपोर्ट में संभावित रोलआउट टाइमलाइन और उन Galaxy स्मार्टफोन्स की जानकारी सामने आई है, जिन्हें यह बड़ा अपडेट मिल सकता है। One UI 9 की शुरुआत सबसे पहले आने वाली Galaxy S26 Series से हो सकती है। इसके बाद धीरे-धीरे Galaxy S, Galaxy Z Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy A, Galaxy M और Galaxy F सीरीज के चुनिंदा स्मार्टफोन्स तक यह अपडेट पहुंच सकता है। नए One UI 9 के साथ यूजर्स को Android 17 के कई नए फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी, AI आधारित टूल्स, स्मूद एनिमेशन और बेहतर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिलने की उम्मीद है। अगर आप Samsung Galaxy स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका फोन Android 17 अपडेट पाने की लिस्ट में है या नहीं।

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पुराने Galaxy Phones को कब मिल सकता है अपडेट

Galaxy S26 सीरीज के लॉन्च के बाद Samsung पुराने स्मार्टफोन्स के लिए One UI 9 अपडेट जारी कर सकता है। संभावित रोलआउट में सबसे पहले प्रीमियम स्मार्टफोन शामिल होंगे। इसके बाद मिड-रेंज और आखिर में बजट डिवाइस तक अपडेट पहुंचेगा।

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इन Galaxy S सीरीज फोन को मिल सकता है Android 17

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Galaxy Z Fold और Flip यूजर्स को भी मिलेगा नया अपडेट

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Galaxy A Series के इन फोन को मिल सकता है One UI 9

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Galaxy M और Galaxy F Series को भी मिल सकता है फायदा

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Galaxy F Series:

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इन फोन्स को फ्लैगशिप और A सीरीज के बाद अपडेट मिलने की उम्मीद है।

One UI 9 अपडेट के बाद फोन में दिखेंगे ये बदलाव

One UI 9 में Galaxy AI से जुड़े कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। AI Writing Assist, Live Translate, स्मार्ट फोटो एडिटिंग और बेहतर AI Search जैसे टूल्स को और बेहतर बनाया जा सकता है। Android 17 के साथ बैकग्राउंड ऐप मैनेजमेंट पहले से बेहतर हो सकता है। इससे बैटरी बैकअप बढ़ने और फोन की स्पीड बेहतर होने की उम्मीद है।

One UI 9 में नए Privacy Controls, बेहतर App Permissions और लेटेस्ट Android Security Patch मिलने की संभावना है। इससे यूजर्स का डेटा पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। One UI 9 में नोटिफिकेशन पैनल, Quick Settings, सिस्टम एनिमेशन और लॉक स्क्रीन में छोटे लेकिन उपयोगी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे पूरा इंटरफेस ज्यादा मॉडर्न महसूस होगा।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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