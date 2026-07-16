मौज! Samsung का नया One UI 9 Beta आया, AI फीचर्स, नया Quick Panel, Smart Tools से होगा फोन पहले से ज्यादा स्मार्ट
Samsung ने Android 17 बेस्ड One UI 9 Beta को कुछ गैलेक्सी फोन के लिए पेश कर दिया है। अपडेट के बाद फोन में नए AI फीचर्स, Quick Panel में बदलाव, Samsung Notes में अपडेट मिलेगा।
Samsung ने अपने Galaxy यूजर्स के लिए Android 17 बेस्ड One UI 9 Beta की घोषणा कर दी है। इस नए अपडेट के साथ कंपनी मोबाइल एक्सपीरियंस को पहले से ज्यादा स्मार्ट, आसान और पर्सनल बनाने पर फोकस कर रही है। One UI 9 में कई नए AI फीचर्स, बेहतर सिक्योरिटी, नया Quick Panel, Samsung Notes में नए टूल्स और कई छोटे लेकिन उपयोगी बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल यह अपडेट Beta प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया है और शुरुआत में इसे चुनिंदा देशों में उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत भी उन शुरुआती देशों में शामिल है जहां Galaxy यूजर्स इस बीटा प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप Samsung फोन इस्तेमाल करते हैं और नए फीचर्स सबसे पहले यूज करना चाहते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए खास हो सकता है।
सबसे पहले इन यूजर्स को मिलेगा अपडेट
Samsung ने फिलहाल One UI 9 Beta की शुरुआत Galaxy S26 Series से की है। शुरुआत में यह बीटा प्रोग्राम भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और पोलैंड जैसे चुनिंदा देशों में उपलब्ध होगा। बाद में अन्य Galaxy स्मार्टफोन्स को भी जाएगा।
One UI 9 में मिलेंगे ये नए AI फीचर्स
Samsung का कहना है कि One UI 9 में AI का इस्तेमाल पहले से ज्यादा किया गया है। इससे फोन का इस्तेमाल आसान और तेज होगा। One UI 9 के साथ Samsung Notes ऐप में कई नए क्रिएटिव टूल्स जोड़े गए हैं। अब यूजर्स अलग-अलग Pen Styles, Decorative Tapes और बेहतर एडिटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे नोट्स बनाना, पढ़ाई करना और ऑफिस का काम पहले से ज्यादा आसान होगा।
Quick Panel में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब Brightness, Volume और Media Controls को अलग-अलग तरीके से मैनेज किया जा सकेगा। यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से इसका लेआउट भी कस्टमाइज कर पाएंगे। इससे रोजाना फोन इस्तेमाल करना ज्यादा सुविधाजनक होगा।
Samsung ने One UI 9 में सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया है। सिस्टम संदिग्ध या खतरनाक ऐप्स की पहचान पहले से बेहतर तरीके से कर सकेगा और यूजर्स को समय रहते चेतावनी देगा। इससे डेटा सुरक्षा को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।