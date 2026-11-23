Samsung यूजर्स के लिए बड़ी खबर! फोन में आ रहा कमाल का AI फीचर, फोटो से बना देगा शॉर्ट वीडियो
Samsung नए One UI 9.5 अपडेट में Galaxy AI बेस्ड Shorts फीचर लाने की तैयारी कर रहा है। यह फीचर फोटो और वीडियो को ऑटोमैटिक या यूजर के प्रॉम्प्ट की मदद से शॉर्ट वीडियो में बदल सकता है।
Samsung Galaxy फोन यूजर्स के लिए जल्द ही एक ऐसा फीचर आ सकता है, जो आपकी फोटोज को खुद एक शानदार शॉर्ट वीडियो में बदल देगा। Samsung अपने अगले बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट One UI 9.5 में Galaxy AI की मदद से फोटो और वीडियो से शॉर्ट क्लिप बनाने वाला नया फीचर तैयार कर रहा है। इस फीचर को फिलहाल Shorts नाम दिया गया है और यह One UI 9.5 के बीटा वर्जन में छिपा हुआ मिला है।
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रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy AI बेस्ड यह फीचर Samsung Gallery ऐप के अंदर ही काम करेगा। यानी यूजर्स को फोटो से वीडियो बनाने के लिए किसी अलग ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी पसंद की फोटो और वीडियो सेलेक्ट कर एक छोटी और शेयर करने के लिए रेडी क्लिप तैयार कर सकेंगे।
खास बात यह है कि Samsung इस प्रोसेस को काफी आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। यूजर्स सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखकर भी अपनी जरूरत के हिसाब से वीडियो तैयार कर सकेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने हाल ही में कहीं ट्रिप की है, तो 'photos from my recent trip' जैसा प्रॉम्प्ट लिखने पर Galaxy AI आपकी फोटोज और वीडियो क्लिप्स को चुनकर एक शॉर्ट वीडियो तैयार कर सकता है।
मिलेगा कस्टमाइज करने का विकल्प
वीडियो तैयार होने के बाद यूजर्स उसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अलग-अलग फॉन्ट और बैकग्राउंड म्यूजिक ऐज करने के विकल्प मिल सकते हैं। Samsung एक्सट्रा फॉन्ट और बैकग्राउंड ऑडियो डाउनलोड करने का विकल्प भी दे सकता है। इससे बिना किसी वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस के सोशल मीडिया के लिए छोटे वीडियो तैयार करना आसान हो जाएगा।
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Samsung Gallery में इन वीडियो को एक अलग Stories सेक्शन में रखा जा सकता है। यहां यूजर्स को खुद बनाए गए Shorts के साथ-साथ फोन से अपने आप तैयार किए गए वीडियो भी मिलेंगे। यानी Gallery सिर्फ फोटो देखने की जगह ना रहकर AI की मदद से यादों को वीडियो में बदलने का एक टूल भी बन सकती है।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
हालांकि, Samsung ने आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च डेट या सभी फीचर्स की घोषणा नहीं की है। यह फंक्शनैलिटी फिलहाल One UI 9.5 के बीटा सॉफ्टवेयर में छिपी हुई है और इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसे अगले साल की शुरुआत में Galaxy S27 सीरीज के साथ पेश किया जा सकता है। यह भी संभव है कि Samsung Galaxy AI के इस फीचर को पेड सर्विस के तौर पर लेकर आए।
अगर Samsung इसे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करता है, तो फोटो से शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कई थर्ड-पार्टी ऐप्स की जरूरत कम हो सकती है। उन लोगों के लिए यह फीचर खासा काम का होगा, जो अपनी फोटो से Instagram Reels, YouTube Shorts या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोज बनाना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।