Samsung यूजर्स के लिए बड़ी खबर! इसी महीने आ सकता है One UI 9.5 पब्लिक बीटा अपडेट
Samsung जल्द ही अपने नए One UI 9.5 अपडेट का पब्लिक बीटा प्रोग्राम शुरू कर सकता है। इसमें नया डिजाइन, App Lock और Galaxy AI से जुड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं।
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के Galaxy स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी अपने नए सॉफ्टवेयर One UI 9.5 के पब्लिक बीटा प्रोग्राम को जल्द शुरू कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका बीटा अपडेट नवंबर 2026 में ही जारी किया जा सकता है। खास बात है कि कंपनी के नए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग से जुड़े फर्मवेयर बिल्ड सामने आने लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूजर्स को नए अपडेट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
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दरअसल, Samsung Galaxy S26 Ultra के लिए One UI 9.5 का एक टेस्ट फर्मवेयर कंपनी के अपडेट सर्वर पर देखा गया है। सामने आए फर्मवेयर का वर्जन S948BXXU6ZZK3 बताया जा रहा है। यह संकेत देता है कि कंपनी नए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के अगले फेज में पहुंच चुकी है। हालांकि, सैमसंग ने अभी तक पब्लिक बीटा प्रोग्राम शुरू करने की ऑफीशियल डेट का ऐलान नहीं किया है।
इन स्मार्टफोन को मिल सकता है बीटा अपडेट
शुरुआत में One UI 9.5 का बीटा प्रोग्राम Galaxy S26 सीरीज के स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध हो सकता है। इसमें Galaxy S26, Galaxy S26+ और Galaxy S26 Ultra शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा Galaxy S25 सीरीज के स्मार्टफोन और नए फोल्डेबल डिवाइसेज को भी बीटा प्रोग्राम में शामिल किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, अभी इन डिवाइसेज की आधिकारिक लिस्ट सामने नहीं आई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो सकता है जहां यूजर्स को नए बीटा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ कोरिया, जर्मनी और पोलैंड जैसे बाजारों में भी इसकी उपलब्धता की उम्मीद है।
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One UI 9.5 में क्या नया मिलेगा?
One UI 9.5 को Android 17 पर आधारित बताया जा रहा है। इस अपडेट में यूजर्स को इंटरफेस में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लीक रिपोर्ट्स में Liquid Glass से मिलता-जुलता ट्रांसपेरेंट डिजाइन, बेहतर विजुअल इफेक्ट्स और कुछ नए फीचर्स मिलने के संकेत दिए गए हैं।
इसके अलावा App Lock फीचर की वापसी भी हो सकती है। इसकी मदद से यूजर्स अपने स्मार्टफोन में अलग-अलग ऐप्स को पासवर्ड या बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के जरिए लॉक कर सकेंगे। Galaxy AI और कंपनी के दूसरे सिस्टम ऐप्स में भी सुधार देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, इन फीचर्स की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
Samsung Members ऐप से कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
बीटा प्रोग्राम शुरू होने के बाद यूजर्स Samsung Members ऐप के जरिए इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके लिए ऐप में मिलने वाले One UI Beta Program बैनर पर टैप करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद Settings में जाकर Software Update और Download and Install के विकल्प से अपडेट डाउनलोड किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।