Samsung One UI 9.5 Beta अपडेट में ऐप लॉक, बेहतर कैमरा कंट्रोल, सैमसंग हेल्थ के नए फीचर्स, 3D लाइव इफेक्ट्स वॉलपेपर और क्विक शेयर का टेप टू शेयर फीचर मिला है। जानें इन फीचर्स का इस्तेमाल कैसे करें:

Samsung फोन में अब कर सकेंगे ये 5 काम

Samsung ने अपने Galaxy स्मार्टफोन यूजर्स के लिए One UI 9.5 का बीटा अपडेट जारी कर दिया है। इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट में कंपनी ने कई ऐसे फीचर्स शामिल किए हैं, जो रोजाना फोन इस्तेमाल करने वालों के काम आ सकते हैं। इनमें सबसे खास App Lock फीचर है। इसकी मदद से यूजर्स अपने फोन में मौजूद अलग-अलग ऐप्स को लॉक कर सकेंगे। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

इसके अलावा कैमरा, Samsung Health और लॉक स्क्रीन में भी नए बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने Quick Share में Tap to Share नाम का नया ऑप्शन भी दिया है, जिसकी मदद से दो कंपैटिबल फोन को पास लाकर फोटो, वीडियो और दूसरी फाइलें शेयर की जा सकेंगी। आइए जानते हैं Samsung One UI 9.5 के उन 5 फीचर्स के बारे में, जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए।

1. अब फोन में ही मिलेगा App Lock फीचर Samsung One UI 9.5 का सबसे खास फीचर App Lock है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसकी मदद से यूजर्स अपने फोन में मौजूद किसी भी जरूरी ऐप को लॉक कर सकते हैं। इस फीचर की खास बात यह है कि ऐप को खोलने के लिए फिंगरप्रिंट, फोन का स्क्रीन लॉक, PIN, पैटर्न या पासवर्ड जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसी दूसरे व्यक्ति को फोन की स्क्रीन पर आपके पर्सनल मैसेज या दूसरी जानकारी दिखाई नहीं देगी।

2. कैमरे में मिलेंगे नए Pro और Pro Video कंट्रोल Samsung ने One UI 9.5 में कैमरा इस्तेमाल करने के तरीके को भी बेहतर बनाया है। कंपनी ने Pro और Pro Video मोड में नए कंट्रोल और कस्टमाइजेशन के विकल्प दिए हैं। इनकी मदद से यूजर्स फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपनी जरूरत के हिसाब से सेटिंग बदल सकेंगे। कंपनी ने कैमरा इंटरफेस में जूम बार को भी बेहतर बनाया है। इससे फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करते समय जूम को एडजस्ट करना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। हालांकि, Enhanced Pro और Pro Video मोड के सभी फीचर्स हर Samsung फोन में उपलब्ध नहीं होंगे।

3. Samsung Health में आए Mindful Note और Medications फीचर Samsung ने अपने Health ऐप में भी दो नए फीचर जोड़े हैं। इनमें पहला Mindful Note है। यह फीचर उन लोगों के लिए काम का हो सकता है, जो रोजाना अपने विचार, दिनभर का अनुभव या मन की बातें लिखना पसंद करते हैं। दूसरा फीचर Medications है। इसकी मदद से यूजर्स अपनी दवाइयों, विटामिन और सप्लीमेंट की जानकारी ऐप में जोड़ सकेंगे।

4. लॉक स्क्रीन पर मिलेगा 3D जैसा Live Effects वॉलपेपर One UI 9.5 में Samsung ने लॉक स्क्रीन को भी नया लुक देने की कोशिश की है। अपडेट में Live Effects नाम का ऑप्शन दिया गया है। इसकी मदद से यूजर्स अपनी पसंद की फोटो को लॉक स्क्रीन पर 3D जैसा इफेक्ट दे सकते हैं। इस फीचर में फोन तस्वीर के आगे और पीछे वाले हिस्से को अलग-अलग दिखाने की कोशिश करता है।