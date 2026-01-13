Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung One UI 8.5 Update Release Date, Eligible Samsung Galaxy Devices and New Features Explained
Samsung यूजर्स के लिए खुशखबरी! इन फोन्स को मिलेगा अपडेट; मिलेंगे ये नए फीचर्स

Samsung यूजर्स के लिए खुशखबरी! इन फोन्स को मिलेगा अपडेट; मिलेंगे ये नए फीचर्स

संक्षेप:

टेक कंपनी Samsung का One UI 8.5 अपडेट जल्द लॉन्च होने वाला है, जिसमें नया डिजाइन, बेहतर AI फीचर्स और मजबूत सिक्योरिटी मिलेगी। यह अपडेट Android 16 पर बेस्ड होगा।

Jan 13, 2026 06:42 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
साउथ कोरियन स्मार्टफोन मेकर Samsung यूजर्स के लिए बड़ी खबर है और जल्द चुनिंदा मॉडल्स को OneUI 8.5 अपडेट मिलेगा। बीटा वर्जन से पता चला है कि यूजर्स को इस अपडेट के साथ कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अपडेट के साथ मिलने वाले फीचर्स की लिस्ट में नए विजुअल चेंजेस, बेहतर क्रॉस-डिवाइस फीचर्स और दमदार सिक्योरिटी सब शामिल हैं। जल्द इसका स्टेबल रोलआउट शुरू होने वाला है।

रिपोर्ट्स में संकेत मिले हैं कि OneUI 8.5 अपडेट रोलआउट Samsung Galaxy S26 सीरीज लॉन्च के साथ शुरू होगा। कंपनी ने आधिकारिक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है लेकिन लीक्स के मुताबिक Galaxy Unpacked इवेंट 26 फरवरी को आयोजित हो सकता है। इसके बाद अन्य Galaxy डिवाइसेज को भी OneUI 8.5 अपडेट मिलेगा। सबसे पहले लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स जैसे Galaxy S25, Galaxy Z Fold 7 और Galaxy Z Flip 7 को यह अपडेट मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:ठंड में सस्ते हो गए फ्रिज! Samsung का डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज अब केवल ₹15000 में

इन डिवाइसेज को मिलेगा लेटेस्ट अपडेट

One UI 8.5, Android 16 पर आधारित है और जिन डिवाइस को One UI 8.0 मिलना है, वे सभी इस अपडेट के लिए भी एलिजिबल होंगे। यानी अगर Android 16 आपके फोन का आखिरी बड़ा अपडेट है, तब भी आपको One UI 8.5 जरूर मिलेगा। आप एलिजिबल डिवाइसेज की लिस्ट नीचे देख सकते हैं।

Galaxy S सीरीज

Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra और Galaxy S21 FE

Galaxy Z सीरीज

Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold SE (Special Edition), Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab सीरीज

Galaxy Tab S10+, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE+, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S6 Lite (2024), Galaxy Tab A11, Galaxy Tab A11+, Galaxy Tab A9, Galaxy Tab A9+, Galaxy Tab Active 5 और Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy A सीरीज

Galaxy A73, Galaxy A56, Galaxy A55, Galaxy A54, Galaxy A53, Galaxy A36, Galaxy A35, Galaxy A34, Galaxy A33, Galaxy A26, Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A17 (LTE/5G), Galaxy A16 (LTE/5G), Galaxy A15 (LTE/5G), Galaxy A07 और Galaxy A06 (LTE/5G)

Galaxy F सीरीज

Galaxy F56, Galaxy F55, Galaxy F54, Galaxy F36, Galaxy F34, Galaxy F17, Galaxy F16, Galaxy F15, Galaxy F07 और Galaxy F06

Galaxy M सीरीज

Galaxy M56, Galaxy M55, Galaxy M55s, Galaxy M54, Galaxy M53, Galaxy M36, Galaxy M34, Galaxy M33, Galaxy M17, Galaxy M16, Galaxy M15, Galaxy M07 और Galaxy M06

ये भी पढ़ें:साल 2026 में महंगे होने वाले हैं Samsung स्मार्टफोन? कंपनी ने दिए बड़े संकेत

ये नए फीचर्स ऑफर करेगा अपडेट

नए One UI 8.5 में सबसे बड़ा बदलाव इंटरफेस और यूजर कंट्रोल को लेकर देखने को मिलेगा। Quick Panel को पहले से ज्यादा कस्टमाइजेबल बना दिया गया है, जहां अब यूजर हर टॉगल और स्लाइडर की पोजिशन खुद तय कर सकते हैं। स्क्रॉलिंग को एज-टू-एज कर दिया गया है, जिससे बेकार खाली जगह खत्म हो जाती है और पूरा लेआउट ज्यादा साफ नजर आता है।

साथ ही Samsung के ऐप आइकन में हल्का 3D इफेक्ट जोड़ा गया है और पूरे सिस्टम में सॉफ्ट शैडो, फ्लोटिंग एलिमेंट्स और हल्का फ्रॉस्टेड ग्लास जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, जो इंटरफेस को ज्यादा प्रीमियम लुक देता है।

फीचर्स की बात करें तो One UI 8.5 में AI और Galaxy इकोसिस्टम पर खास फोकस किया गया है। Photo Assist को अपग्रेड किया गया है, जिससे अब यूजर बिना बार-बार सेव किए लगातार AI Eraser और Move जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।

नया Storage Share फीचर My Files ऐप के जरिए दूसरे Galaxy डिवाइस, जैसे टैबलेट और PC, की फाइल्स को सीधे एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसके अलावा Audio Broadcast फीचर Auracast तकनीक के जरिए फोन को माइक्रोफोन की तरह इस्तेमाल करने देता है। लॉक स्क्रीन पर AI-जनरेटेड डायनैमिक वेदर एनिमेशन, अलार्म के साथ रियल-टाइम इन्फॉर्मेशन और बेहतर एंटी-थेफ्ट और प्राइवेसी फीचर्स इस अपडेट को और ज्यादा काम का बनाते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
