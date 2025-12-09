खुशखबरी! Samsung के 60 फोन्स को मिला तगड़ा अपडेट, अब मिलेंगे बेहतर AI फीचर्स, Sharp कैमरा, धांसू ऑडियो; देखें List

संक्षेप: Samsung का One UI 8.5 अपडेट कई फोन्स में हुआ रोलआउट। जल्द Galaxy फोन यूजर्स को मिलेंगे नए फीचर्स, बेहतर UI, सिक्योरिटी सुधार और 5G-ready सपोर्ट के साथ। जानें कौनसे डिवाइस हैं लिस्ट में।

Samsung One UI 8.5 Beta Update: अगर आप Samsung के Galaxy फोन यूजर हैं, तो जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। Samsung ने अपने अगले मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट, One UI 8.5, पर काम करना शुरू कर दिया है, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस नए वर्ज़न में UI, सिक्योरिटी, शेयरिंग, और यूजर एक्सपीरियंस के कई पहलू बेहतर होंगे। हाल ही में, 8 दिसंबर 2025 को One UI 8.5 का बीटा प्रोग्राम कुछ देशों में शुरू हुआ। भारत समेत कई मार्केट्स को 22 दिसंबर के आसपास बीटा अपडेट मिलने की उम्मीद है।

अगर सब ठीक रहा, तो 2026 की शुरुआत तक यह अपडेट Stable वर्ज़न में भी आ सकता है शायद नए Galaxy S26 के साथ। One UI 8.5 में क्या-क्या नए फीचर्स आ रहे हैं, कौनसे Galaxy डिवाइस अपडेट पाएंगे, और भारत में कब तक अपडेट मिल सकता है।

Samsung One UI 8.5 के बाद फोन में मिलेंगे ये नए फीचर्स और बदलाव बेहतर सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर: अगर बहुत बार गलत पासवर्ड/फिंगरप्रिंट/PIN डाला गया, तो फोन खुद लॉक हो जाएगा। साथ ही पहचान की सेटिंग्स (Identity Verification) ज़्यादा गहराई से होंगी जिससे यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल और सुरक्षा मिलेगी।

सिस्टम-वाइड कोडिंग: पुराने विज्ञापन/नॉन-जरूरी नोटिफिकेशन भेजने वाले ऐप्स को “Deep Sleep” मोड में भेजने की सुविधा मिलेगी मतलब शोर नहीं, बल्कि रेलेवेंट नोटिफिकेशन।

नया Photo Assist फीचर: फोटो एडिटिंग इतिहास संभालने और पिछले वर्शन पर वापस जाने की सुविधा देगा अगर आप एडिट कर-कर के गलत चढ़ा बैठे, तो बैक कर सकते हैं।

Storage Share: Galaxy डिवाइस + टैबलेट + टीवी आदि पर फाइल्स साझा करना आसान My Files ऐप से सीधे एक्सेस मिलेगी।

Quick Share में सुधार: अब शेयरिंग जल्दी और स्मार्ट होगी कॉन्टैक्ट सुझाव, फास्ट भेजना, आदि।

UI, नोटिफिकेशन और विज़ुअल सुधार: लॉक-स्क्रीन नोटिफिकेशन में Blurred Backgrounds नोटिफिकेशन को पढ़ना आसान, बैकग्राउंड विक्षेप नहीं।

नए क्लॉक स्टाइल्स, लॉक-स्क्रीन और नोटिफिकेशन पैनल: नया लुक जिससे फोन देखने में नया, नए लगेगा। One UI 8.5, Android 16 के आधार पर होगा यानि पहले से ज्यादा पावर ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलेगा।

देखें किन-किन 60 स्मार्टफोन्स को मिलेगा नया अपडेट One UI 8.5 अपडेट अधिकांश Galaxy डिवाइस को मिलेगा खासकर वे जिनके लिए पहले One UI 8 (Android 16) तय था।

Eligible Galaxy S Series: Galaxy S26, S26+, S26 Ultra (pre-installed), Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy S21 FE.

Eligible Galaxy Z Series (Foldables): Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 (and Special Editions), Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4.

Eligible Galaxy A Series: Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A16, A15 (LTE/5G), A06 (LTE/5G).

Eligible Galaxy M Series: Galaxy M56, M55(s), M54, M53, M35, M34, M33, M16, M15, M06.

Eligible Galaxy F Series: Galaxy F56, F55, F54, F34, F16, F15, F06.