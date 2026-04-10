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Samsung यूजर्स की हो गई मौज, इतने सारे फोन्स में आया लेटेस्ट अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

Apr 10, 2026 12:45 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द सैमसंग के ढेर सारे स्मार्टफोन एकदम नए जैसे होने वाले हैं। यहां हम आपको ऐसे फोन्स की लिस्ट बता रहे हैं जो सैमसंग के लेटेस्ट One UI 8.5 बीटा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं।

Samsung यूजर्स की हो गई मौज, इतने सारे फोन्स में आया लेटेस्ट अपडेट, तुरंत करें इंस्टॉल

अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जल्द सैमसंग के ढेर सारे स्मार्टफोन एकदम नए जैसे होने वाले हैं। यहां हम आपको ऐसे फोन्स की लिस्ट बता रहे हैं जो सैमसंग के लेटेस्ट One UI 8.5 बीटा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने लिस्ट तैयार की है। अगर आपको फोन भी इस लिस्ट में है, तो तुरंत इनरोल कीजिए और सबसे पहले अपकमिंग फीचर्स का मजा लीजिए।

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दरअसल, सैमसंग हर छोटे One UI अपडेट के लिए बीटा प्रोग्राम लॉन्च करता रहता है, लेकिन ये ज्यादातर गैलेक्सी फोल्डेबल फोन तक ही सीमित थे। Android 16 QPR2 पर बेस्ड One UI 8.5 ने इस परंपरा को बदल दिया है, क्योंकि इसका बीटा अब कई दूसरे गैलेक्सी डिवाइस तक भी पहुंच रहा है। लिस्ट में कई मिड-रेंज गैलेक्सी A-सीरीज के फोन्स भी शामिल हैं। आपका सैमसंग गैलेक्सी फोन नए One UI 8.5 बीटा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है या नहीं, यह जानने के लिए नीचे देखें लिस्ट..

One UI 8.5 बीटा प्रोग्राम के लिए एलिजिबल गैलेक्सी फोन्स:

- सैमसंग गैलेक्सी S25

- सैमसंग गैलेक्सी S25+

- सैमसंग गैलेक्सी S25 Ultra

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- सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 5

- सैमसंग गैलेक्सी A36

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अपने गैलेक्सी फोन पर One UI 8.5 beta कैसे पाएं, देखें स्टेप्स

यहां बीटा प्रोग्राम की बात हो रही है तो ध्यान रखें कि बीटा बिल्ड में कई बग हो सकते हैं। अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने फोन पर One UI 8.5 beta पाने के लिए नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो करें। सावधानी के तौर पर अपने कीमती डेटा का बैकअप जरूर ले लें, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है, तो डेटा बचा रहे।

1. सबसे पहले अपने फोन पर Samsung Members app खोलें।

2. सुनिश्चित करें कि आप अपने सैमसंग अकाउंट से ऐप में साइन-इन हैं।

3. One UI Beta Program banner पर टैप करें। अगर आपको यह नहीं दिखता है, तो बीटा प्रोग्राम अभी आपके फोन के लिए उपलब्ध नहीं है।

4. बीटा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए टर्म एंड कंडीशन्स स्वीकार करें।

5. सेटिंग्स में जाएं, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर जाएं और डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर टैप करें।

6. डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद, इंटस्टॉल नाउ पर टैप करें।

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इन देशों में लाइव हो चुका है बीटा प्रोग्राम

ध्यान दें कि One UI 8.5 बीटा प्रोग्राम छह मार्केट - भारत, कोरिया, जर्मनी, पोलैंड, यूएस और यूके में लाइव हो चुका है। इसलिए, अगर आपका गैलेक्सी फोन लिस्ट में है और आप ऊपर बताए देशों में रहते हैं, तो आप आने वाले फीचर्स और अपग्रेड्स का एक्सेस सबसे पहले पाने के लिए बीटा प्रोग्राम के लिए साइन अप कर सकते हैं।

हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले हफ्तों में यह लिस्ट और बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा गैलेक्सी डिवाइस One UI 8.5 बीटा प्रोग्राम में शामिल होंगे। ऐसा होने पर हम इस लिस्ट को अपडेट करेंगे।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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