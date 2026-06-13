खुशी से झूम उठेंगे Samsung यूजर्स, इस फोन में आया Android 17, मिल रहे ढेर सारे नए फीचर्स

अगर आप Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Samsung ने Galaxy S26 यूजर्स के लिए आधिकारिक तौर पर OneUI 9 बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। नया अपडेट ढेर सारे नए फीचर्स लेकर आया है। देखें इंस्टॉल करने के स्टेप्स

Samsung ने Galaxy S26 यूजर्स के लिए आधिकारिक तौर पर OneUI 9 बीटा प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। बता दें कि OneUI 9, Android 17 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होगा और इसमें कई नए फीचर्स होंगे। हालांकि, यह अपडेट फिलहाल चुनिंदा देशों - दक्षिण कोरिया, अमेरिका और भारत - में ही उपलब्ध होगा। Galaxy S26 सीरीज के बाद इसे अन्य सैमसंग फोन्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा। अगर आप भी सैमसंग का स्मार्टफोन चला रहे हैं और जानना चाहते हैं कि यह अपडेट आपके फोन में आएगा या नहीं, तो चलिए बताते हैं सबकुछ...

इतने सारे नए फीचर्स ला रहा अपडेट फीचर्स की बात करें तो सैमसंग नोट्स में एक बड़ा बदलाव हो रहा है; अब यूजर्स को डेकोरेटिव टेप इफेक्ट्स और पेन लाइन के नए स्टाइल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा, Contacts ऐप को Creative Studio के डायरेक्ट एक्सेस के साथ अपडेट किया गया है, जिससे यूजर्स बिना ऐप बदले कस्टम प्रोफाइल कार्ड डिजाइन कर सकेंगे।

इसके अलावा, सैमसंग ने क्विक पैनल को भी फिर से डिजाइन किया है ताकि यूजर्स ब्राइटनेस, मीडिया कंट्रोल और साउंड को स्वतंत्र रूप से बदल सकें। इसके अलावा, पैनल बेहतर कस्टमाइजेशन के लिए ज्यादा साइज और लेआउट ऑप्शन भी प्रदान करता है। यूआई स्मूद कर्सर कंट्रोल के लिए एडजस्टेबल माउस-की स्पीड सेटिंग्स भी ला रहा है। और हां, यूआई 9 हाई रिस्क वाले एप्लिकेशन का पता लगाने, इंस्टॉलेशन को ब्लॉक करने, यूजर्स को संभावित खतरों के बारे में चेतावनी देने जैसे सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट्स भी लाता है।

इन फोन्स में आएगा अपडेट Samsung OneUI 9 बीटा प्रोग्राम Galaxy S26, Galaxy S26 Plus और Galaxy S26 Ultra के लिए उपलब्ध होगा। आने वाले समय में सैमसंग इसे Galaxy A57, Galaxy S25 सीरीज, Galaxy A34, Galaxy A17 5G, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Fold 8 Ultra जैसे डिवाइस के लिए भी बढ़ा सकता है।

ऐसे इंस्टॉल करें नया अपडेट इसे पाने के लिए, आपको बस सैमसंग मेंबर्स ऐप डाउनलोड करना होगा, OneUI 9 बीटा प्रोग्राम का बैनर खोजना होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी करनी होगी। इसके बाद, बस सेटिंग्स में जाएं, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं और इसे डाउनलोड कर लें।

आधी कीमत में मिल रहा सबसे पतला सैमसंग फोन सैमसंग गैलेक्सी S25 एज को स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। भारत में लॉन्च के समय, इसके 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये और 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,21,999 रुपये थी। दोनों में स्टैंडर्ड 12GB रैम है। इसे दो कलर ऑप्शन - टाइटेनियम जेटब्लैक और टाइटेनियम सिल्वर में उपलब्ध है।