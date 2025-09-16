Samsung यूजर्स की मौज! स्मार्ट AI, तगड़े सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आया One UI 8 अपडेट, लिस्ट में ये फोन्स

Samsung यूजर्स की मौज! स्मार्ट AI, तगड़े सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आया One UI 8 अपडेट, लिस्ट में ये फोन्स
Samsung ने आधिकारिक तौर पर One UI 8 का stable अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। नए अपडेट गैलेक्सी S24, Fold6, Flip6 और अन्य प्रीमियम और मिड-रेंज मॉडलों को अक्टूबर-नवंबर में मिलेगा।
Samsung के Galaxy यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने अब One UI 8 का ऑफिशियल रोलआउट शुरू कर दिया है। अपडेट इस हफ्ते सबसे पहले Galaxy S25 सीरीज के लिए जारी किया गया है, और अन्य मॉडल्स जैसे कि Galaxy S24, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S24 FE इत्यादि को लेटेस्ट फीचर्स और सुधार के साथ जल्दी ही यह अपडेट मिलेगा। One UI 8 उन लोगों को विशेष रूप से पसंद आएगा जो अपने फोन में AI- सपोर्टेड फीचर्स, बेहतर सुरक्षा और नए डिजाइन बदलाव चाहते हैं।
इसमें मल्टीमॉडल AI सुधार, प्रॉएक्टिव सुझाव, नया रूप-रंग, Personalization और अपडेटेड UI बदलाव शामिल हैं। ज़्यादातर गैलेक्सी फोन और टैबलेट को अक्टूबर में वन यूआई 8.0 अपग्रेड मिलेगा, जबकि बाकी योग्य डिवाइस नवंबर में उपलब्ध होंगे। पूरी रोलआउट टाइमलाइन इस प्रकार है:
September 2025
Galaxy S25
Galaxy S25+
Galaxy S25 Ultra
Galaxy S25 Edge
October 2025
Galaxy S24
Galaxy S24+
Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 FE
Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy A36
Galaxy Z Fold 6
Galaxy Z Flip 6
Galaxy S22
Galaxy S22+
Galaxy S22 Ultra
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4
Galaxy Z Flip 4
कैसे करें डाउनलोड और इंस्टॉल One UI 8
यदि आपका Galaxy डिवाइस eligible है, तो नीचे दिए गए आसान कदमों से आप अपडेट प्राप्त कर सकते हैं:
स्टोरेज खाली करें: अपडेट इंस्टॉल होने के लिए पर्याप्त जगह होना ज़रूरी है; फोन में कम से कम कुछ GB खाली स्टोरेज रहना चाहिए।
Wi-Fi से कनेक्ट करें: अपडेट large size होने की वजह से डेटा बचाने और इंस्टॉलेशन के दौरान फोन बंद न होने के लिए ये ज़रूरी है।
Settings → Software Update मे जाएँ → Check for updates दबाएँ। यदि अपडेट उपलब्ध है, “Download and Install” ऑप्शन दिखेगा।
डाउनलोड होने के बाद फोन को restart करेगा और इंस्टॉल प्रक्रिया पूरी होगी। अपडेट के बाद कुछ समय UI को नए फीचर्स सिखने में लगेगा।
One UI 8 की नई सुविधाएं और सुधार इस तरह हैं:
AI-सपोर्टेड Suggestions & Gemini AI: फोन अब आपकी उपयोग आदतों को सीखकर सुझाव देगा जैसे ऐप्स जो आप दिन में अधिक खोलते हैं, कलेंडर इवेंट्स, नोटिफिकेशन आदि को प्री-लोड करना। Gemini AI इंटीग्रेशन से फोन और ज़्यादा smart बनेगा।
Live Notifications & Now Bar / Now Brief: अब नोटिफिकेशन और भी responsive होंगे। Now Bar और Now Brief जैसे UI एलिमेंट में ज्यादा ऐप सपोर्ट मिलेगा। कुछ ऐप्स के लाइव नोटिफिकेशन सीधे दिखेंगे।
नया Split Screen / मल्टीटास्किंग अनुभव: इससे पहले स्प्लिट स्क्रीन हमेशा 50:50 होता था; लेकिन One UI 8 में आप एक ऐप को स्क्रीन के किनारे खींच सकते हैं जिससे वह कम जगह ले और मुख्य ऐप ज्यादा जगह पाए। ये अपडेट multitasking अनुभव को बेहतर करेगा।
Generative Edits और Chat Assist: फोटो editing में नए जनरेटिव टूल्स मिलेंगे। Chat Assist फीचर्स से फोन में बातचीत पर आधारित सुझाव व सहायता मिलेगी।
UI डिज़ाइन और उपयोगकर्ता अनुभव (UX) में सुधार: विजेट्स, आइकन्स और एक्सेसिबिलिटी एलिमेंट्स को अपडेट किया गया है ताकि इंटरफ़ेस अधिक सहज और उपयोग-योग्य हो सके। सेटिंग्स, सॉफ़्टवेयर अपडेट सेक्शन आदि में नेविगेशन बेहतर हुआ है।