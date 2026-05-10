नहीं बचेंगे TV और होम अप्लायंसेज, इस देश में Samsung ने लिया बड़ा फैसला, सामने आई वजह

Samsung ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह चीन में टीवी और होम अप्लायंसेज की बिक्री बंद कर देगा। यह फैसला स्थानीय चीनी ब्रांड्स के बढ़ते दबाव के बाद लिया गया है, जिनका अब देश के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर दबदबा है।

Samsung ने एक देश में अपने TV और होम अप्लायंसेज न बेचने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह चीन में टीवी और होम अप्लायंसेज की बिक्री बंद कर देगा। यह फैसला स्थानीय चीनी ब्रांड्स के बढ़ते दबाव के बाद लिया गया है, जिनका अब देश के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर दबदबा है।

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कहा कि यह कदम "तेजी से बदलती बाजार स्थितियों" के कारण उठाया गया है। सैमसंग की चीन स्थित आधिकारिक वेबसाइट पर अब एक नोटिस दिखाई दे रहा है, जो इस बदलाव की पुष्टि करता है। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा ग्राहकों के लिए ऑफ्टर सेल्स सर्विस और कस्टमर सपोर्ट सामान्य रूप से जारी रहेगी।

इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं बेचेगी कंपनी सैमसंग चीन में कई प्रोडक्ट्स की लोकल बिक्री बंद कर देगा, जिनमें टेलीविजन, मॉनिटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर और एयर प्यूरीफायर शामिल हैं। इस बड़े कदम के बावजूद, सैमसंग के स्मार्टफोन चीन में उपलब्ध रहेंगे। हालांकि, कंपनी के स्मार्टफोन बिजनेस को भी चीन के घरेलू ब्रांड्स और ऐप्पल से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है। 2010 के दशक की शुरुआत में सैमसंग का चीन के स्मार्टफोन बाजार में लगभग 20% हिस्सा था, लेकिन अब खबरों के मुताबिक, उसका हिस्सा 1% से भी कम रह गया है।

चीनी ब्रांड्स लगातार बढ़ रहे हैं चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में तेजी से सुधार किया है, और साथ ही वे बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने प्रोडक्ट्स पेश कर रही हैं। तेजी से होते इनोवेशन और घरेलू ब्रांड्स के प्रति लोगों की मजबूत निष्ठा के कारण, सैमसंग के लिए इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करना लगातार मुश्किल होता गया है। चीन में सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि कंपनी अभी भी वहां विदेशी बाजारों के लिए डिवाइसेस का प्रोडक्शन करती है।