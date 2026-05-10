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नहीं बचेंगे TV और होम अप्लायंसेज, इस देश में Samsung ने लिया बड़ा फैसला, सामने आई वजह

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Samsung ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह चीन में टीवी और होम अप्लायंसेज की बिक्री बंद कर देगा। यह फैसला स्थानीय चीनी ब्रांड्स के बढ़ते दबाव के बाद लिया गया है, जिनका अब देश के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर दबदबा है।

नहीं बचेंगे TV और होम अप्लायंसेज, इस देश में Samsung ने लिया बड़ा फैसला, सामने आई वजह

Samsung ने एक देश में अपने TV और होम अप्लायंसेज न बेचने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह चीन में टीवी और होम अप्लायंसेज की बिक्री बंद कर देगा। यह फैसला स्थानीय चीनी ब्रांड्स के बढ़ते दबाव के बाद लिया गया है, जिनका अब देश के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर दबदबा है।

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गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने कहा कि यह कदम "तेजी से बदलती बाजार स्थितियों" के कारण उठाया गया है। सैमसंग की चीन स्थित आधिकारिक वेबसाइट पर अब एक नोटिस दिखाई दे रहा है, जो इस बदलाव की पुष्टि करता है। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि मौजूदा ग्राहकों के लिए ऑफ्टर सेल्स सर्विस और कस्टमर सपोर्ट सामान्य रूप से जारी रहेगी।

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इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं बेचेगी कंपनी

सैमसंग चीन में कई प्रोडक्ट्स की लोकल बिक्री बंद कर देगा, जिनमें टेलीविजन, मॉनिटर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, एयर कंडीशनर, वैक्यूम क्लीनर और एयर प्यूरीफायर शामिल हैं। इस बड़े कदम के बावजूद, सैमसंग के स्मार्टफोन चीन में उपलब्ध रहेंगे। हालांकि, कंपनी के स्मार्टफोन बिजनेस को भी चीन के घरेलू ब्रांड्स और ऐप्पल से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है। 2010 के दशक की शुरुआत में सैमसंग का चीन के स्मार्टफोन बाजार में लगभग 20% हिस्सा था, लेकिन अब खबरों के मुताबिक, उसका हिस्सा 1% से भी कम रह गया है।

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चीनी ब्रांड्स लगातार बढ़ रहे हैं

चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में तेजी से सुधार किया है, और साथ ही वे बेहद प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपने प्रोडक्ट्स पेश कर रही हैं। तेजी से होते इनोवेशन और घरेलू ब्रांड्स के प्रति लोगों की मजबूत निष्ठा के कारण, सैमसंग के लिए इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करना लगातार मुश्किल होता गया है। चीन में सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जारी रहेगा, क्योंकि कंपनी अभी भी वहां विदेशी बाजारों के लिए डिवाइसेस का प्रोडक्शन करती है।

सैमसंग AI और सेमीकंडक्टर्स पर ज्याद ध्यान दे रहा है

चीन के अप्लायंस मार्केट से निकलते हुए भी, Samsung अपने सेमीकंडक्टर बिजनेस में जबर्दस्त ग्रोथ देख रहा है। कंपनी AI से जुड़ी टेक्नोलॉजी और हाई-परफॉर्मेंस मेमोरी चिप्स पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है। 2026 की पहली तिमाही में, सैमसंग ने 133.87 ट्रिलियन वॉन का रेवेन्यू और 57.23 ट्रिलियन वॉन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया। कंपनी के कुल रेवेन्यू में अकेले उसके सेमीकंडक्टर डिवीजन का योगदान 61% रहा, जिसकी मुख्य वजह दुनिया भर में AI की बढ़ती मांग है।

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Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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