लॉन्च प्राइस से ₹12 हजार सस्ता हुआ Samsung फोन, चौंका देगी कीमत, कंपनी की वेबसाइट पर गजब डील

संक्षेप: सैमसंग गैलेक्सी A35 5G लॉन्च प्राइस से 12 हजार रुपये सस्ता हो गया है। फोन पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह धाकड़ डील सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जा रही है। फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा।

अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट की दशहरा और दिवाली की फेस्टिव डील में बंपर डिस्काउंट के साथ फोन खरीदने से चूक गए हैं, तो निराश न हों। सेल खत्म होने के बाद भी सैमसंग भी सैमसंग की वेबसाइट पर आपके लिए एक धाकड़ डील लाइव है। यह बंपर डील Samsung Galaxy A35 5G पर दी जा रही है। फोन के बेस वेरिएंट यानी 8जीबी रैम + 128जीबी इंटरनल स्टोरेज की कीमत लॉन्च के वक्त 30,999 रुपये थी। अब यह डिवाइस सैमसंग की वेबसाइट पर 12 हजार रुपये की छूट के साथ 18,999 रुपये में मिल रहा है।

फोन खरीदने के लिए अगर आप सैमसंग ऐक्सिस बैंक के कार्ड का यूज करेंगे, तो आपको 10 पर्सेंट का कैशबैक मिलेगा। सैमसंग के इस फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ कई जबर्दस्त फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यह फोन 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलेगा।

फोन का सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। सैमसंग का यह डिवाइस 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Samsung OneUI 6.1 पर काम करता है। IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस वाले इस फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। दमदार साउंड के लिए इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो मिलेगा।