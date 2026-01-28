सैमसंग का गजब ऑफर, 5G फोन पर 3 हजार रुपये का डिस्काउंट, खुश कर देगी कीमत, तुरंत करें ऑर्डर
सैमसंग का फोन खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए जबर्दस्त ऑफर है। ऑफर में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा वाला फोन 3 हजार रुपये की छूट के साथ मिल रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।
सैमसंग का फोन खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके लिए जबर्दस्त ऑफर है। यह धमाकेदार डील Samsung Galaxy M36 5G पर दी जा रही है। 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत कंपनी की वेबसाइट पर 19999 रुपये है। ऑफर में आप इस फोन को 3 हजार रुपये के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।
यह ऑफर एचडीएफसी बैंक के कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट्स के लिए है। MobiKwik ऑफर में कंपनी 15 पर्सेंट तक का कैशबैक भी दे रही है। फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ कई शानदार फीचर दिए गए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।
सैमसंग गैलेक्सी M36 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
कंपनी इस फोन में 1080 x 2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। सैमसंग का यह फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 प्रोसेसर दे रही है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है।
वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Samsung One UI 7 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, GPS + GLONASS और USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
