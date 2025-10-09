सैमसंग ने दिया तगड़ा गिफ्ट, 14500 रुपये से कम हुई इस 5G फोन की कीमत, कैशबैक भी
सैमसंग के ऑफिशियल ई-स्टोर पर कमाल की डील है। यह डील गैलेक्सी F सीरीज के Samsung Galaxy F36 5G पर दी जा रही है। इस धमाकेदार ऑफर में यह फोन चौंकाने वाली कीमत में खरीदा जा सकता है। फोन कई धांसू फीचर्स से लैस है।
15 हजार रुपये से कम में सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो कंपनी के ऑफिशियल ई-स्टोर पर कमाल की डील है। यह डील गैलेक्सी F सीरीज के Samsung Galaxy F36 5G पर दी जा रही है। कंपनी की वेबसाइट पर फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17499 रुपये है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह फोन 3 हजार रुपये की छूट के साथ मिल रहा है। यह ऑफर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए है।
सैमसंग ऐक्सिस बैंक के कार्ड से पेमेंट करने वाले यूजर्स को 10 पर्सेंट का कैशबैक भी मिलेगा। MobiKwik ऑफर में आपको 15 पर्सेंट तक का कैशबैक मिल सकता है। आप इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी F36 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
सैमसंग के इस फोन में आपको 1080x2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.7 इंच के साथ फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ चिपसेट दे रही है। फोन 8जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 चिपसेट दे रही है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है।
यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड OneUI 7 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन तीन कलर ऑप्शन- कोरल रेड, लक्स वॉयलेट और ऑनिक्स ब्लैक में आता है।
