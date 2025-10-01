Samsung का दिवाली ऑफर: AC पर ₹21000 की बचत, एक्स्ट्रा वारंटी, FREE इंस्टालेशन
Samsung ने ‘Go Save Today’ फेस्टिव ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें Bespoke AI एसी पर 21,000 रुपए तक की बचत, GST कटौती, एक्स्ट्रा वारंटी, फ्री इंस्टालेशन और बैंक कैशबैक शामिल हैं। जानें कैसे लाभ लें।
सम्बंधित सुझाव
54% OFF
Samsung 1 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F12D1ZHNNA)
- Samsung 1 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi
- Energy Saving
- Voice Control
₹34990₹75990
खरीदिये
57% OFF
Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA)
- Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi
- Energy Saving
- Voice Control
₹31490₹72790
खरीदिये
53% OFF
Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F19D1NHNNA)
- Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi
- Energy Saving
- Voice Control
₹40490₹85990
खरीदिये
43% OFF
Samsung 2 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (BESPOKE AI, Energy Saving, Wi-Fi, Voice Control, Powerful Cooling, 100% Copper, 4 Way swing, Convertible 5in1, 2025 Model AR50F24D1XHNNA, White)
- Samsung 2 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (BESPOKE AI
- Energy Saving
- Wi-Fi
₹51450₹89490
खरीदिये
43% OFF
Samsung 1.5 Ton 5 Star WiFi Enabled Bespoke AI WindFree Air Conditioner (2025 Model, Copper, AI, Convertible 5in1, Faster & Powerful Cooling, Energy Saving, Digital Inverter, AR60F19D15WNNA)
- Samsung 1.5 Ton 5 Star WiFi Enabled Bespoke AI WindFree Air Conditioner (2025 Model
- Copper
- AI
₹48281₹84790
खरीदिये
त्योहारों का मौसम आ गया है, और इस मौके पर Samsung ने अपने प्रीमियम Bespoke AI Air Conditioners के लिए एक जबरदस्त ऑफर पेश किया है। कंपनी ने “Go Save Today” नामक फेस्टिव अभियान शुरू किया है, जो 22 सितंबर से लेकर 10 नवंबर, 2025 तक चलेगा। इस ऑफर में ग्राहकों को 21,000 रुपए तक की बचत का मौका मिलेगा, जिसमें GST कटौती, अपने आप एक्स्ट्रा वारंटी, फ्री इंस्टालेशन, और बैंक कैशबैक जैसे आकर्षक लाभ शामिल हैं।
सम्बंधित सुझाव
54% OFF
Samsung 1 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F12D1ZHNNA)
- Samsung 1 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi
- Energy Saving
- Voice Control
₹34990₹75990
खरीदिये
57% OFF
Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F18D1LHNNA)
- Samsung 1.5 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi
- Energy Saving
- Voice Control
₹31490₹72790
खरीदिये
53% OFF
Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, BESPOKE AI AR50F19D1NHNNA)
- Samsung 1.5 Ton 5 Star AI Inverter Smart Split AC (WiFi
- Energy Saving
- Voice Control
₹40490₹85990
खरीदिये
43% OFF
Samsung 2 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (BESPOKE AI, Energy Saving, Wi-Fi, Voice Control, Powerful Cooling, 100% Copper, 4 Way swing, Convertible 5in1, 2025 Model AR50F24D1XHNNA, White)
- Samsung 2 Ton 3 Star AI Inverter Smart Split AC (BESPOKE AI
- Energy Saving
- Wi-Fi
₹51450₹89490
खरीदिये
43% OFF
Samsung 1.5 Ton 5 Star WiFi Enabled Bespoke AI WindFree Air Conditioner (2025 Model, Copper, AI, Convertible 5in1, Faster & Powerful Cooling, Energy Saving, Digital Inverter, AR60F19D15WNNA)
- Samsung 1.5 Ton 5 Star WiFi Enabled Bespoke AI WindFree Air Conditioner (2025 Model
- Copper
- AI
₹48281₹84790
खरीदिये
Samsung ने इस ऑफर को “5-5-50” नाम दिया है मतलब अगर आप ऑफर अवधि के अंदर Bespoke AI AC खरीदते हैं, तो आपको पहले पांच महीने अतिरिक्त वारंटी, 5 साल की मूल वारंटी और ये सब 50 दिन के फेस्टिव विंडो में दिया जाएगा। ये ऑफर्स सिर्फ कीमत कम करने तक सीमित नहीं हैं कंपनी Energy Efficiency और स्मार्ट फीचर्स पर भी ज़ोर दे रही है। Bespoke AI ACs में AI Energy Mode, WindFree ठंडक, Quiet ऑपरेशन, SmartThings ऐप नियंत्रण और फिल्टर टेक्नोलॉजी जैसी खूबियां हैं।
Samsung के फेस्टिव ऑफर के लाभ
ग्राहक Bespoke AI AC खरीदने पर ₹3,800 तक की छूट GST कटौती का लाभ उठा सकते हैं। फ्री इंस्टालेशन की सुविधा, जिसकी कीमत लगभग ₹1,500 होती है, वह भी मुफ्त दी जाएगी। बैंक कैशबैक ऑफर्स ₹4,000 तक कैशबैक मिल सकता है। existing 5 वर्ष की वारंटी के ऊपर 5 महीने और वारंटी मिलेंगे। सभी ऑफर्स मिलाकर बचत ₹21,000 तक हो सकती है।
ऑफर की अवधि और उपलब्धता
यह फेस्टिव ऑफर 22 सितंबर से 10 नवंबर 2025 तक चलेगा। ऑफर्स Samsung के अधिकृत स्टोर, Samsung.com, और प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे।
Samsung Bespoke AI AC की खासियतें
Samsung के Bespoke AI WindFree ACs बहुत स्मार्ट और उपयोगी फीचर्स से लैस हैं। सबसे पहली चीज है WindFree Cooling तकनीक, जिसमें लगभग 23,000 माइक्रो-होल्स से हवा धीरे-धीरे कमरे में फैलाई जाती है, ताकि ठंडी हवा सीधे शरीर पर ना पड़े। जब AC ऑन किया जाए, तो यह तेजी से तापमान कम करेगा, और जैसे ही कमरे की स्थिति सामान्य हो जाए, यह अपने आप energy-efficient मोड में चला जाएगा।
फिर आता है AI Energy Mode, जो यूजर के उपयोग पैटर्न और कमरे के ताप-मान चेंज के हिसाब से काम करता है, जिससे बिजली बचत तक 30% तक हो सकती है। SmartThings ऐप के जरिए आप AC को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं तापमान बदलना, मोड बदलना, ऑन/ऑफ करना हो सकेगा। इसके अलावा Map View फीचर है जो आपके घर की स्थिति और ऊर्जा उपयोग को एक वर्चुअल 3-D तरह से दिखाता है।
स्वागत (Welcome Cooling) फीचर के जरिए जैसे ही आप अपने घर के नजदीक पहुंचें, AC अपने आप चालू हो सकता है ताकि आप आकर ठंडी हवा में प्रवेश करें। Good Sleep Mode नींद के दौरान तापमान और वातावरण को नियंत्रित करता है, ताकि रात भर आरामदायक नींद हो।