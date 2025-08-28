गजब! ₹15000 से कम में आ रहा Samsung का 50MP कैमरा, दमदार बैटरी, स्प्लैश-डस्ट प्रूफ 5G फोन
Samsung जल्द ही भारत में Galaxy F17 5G लॉन्च करने वाला है, जिसकी शुरुआती कीमत करीब ₹14,499 हो सकती है। यह फोन Exynos 1330 प्रोसेसर, Android 15-based One UI 7, और मजबूत परफॉर्मेंस के साथ आएगा।
Samsung एक बार फिर बजट-फ्रेंडली 5G स्मार्टफोन्स की रेंज को मजबूत करने जा रहा है, जिसके तहत कंपनी जल्द Galaxy F17 5G लॉन्च करने वाली है। पॉपुलर टिपस्टर अभिषेक यादव के ट्वीट के मुताबिक सैमसंग के इस फोन की कीमत 15000 रुपये से कम होगी। यह कीमत इसे बजट 5G सेगमेंट में Realme, iQOO, Redmi, Vivo जैसे ब्रांड्स से सीधा मुकाबला करने वाला ऑप्शन बनाती है। फोन Android 15-बेस्ड One UI 7 पर चलता है, इसमें 50MP का कैमरा, IP54 रेटिंग के साथ आता है जो इसे स्प्लैश और डस्ट से बचाएगा।
Samsung Galaxy F17 5G की कीमत और वेरिएंट ऑप्शन
टिपस्टर अभिषेक यादव के मुताबिक Galaxy F17 5G फोन दो वैरिएंट में आएगा। फोन के बेस 4GB रैम+128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 14,499 रुपये और हाई एंड 6GB रैम+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 15,999 रुपये है।
Samsung Galaxy F17 5G के फीचर्स और स्पेक्स (लीक)
Samsung का नया स्मार्टफोन Galaxy F17 5G बजट सेगमेंट में शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च होने की तैयारी में है। इस फोन में 6.7-इंच FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मिलने की उम्मीद है।
परफॉर्मेंस के लिए इसमें Exynos 1330 प्रोसेसर और Android 15 पर आधारित One UI 7 दिया जाएगा। फोन ने Geekbench पर 975 सिंगल-कोर और 2242 मल्टी-कोर स्कोर हासिल किया है, जो इसके दमदार परफॉर्मेंस को दिखाता है।कैमरा सेक्शन में यह फोन 50MP प्राइमरी सेंसर और 2MP डेप्थ सेंसर के साथ आ सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 13MP फ्रंट कैमरा मिलेगा।
बैटरी की बात करें तो इसमें 5,000mAh बैटरी होगी, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसके अलावा फोन में IP54 रेटिंग के साथ Samsung Knox सिक्योरिटी भी होगी, जिससे यह और सुरक्षित बनेगा। वहीं बैटरी की बात करें तो इसमें 5,000mAh की बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। इसके अलावा IP54 रेटिंग है जो पानी और धूल से सुरक्षा देती है।