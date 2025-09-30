₹7000 से कम में आ सकता Samsung का नया बजट पावरहाउस फोन, मिलेगा 50MP कैमरा, 6 साल के OS अपडेट वादा Samsung new budget phone Galaxy M07 with 50MP camera 6 years of OS updates 5000mAh Battery Listed on Amazon Ahead, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung new budget phone Galaxy M07 with 50MP camera 6 years of OS updates 5000mAh Battery Listed on Amazon Ahead

₹7000 से कम में आ सकता Samsung का नया बजट पावरहाउस फोन, मिलेगा 50MP कैमरा, 6 साल के OS अपडेट वादा

Samsung का नया बजट फोन Galaxy M07 अमेजन पर लिस्ट हो गया है। यह फोन 5000mAh बैटरी, Helio G99 चिपसेट, डुअल कैमरा और 6 साल तक अपडेट का वादा किया है।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 04:19 PM
₹7000 से कम में आ सकता Samsung का नया बजट पावरहाउस फोन, मिलेगा 50MP कैमरा, 6 साल के OS अपडेट वादा

सैमसंग गैलेक्सी M07 को कंपनी की लॉन्च घोषणा से पहले अमेजन इंडिया पर लिस्ट कर दिया गया है। इस लिस्टिंग से भारत में सैमसंग गैलेक्सी M07 की कीमत और इसके स्पेसिफिकेशन का खुलासा हुआ है। गैलेक्सी M07 में 6.7 इंच का डिस्प्ले और मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर है। उम्मीद है कि यह एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन होगा और इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा। गैलेक्सी M07 को धूल और पानी से बचाव के लिए IP54 रेटिंग मिली है और इसमें 5,000mAh की बैटरी है। इस फोन को 6 साल का एंड्रॉयड अपडेट और छह साल के सुरक्षा अपडेट मिलेंगे।

Samsung Galaxy M07 की कीमत (संभावित)

अमेजन इंडिया ने सैमसंग गैलेक्सी M07 को 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वेरिएंट की कीमत 6,999 रुपये में लिस्ट किया है। स्मार्टफोन की लिस्टिंग से पता चलता है कि यह काले रंग में आएगा, और फिलहाल इसके अन्य ऑप्शन का कोई ज़िक्र नहीं है। अमेजन पे से आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड सैमसंग गैलेक्सी M07 खरीदने पर ग्राहक 5% प्रतिशत तक कैशबैक पा सकते हैं। इसके अलावा, एसबीआई कार्ड से भुगतान करने पर 325 रुपये तक की छूट मिल सकती है। ईएमआई ऑप्शन 339 रुपये से शुरू होते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M07 कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर भी लिस्टेड है। इस लिस्टिंग में डिवाइस की कीमत या उपलब्धता की जानकारी नहीं दी गई है।

ये भी पढ़ें:केवल ₹8999 में खरीदें 108MP AI कैमरा, 16GB रैम, 5 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला फोन

Samsung Galaxy M07 के फीचर्स

Galaxy M07 फोन में 6.7-इंच का HD+ LCD पैनल है, जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और 260ppi पिक्सेल डेंसिटी दी गई है। यह फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से लैस है, जो एक मिड-रेंज चिपसेट है और गेमिंग व मल्टीटास्किंग को संभालने की क्षमता रखता है।

लिस्टिंग में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वेरिएंट बताया गया है। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप है 50MP मुख्य सेंसर + 2MP डेप्थ (depth) सेंसर। आगे की ओर एक 8MP सेल्फी कैमरा मौजूद है। यह फोन 5,000mAh बैटरी के साथ आता है। लिस्टिंग में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी बताया गया है।

यह फोन IP54 रेटिंग के साथ आता है, जिससे झिड़काव और पानी की बूंदों से कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, Bluetooth 5.3, GPS, USB Type-C पोर्ट और कुछ अन्य सेंसर जैसे लक्स सेंसर, प्रॉक्सिमिटी आदि दिए गए हैं। Galaxy M07 Android 15 आधारित One UI 7.0 पर चलेगा और इसे 6 बड़े OS अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स 6 साल तक मिलेंगे।

