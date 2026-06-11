Samsung ला रहा दो नए सस्ते स्मार्टफोन, Galaxy F08 4G और M08 4G की एंट्री तय, 10000 रुपए से कम होगी कीमत
Samsung जल्द ही Galaxy F08 4G और Galaxy M08 4G स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। दोनों बजट स्मार्टफोन सपोर्ट पेज पर नजर आए हैं। Samsung के नए स्मार्टफोन्स की एंट्री से इस सेगमेंट में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। खासकर उन ग्राहकों के लिए जो कम कीमत में भरोसेमंद ब्रांड का फोन खरीदना चाहते हैं।
Samsung प्रीमियम स्मार्टफोन के साथ-साथ बजट सेगमेंट पर भी खास ध्यान दे रही है, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स हैं जो कम कीमत में भरोसेमंद स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं। अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि Samsung जल्द ही अपने दो नए बजट स्मार्टफोन Galaxy F08 4G और Galaxy M08 4G को लॉन्च कर सकता है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर कई अहम संकेत मिलने लगे हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक Galaxy F08 4G और Galaxy M08 4G कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के सपोर्ट पेज पर नजर आए हैं। स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले सपोर्ट पेज का लाइव होना इस बात का संकेत माना जाता है कि डिवाइस जल्द बाजार में दस्तक दे सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि Samsung आने वाले दिनों में बजट यूजर्स के लिए नए ऑप्शन पेश कर सकता है।
सपोर्ट पेज पर दिखे दोनों स्मार्टफोन
Samsung Galaxy F08 4G और Galaxy M08 4G को कंपनी की वेबसाइट के सपोर्ट सेक्शन में देखा गया है। यह जानकारी सामने आने के बाद इन दोनों डिवाइसों की लॉन्चिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। Samsung Galaxy F और Galaxy M सीरीज के जरिए बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन को लॉन्च करता है ।
Samsung Galaxy F08 4G और M08 4G में क्या मिल सकता है और कितनी हो सकती कीमत
फिलहाल दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशन की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी इन फोन में 5000-6000mAh की बैटरी, HD+ डिस्प्ले, मल्टीपल कैमरा सेटअप और Samsung का One UI इंटरफेस दे सकती है। इसके अलावा यूजर्स को लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट का फायदा भी मिल सकता है। नए फोन Galaxy F07 4G और Galaxy M07 4G का अपग्रेडेड वर्जन होंगे। दोनों फोन एंट्री-लेवल और बजट सेगमेंट को टारगेट करेंगे। भारत में यह फोन 10,000 रुपए से कम कीमत पर लॉन्च हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
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