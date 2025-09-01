Samsung का धमाका: ₹15000 से कम में ला रहा 50MP कैमरा, गोरिल्ला-ग्लास प्रोटेक्शन, 6 नॉन-स्टॉप चलने वाला 5G फोन
सैमसंग जल्द अपना नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। जो 6 साल के OS अपडेट, 50MP कैमरा और दमदार बैटरी के साथ आएगा। यह फोन इसी महीने लॉन्च होगा इससे पहले जानें फोन की कीमत और फीचर्स:
भारत में सैमसंग अपनी F सीरीज को लेकर काफी पॉपुलर है। अब कंपनी इस सीरीज का नया स्मार्टफोन Samsung Galaxy F17 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी लॉन्चिंग सितंबर में हो सकती है। यह फोन खासकर उन यूजर्स के लिए लाया जा रहा है जो बजट रेंज में 5G स्मार्टफोन चाहते हैं लेकिन फीचर्स के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते। Galaxy F17 5G फोन 6 साल के OS अपडेट, 50MP के OIS कैमरा और दमदार बैटरी के साथ आता है। डिज़ाइन के मामले में भी फोन को मॉडर्न टच दिया गया है। Super AMOLED पैनल जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। ऐसे में यह फोन गेमिंग, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट पसंद करने वाले यूजर्स के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अब लॉन्च से पहले जानें फोन के सभी फीचर्स और कीमत:
Samsung Galaxy F17 5G की कीमत (लीक)
स्मार्टपिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक Samsung Galaxy F17 5G के 4GB + 128GB वैरिएंट की शुरुआती कीमत 14,990 रुपये बताई जा रही है। जबकि इसका हाई वेरिएंट लगभग 15,999 रुपये तक हो सकता है। उम्मीद है कि यह फोन सितंबर में भारत में लॉन्च होगा और इसकी सेल Flipkart, Samsung की आधिकारिक वेबसाइट और रिटेल स्टोर्स के जरिए होगी।
Samsung Galaxy F17 5G के फीचर्स (लीक)
Samsung Galaxy F17 5G एक दमदार स्मार्टफोन है, जिसमें कंपनी ने यूजर्स की हर जरूरत का ध्यान रखने वाला है। इसमें 6.67 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो फुल HD+ रिज़ॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसका डिस्प्ले गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग को और भी स्मूद और शानदार बनाता है।
फोन को पावर देने के लिए इसमें Exynos 1330 चिपसेट लगाया गया है, जो बेहतर परफॉर्मेंस और 5G कनेक्टिविटी दोनों ही देता है। कैमरे की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो सेंसर का ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 32MP का फ्रंट कैमरा होने की उम्मीद है।
फोन में 5000mAh की बैटरी है, जो लंबे समय तक बैकअप देती है। इसके साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा। यह स्मार्टफोन Android 15 आधारित One UI 7 पर काम करेगा और खास बात यह है कि इसमें 6 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया गया है।