खुशखबरी! 10 अक्टूबर को लॉन्च होगा Samsung का 50MP नो-शेक कैमरा, स्लिम बॉडी, AI फीचर्स वाला मिड-बजट फोन

Samsung 10 अक्टूबर को लॉन्च करेगा Galaxy M17 5G, जिसमें मिलेगा 50MP OIS ट्रिपल कैमरा, AI फीचर्स, Gorilla Glass Victus प्रोटेक्शन, और स्लिम 7.5mm डिजाइन। जानिए इसके फीचर्स, डिजाइन और खासियतें।

Mon, 6 Oct 2025 04:35 PM

Samsung Galaxy M17 5G Launch Date Confirm: सैमसंग जल्द ही भारत में अपना नया स्मार्टफोन Galaxy M17 5G लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी इसे 10 अक्टूबर 2025 को पेश करेगी। यह फोन खास तौर पर उन युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है जो हर समय एक्टिव रहते हैं। Galaxy M17 5G में 50MP OIS (Optical Image Stabilization) ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जो फोटो और वीडियो को ब्लर-फ्री और शेक-फ्री बनाता है। इसका स्लिम 7.5mm प्रोफाइल इसे प्रीमियम और पॉकेट-फ्रेंडली लुक देता है।

Samsung ने पहली बार अपने M-सीरीज़ में AI इंटीग्रेशन जोड़ा है जिसमें शामिल हैं Circle to Search with Google और Gemini Live, जो यूज़र्स को रियल-टाइम AI अनुभव देगा। यह फोन दो शानदार रंगों Moonlight Silver और Sapphire Black में मिलेगा।

Samsung Galaxy M17 5G के फीचर्स और खासियतें Galaxy M17 5G का सबसे बड़ा आकर्षण इसका 50MP OIS कैमरा सिस्टम होगा। जो OIS टेक्नोलॉजी कैमरा को सपोर्ट करेगा जो स्मूद वीडियो रिकॉर्ड करने में मदद करती है। इसके साथ तीन लेंस दिए गए हैं जो अलग-अलग सीन के हिसाब से बेहतर फोटो कैप्चर करते हैं।

फोन में Gorilla Glass Victus और IP54 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी की छींटों और धूल से बचा रहता है। यह उन यूजर्स के लिए खास है जो अपने फोन को हर जगह इस्तेमाल करते हैं चाहे ऑफिस हो, जिम हो या आउटडोर ट्रिप।

Galaxy M17 5G का 7.5mm अल्ट्रा-स्लिम बॉडी इसे काफी प्रीमियम लुक देती है। हैंड में पकड़ने पर यह हल्का और कॉम्पैक्ट महसूस होता है, जिससे इसे पूरे दिन इस्तेमाल करना आसान रहता है। फोन में 6.7-इंच Super AMOLED डिस्प्ले हो सकता है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है।