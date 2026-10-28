पासपोर्ट जितने साइज का फोल्डेबल फोन ला सकता है सैमसंग! iPhone Duo को देगा टक्कर

iPhone Duo को टक्कर देने के लिए अब सैमसंग भी तैयारी कर रही है। खबर है कि कंपनी दो नए फोल्डेबल फोन्स की टेस्टिंग कर रहा है, जो पासपोर्ट जैसा डिजाइन देखने को मिल सकता है। इनका नाम Galaxy Z Fold 9 Wide Plus या Galaxy Z Fold 9 Wide FE हो सकता है।

सैमसंग का नया फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold 9 Wide Plus या Galaxy Z Fold 9 Wide FE नाम के साथ आ सकता है।

Apple का पहला फोल्डेबल फोन iPhone Duo अपनी कीमत और कॉम्पैक्ट डिजाइन की वजह से काफी चर्चा में है। खबर तो यह भी है कि ऐप्पल इसके सेकंड जेनरेशन मॉडल की भी टेस्टिंग कर रहा है। अब लग रहा है कि सैमसंग, ऐप्पल को टक्कर देने के लिए कॉम्पैक्ट साइज वाले फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि, सैमसंग अगले साल अपनी फोल्डेबल फोन लाइनअप का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिसमें गैलेक्सी Z फोल्ड 9 का एक नया 'प्लस' (Plus) या 'FE' वेरिएंट आ सकता है। कहा जा रहा है कि कंपनी अपने नेक्स्ट जेनरेशन बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन के दो वर्जन की टेस्टिंग कर रही है, जिनमें स्क्रीन साइज और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर अलग-अलग ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि, उम्मीद है कि सैमसंग इनमें से केवल एक ही मॉडल को बाजार में उतारेगा।

सैमसंग ने शुरू की टेस्टिंग एंड्रॉयड अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट में दक्षिण कोरियाई टिप्स्टर लैनजुक का हवाला देते हुए कहा कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 9 वाइड के लिए दो डिजाइन की टेस्टिंग कर रहा है। एक बड़ा मॉडल है, जिसे फिलहाल गैलेक्सी जेड फोल्ड 9 वाइड प्लस कहा जा रहा है, जबकि दूसरा किफायती वर्जन है, जिसे संभवतः गैलेक्सी जेड फोल्ड 9 वाइड एफई कहा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैमसंग ने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है।

यह डेवलपमेंट ऐसे समय में सामने आया है जब सैमसंग को गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 के लिए उम्मीद से बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसा लगता है कि कंपनी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वह केवल एक ही फ्लैगशिप ऑप्शन तक सीमित रहने के बजाय, अपने बड़े फोल्डेबल डिजाइन के अलग-अलग वर्जन पेश करके और अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है।

गैलेक्सी Z फोल्ड 9 वाइड प्लस या FE रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ट किए जा रहे ये दो मॉडल अलग-अलग तरह के खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 'प्लस' वर्जन का साइज थोड़ा बड़ा होगा, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिल सकता है। वहीं, 'FE' वर्जन का साइज मौजूदा मॉडल जितना ही रहने की उम्मीद है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन्स में कुछ समझौते किए जा सकते हैं।

सैमसंग ने इन वेरिएंट्स के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इनमें क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं या इन फोन्स की कीमत कितनी हो सकती है। इनके नाम भी अभी तय नहीं हैं।

इस तरीके से सैमसंग उन ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है, जिन्हें बुक-स्टाइल वाला फोल्डेबल डिजाइन तो पसंद है, लेकिन उनकी जरूरतें अलग हैं। कुछ लोग मल्टीटास्किंग और वीडियो देखने के लिए बड़ी डिस्प्ले पसंद कर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य लोग स्टैंडर्ड फ्लैगशिप की तुलना में कम कीमत वाले ऑप्शन में अधिक रुचि ले सकते हैं।