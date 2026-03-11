इन Samsung यूजर्स के लिए अच्छी खबर! बाकियों से पहले मिलेगा लेटेस्ट फीचर्स का मजा

Mar 11, 2026 04:26 pm IST

Samsung जल्द ही One UI 8.5 के बीटा प्रोग्राम को अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स Galaxy Z Fold 7 और Galaxy Z Flip 7 तक विस्तार दे सकता है। कंपनी ने इसके संकेत देते हुए इन डिवाइसेज के लिए कम्युनिटी फोरम में बीटा सेक्शन तैयार करना शुरू कर दिया है।

टेक कंपनी Samsung अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट One UI 8.5 के बीटा प्रोग्राम को जल्द ही और ज्यादा Galaxy डिवाइसेज तक ऑफर करने की तैयारी में है। अभी तक यह बीटा प्रोग्राम केवल Samsung Galaxy S25 series तक लिमिटेड था, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी इसे अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन्स Samsung Galaxy Z Fold 7 और Samsung Galaxy Z Flip 7 के लिए भी शुरू कर सकती है।

फोल्डेबल डिवाइस के लिए तैयारी शुरू रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हफ्ते One UI 8.5 के फर्मवेयर फाइल्स Samsung के सर्वर पर Galaxy Z Fold 7 और Galaxy Z Flip 7 के लिए देखे गए हैं। हालांकि केवल फर्मवेयर फाइल्स का दिखना यह तय नहीं करता कि बीटा प्रोग्राम तुरंत शुरू हो जाएगा, क्योंकि हाल के हफ्तों में कई Galaxy डिवाइसेज के लिए भी ऐसे फाइल्स दिखाई दिए थे।

हाल ही में मिल एक और संकेत इस संभावना को मजबूत बनाता है। Samsung ने अपने Community Forum पर इन दोनों फोल्डेबल फोन के लिए One UI 8.5 Beta Program के अलग-अलग सेक्शन भी तैयार कर दिए हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी जल्द ही इन डिवाइसेज के लिए बीटा टेस्टिंग शुरू कर सकती है।

यूजर्स को मिल सकता है शुरुआती एक्सेस अगर बीटा प्रोग्राम शुरू होता है, तो Galaxy Z Fold 7 और Galaxy Z Flip 7 के यूजर्स को One UI 8.5 के नए फीचर्स और अपग्रेड्स का शुरुआती एक्सपीरियंस मिलेगा। हालांकि बीटा प्रोग्राम में सीटें लिमिटेड होती हैं और बहुत तेजी से भर जाती हैं। इसलिए यूजर्स को प्रोग्राम ओपेन होते ही तुरंत अप्लाई करना होगा।

बता दें, बीटा वर्जन आमतौर पर उन यूजर्स के लिए होता है जो नए फीचर्स को जल्दी आजमाना चाहते हैं और साथ ही कंपनी को बग्स और दिक्कतों के बारे में फीडबैक देते हैं। बाद में इन्हीं सुधारों के साथ स्टेबल अपडेट सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाता है।

संभावना है कि One UI 8.5 beta program उन्हीं क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाएगा जहां पहले Galaxy S25 series के लिए बीटा जारी किया गया था। इनमें साउथ कोरिया, भारत, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पोलैंड शामिल हैं।