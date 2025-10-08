Samsung, LG ब्रांड के माइक्रोवेव पर 60% तक की छूट, अमेजन पर गजब की डील
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में माइक्रोवेव ओवन पर धमाकेदार छूट मिल रही है। अगर आप किचन के लिए एक स्मार्ट, स्टाइलिश और मल्टी-फंक्शनल माइक्रोवेव खरीदना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन सेल में Samsung, LG, IFB और Panasonic जैसे टॉप ब्रांड्स के माइक्रोवेव ओवन पर 45 से 60 फीसद तक की छूट दी जा रही है। इससे आप इन्हें उनकी असली कीमत से काफी कम में खरीद सकते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन में स्मार्ट कुकिंग फीचर्स, ऑटो-कुक मेन्यू, स्टीम, गिल और बेकिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे किचन का काम और भी आसान हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बेस्ट माइक्रोवेव ओवन ऑप्शन्स पर जो इस दीवाली डील में आपको भारी छूट के साथ मिल सकते हैं..
1. Panasonic 25L Solo Microwave Oven (NN-ST310QBFG, Black, 85 Auto Cook Menus)
इस पर सीधे 27 फीसद की छूट मिल रही है। यह एक किफायती और फीचर-पैक्ड 25 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो खासतौर पर बैचलर्स और छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसमें 900W हाई पावर, 85 ऑटो कुक मेन्यू और रीहीट-डिफ्रॉस्ट जैसे स्मार्ट किचन फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसका कॉम्पैक्ट और मॉडर्न डिजाइन इसे किचन के लिए एक स्टाइलिश अपग्रेड बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
900W हाई पावर
85 ऑटो कुक मेन्यू
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
ग्रिल और कन्वेक्शन सपोर्ट नहीं
बेकिंग या ब्राउनिंग के लिए उपयुक्त नहीं
2. LG 20 L Solo Microwave Oven (MS2043BP, Black, Health plus Menu, I-Wave Technology, Indian Cuisine, Even Reheat & Defrost, Auto Cook Menu, Anti-Bacterial Cavity & Steam Clean)
इस पर सीधे 21 फीसद की छूट मिल रही है। यह एक बजट-फ्रेंडली और भरोसेमंद 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो खासतौर पर सिंगल्स और छोटे परिवारों के लिए एकदम सही विकल्प है। इसमें हैल्थ-प्लस मेन्यू, I-Wave टेक्नोलॉजी, भारतीय रेसिपी सपोर्ट और स्टीम क्लीन जैसी सुविधाएं दी गई हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
44 Auto Cook मेन्यू
I-Wave टेक्नोलॉजी
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन – छोटे किचन के लिए परफेक्ट
एंटी बैक्टीरियल कैविटी
क्यों खोजें विकल्प
ग्रिल और कन्वेक्शन नहीं
बेकिंग और रोस्टिंग नहीं हो पाती
बेकिंग और रोस्टिंग नहीं हो पाती
3. Haier 19 L Inverter Technology, Light Weight, Defrost, 5 Power Levels Solo Microwave Oven (HIL1901MBPB, Black)
इस पर सीधे 42 फीसद की भारी छूट मिल रहा है। यह एक किफायती, कॉम्पैक्ट और फीचर-पैक्ड Solo Microwave Oven है, जो खासतौर पर सिंगल्स, कपल्स और छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट है। इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 पावर लेवल, स्टीम क्लीन जैसे फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी – फास्ट और यूनिफॉर्म कुकिंग
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी – फास्ट और यूनिफॉर्म कुकिंग
सिंपल और यूज़र-फ्रेंडली
स्टीम क्लीन– अंदर की सफाई झंझट-मुक्त
क्यों खोजें विकल्प
ग्रिल और कन्वेक्शन फीचर नहीं
Auto Cook मेन्यू नहीं
LED डिस्प्ले नहीं
4. Samsung 23 L Solo Microwave Oven (MS23A3513AK/TL, Black, Auto Cook Programs, Child Safety Lock, Memory Feature, Deodorization, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)
इस पर 12% की छूट मिल रही है। यह 23 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो फीचर-पैक्ड और प्रीमियम किचन अप्लायंस है। इसमें ऑटो कुक प्रोग्राम्स, डिओडराइजेशन, क्विक डिफ्रॉस्ट, और खास मेमोरी फ़ंक्शन जैसी स्मार्ट सुविधाएं मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
20 प्रीसेट रेसेपीज
फास्ट और इवन डिफ्रॉस्टिंग
चाइल्ड सेफ्टी लॉक
फटाफट हीटिंग के लिए
10 साल की कैविटी वारंटी
डिओडराइजेशन और इको मोड
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ Solo मॉडल
कोई LED डिस्प्ले नहीं
– प्रो यूज़र्स के लिए सीमित
5. IFB 25 L Solo Microwave Oven (25PM2S, Anti Rust Stainless Steel Cavity With 61 Auto Cook Menus, Multi Stage Cooking, Auto Defrost, Silver)
इस पर 18% की छूट मिल रही है। IFB का यह 25 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन में 61 ऑटो कुक मेन्यू, मल्टी स्टेज कुकिंग, और ऑटो डिफ्रॉस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स, साथ ही इसकी एंटी-रस्ट स्टेनलेस स्टील कैविटी इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
IFB ब्रांड का भरोसा और टिकाऊ स्टेनलेस स्टील कैविटी
61 ऑटो-कुक मेन्यू – किचन में प्रयोग में बेहद आसान
मल्टी-स्टेज कुकिंग – हाथ कम लगाना, खाना ज़्यादा स्मार्ट बनाना
सेफ्टी और क्लीनिंग फीचर्स – डिसइंफेक्ट + डिओडराइज़
टच + डायल कंट्रोल – दोनों का कॉम्बिनेशन
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती यूज़र्स के लिए मिसिंग गाइडेंस
बेसिक इंटरफेस
ग्रिलिंग या बेकिंग सपोर्ट नहीं करता
6. Godrej 20 L Multi Distribution System for Even and Faster Cooking, Solo Microwave Oven With 5 Power Levels (GMX 20SA2, Black)
इस पर 35% की छूट मिल रही है। यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन रिहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग के साथ आता है। यह एक कॉम्पैक्ट और एनर्जी एफिशिएंट ओवन है।
Specifications
क्यों खरीदें
एनर्जी सेविंग मोड – बिजली की बचत
सिंपल और मजबूत डिज़ाइन
3 साल की मैग्नेट्रोन वॉरंटी
खाना जलता नहीं
क्यों खोजें विकल्प
कोई डिजिटल पैनल
प्रीसेट मेन्यू नहीं
ग्रिल और कन्वेक्शन मोड नहीं
रोटिसरी सपोर्ट नहीं है
7. Faber Instacook20_S Standalone 20L Microwave Oven |700W|6 Auto Cook Menu | Knob Control | Reheat & Defrost | Glass Turntable | Child Safety Lock | Easy Clean Coating|Power Level 5|2 Yrs Warranty|Black
यह माइक्रोवेव 31% की छूट के साथ आ रहा है. यह 20 लीटर का माइक्रोवेव ओवन है, जो स्टाइलिश डिजाइन और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें 2 साल की लंबी वॉरंटी और आसान क्लीनिंग वाली कोटिंग मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो कुक मेन्यू
सिंपल रोटेट कंट्रोल
फटाफट खाना पकाएं
खाना बराबर गर्म होता है
क्यों खोजें विकल्प
डिजिटल डिस्प्ले नहीं
डिजिटल डिस्प्ले नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।