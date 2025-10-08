Samsung, LG ब्रांड के माइक्रोवेव पर 60% तक की छूट, अमेजन पर गजब की डील samsung LG Microwave price drop Amazon sale check discount offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung, LG ब्रांड के माइक्रोवेव पर 60% तक की छूट, अमेजन पर गजब की डील

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में माइक्रोवेव ओवन पर धमाकेदार छूट मिल रही है। अगर आप किचन के लिए एक स्मार्ट, स्टाइलिश और मल्टी-फंक्शनल माइक्रोवेव खरीदना चाहते हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 09:48 AM
अमेजन सेल में Samsung, LG, IFB और Panasonic जैसे टॉप ब्रांड्स के माइक्रोवेव ओवन पर 45 से 60 फीसद तक की छूट दी जा रही है। इससे आप इन्हें उनकी असली कीमत से काफी कम में खरीद सकते हैं। इन माइक्रोवेव ओवन में स्मार्ट कुकिंग फीचर्स, ऑटो-कुक मेन्यू, स्टीम, गिल और बेकिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे किचन का काम और भी आसान हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बेस्ट माइक्रोवेव ओवन ऑप्शन्स पर जो इस दीवाली डील में आपको भारी छूट के साथ मिल सकते हैं..

Samsung, LG ब्रांड के माइक्रोवेव पर 60% तक की छूट, अमेजन पर गजब की डील

इस पर सीधे 27 फीसद की छूट मिल रही है। यह एक किफायती और फीचर-पैक्ड 25 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो खासतौर पर बैचलर्स और छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसमें 900W हाई पावर, 85 ऑटो कुक मेन्यू और रीहीट-डिफ्रॉस्ट जैसे स्मार्ट किचन फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसका कॉम्पैक्ट और मॉडर्न डिजाइन इसे किचन के लिए एक स्टाइलिश अपग्रेड बनाता है।

Specifications

कैपेसिटी
25 लीटर
पावर आउटपुट
900W
Auto Cook मेन्यू
85 प्रीसेट रेसिपीज
प्रीसेट रेसिपीज
85

क्यों खरीदें

...

900W हाई पावर

...

85 ऑटो कुक मेन्यू

...

कॉम्पैक्ट साइज

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्रिल और कन्वेक्शन सपोर्ट नहीं

...

बेकिंग या ब्राउनिंग के लिए उपयुक्त नहीं

इस पर सीधे 21 फीसद की छूट मिल रही है। यह एक बजट-फ्रेंडली और भरोसेमंद 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो खासतौर पर सिंगल्स और छोटे परिवारों के लिए एकदम सही विकल्प है। इसमें हैल्थ-प्लस मेन्यू, I-Wave टेक्नोलॉजी, भारतीय रेसिपी सपोर्ट और स्टीम क्लीन जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

Specifications

कैपेसिटी
20 लीटर
पावर आउटपुट
700W
Auto Cook मेन्यू
44+ रेसिपीज
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

44 Auto Cook मेन्यू

...

I-Wave टेक्नोलॉजी

...

कॉम्पैक्ट डिज़ाइन – छोटे किचन के लिए परफेक्ट

...

एंटी बैक्टीरियल कैविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्रिल और कन्वेक्शन नहीं

...

बेकिंग और रोस्टिंग नहीं हो पाती

...

बेकिंग और रोस्टिंग नहीं हो पाती

इस पर सीधे 42 फीसद की भारी छूट मिल रहा है। यह एक किफायती, कॉम्पैक्ट और फीचर-पैक्ड Solo Microwave Oven है, जो खासतौर पर सिंगल्स, कपल्स और छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट है। इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 5 पावर लेवल, स्टीम क्लीन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
19 लीटर
पावर आउटपुट
700W
कंट्रोल टाइप
Dual Knob Controls
डिजाइन
ब्लैक फिनिश

क्यों खरीदें

...

इन्वर्टर टेक्नोलॉजी – फास्ट और यूनिफॉर्म कुकिंग

...

इन्वर्टर टेक्नोलॉजी – फास्ट और यूनिफॉर्म कुकिंग

...

सिंपल और यूज़र-फ्रेंडली

...

स्टीम क्लीन– अंदर की सफाई झंझट-मुक्त

क्यों खोजें विकल्प

...

ग्रिल और कन्वेक्शन फीचर नहीं

...

Auto Cook मेन्यू नहीं

...

LED डिस्प्ले नहीं

इस पर 12% की छूट मिल रही है। यह 23 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन है, जो फीचर-पैक्ड और प्रीमियम किचन अप्लायंस है। इसमें ऑटो कुक प्रोग्राम्स, डिओडराइजेशन, क्विक डिफ्रॉस्ट, और खास मेमोरी फ़ंक्शन जैसी स्मार्ट सुविधाएं मिलते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
23 लीटर
पावर आउटपुट
800W
ऑपरेटिंग पैनल
टच सेंसिटिव टैक्ट बटन
डिज़ाइन
स्टाइलिश ब्लैक फिनिश

क्यों खरीदें

...

20 प्रीसेट रेसेपीज

...

फास्ट और इवन डिफ्रॉस्टिंग

...

चाइल्ड सेफ्टी लॉक

...

फटाफट हीटिंग के लिए

...

10 साल की कैविटी वारंटी

...

डिओडराइजेशन और इको मोड

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ Solo मॉडल

...

कोई LED डिस्प्ले नहीं

...

– प्रो यूज़र्स के लिए सीमित

इस पर 18% की छूट मिल रही है। IFB का यह 25 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन में 61 ऑटो कुक मेन्यू, मल्टी स्टेज कुकिंग, और ऑटो डिफ्रॉस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स, साथ ही इसकी एंटी-रस्ट स्टेनलेस स्टील कैविटी इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है।

Specifications

कैपेसिटी
25 लीटर
पावर लेवल्स
5 पावर लेवल्स
ऑपरेटिंग पैनल
टच-सेंसिटिव पुश बटन + जॉग डायल
कैविटी
स्टेनलेस स्टील

क्यों खरीदें

...

IFB ब्रांड का भरोसा और टिकाऊ स्टेनलेस स्टील कैविटी

...

61 ऑटो-कुक मेन्यू – किचन में प्रयोग में बेहद आसान

...

मल्टी-स्टेज कुकिंग – हाथ कम लगाना, खाना ज़्यादा स्मार्ट बनाना

...

सेफ्टी और क्लीनिंग फीचर्स – डिसइंफेक्ट + डिओडराइज़

...

टच + डायल कंट्रोल – दोनों का कॉम्बिनेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

शुरुआती यूज़र्स के लिए मिसिंग गाइडेंस

...

बेसिक इंटरफेस

...

ग्रिलिंग या बेकिंग सपोर्ट नहीं करता

इस पर 35% की छूट मिल रही है। यह 20 लीटर सोलो माइक्रोवेव ओवन रिहीटिंग, डिफ्रॉस्टिंग के साथ आता है। यह एक कॉम्पैक्ट और एनर्जी एफिशिएंट ओवन है।

Specifications

कैपेसिटी:
20 लीटर
पावर आउटपुट
700 वॉट
डिज़ाइन
ग्लॉसी ब्लैक फिनिश
वॉरंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

एनर्जी सेविंग मोड – बिजली की बचत

...

सिंपल और मजबूत डिज़ाइन

...

3 साल की मैग्नेट्रोन वॉरंटी

...

खाना जलता नहीं

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई डिजिटल पैनल

...

प्रीसेट मेन्यू नहीं

...

ग्रिल और कन्वेक्शन मोड नहीं

...

रोटिसरी सपोर्ट नहीं है

यह माइक्रोवेव 31% की छूट के साथ आ रहा है. यह 20 लीटर का माइक्रोवेव ओवन है, जो स्टाइलिश डिजाइन और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसमें 2 साल की लंबी वॉरंटी और आसान क्लीनिंग वाली कोटिंग मिलती है।

Specifications

कैपेसिटी
20 लीटर
पावर आउटपुट
700 वॉट
प्रीसेट्स
6 Auto Cook

क्यों खरीदें

...

ऑटो कुक मेन्यू

...

सिंपल रोटेट कंट्रोल

...

फटाफट खाना पकाएं

...

खाना बराबर गर्म होता है

क्यों खोजें विकल्प

...

डिजिटल डिस्प्ले नहीं

...

डिजिटल डिस्प्ले नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

