Samsung, LG की 32 इंच टीवी पर बंपर छूट, ओटीटी ऐप, मैजिक रिमोट और बहुत कुछ, कीमत मोबाइल से भी कम
32 inch Smart TV: आज के वक्त में टीवी पर ओटीटी ऐप्स देखने का चलन बढ़ गया है। ऐसे में हम आपके लिए 32 इंच स्क्रीन साइज वाली स्मार्ट टीवी लेकर आए हैं...
मार्केट में सैमसंग और एलजी ब्रांड की 32 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट ऑफर की जा रही है, जिससे इन टीवी को उनकी वास्तविक कीमत से बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। इन टीवी में शानदार पिक्चर क्वॉलिटी के साथ नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही मैजिक रिमोट की सुविधा मिलेगी। टीवी को वॉइस कमांड की मदद से बोलकर चलाया जा सकेगा। टीवी में एचडी क्वॉलिटी की वीडियो, 60 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा सिनेमाहाल जैसे साउंड क्लैरिटी मिलती है।
दिया गया है, जो HDR और PurColor टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। Samsung Tizen OS, Voice Search Remote और 20W पावरफुल साउंड जैसी खूबियाँ इसे खास बनाती हैं। इसमें OTT ऐप्स, मोबाइल मिररिंग और Samsung Knox जैसी स्मार्ट सुविधाएँ भी मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
32 इंच का HD Ready डिस्प्ले
20W दमदार साउंड आउटपुट
स्मार्ट रिमोट में बिल्ट-इन वॉइस असिस्टेंट
60Hz से कम रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग या तेज मूवमेंट में परफॉर्मेंस सीमित
60Hz से कम रिफ्रेश रेट
एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत
इस 32 इंच की LG LR570 Series स्मार्ट LED टीवी की असली कीमत 21,240 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के बाद टीवी को मात्र 14,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी की खरीद पर 32 फीसद डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। यह एक स्टाइलिश, फास्ट और फीचर-लोडेड टीवी है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी
प्रोसेसर से तेज परफॉर्मेंस
यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस
गेम ऑप्टिमाइजर
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD Ready रिजॉल्यूशन
10W स्पीकर आउटपुट
सिर्फ 1 USB पोर्ट
यह एक गूगल टीवी है। इस टीवी को 11,999 रुपये है। टीवी को 52% छूट पर खरीदा जा सकेगा। साथ सिर्फ ₹11,999 में! अगर आप एक बजट में शानदार फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो यह डील आपके लिए एकदम सही है। यह एक 32 इंच एचडी रेडी स्मार्ट टीवी है। टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। टीवी क्रोम-कॉस्ट बिल्ड इन, गूगल असिस्टेंट, वाइस रिमोट फीचर्स दिये गये हैं। टीवी में 20W स्पीकर दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कस्टमाइज्ड और ज्यादा कंटेंट एक्सेस
20W स्पीकर
शानदार साउंड क्वालिटी
गेमर्स के लिए बेहतर परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ HD Ready
भारी ऐप्स परफॉर्मेंस
1 स्टार एनर्जी रेटिंग
यह एक WebOS टीवी है, जिसे 15,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी 32 इंच एचडी रेडी IPS पैनल में आता है। साथ ही 60 हर्टज रिफ्रेश रेट दिया गया है। इमसें AI प्रोसेसिंग के साथ α5 Gen 6 AI प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज की सुविधा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
IPS पैनल
बेहतर व्यूइंग एंगल और कलर रिप्रोडक्शन
वायरलेस ऑडियो सेटअप
शानदार ऑडियो क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
Full HD के मुकाबले डिटेलिंग थोड़ी कम
1 जीबी रैम
मैजिक रिमोट
यह एक 32 इंच क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है। टीवी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। इसे डिस्काउंट के बाद 12,999 रुपये में खरीद पाएंगे। इसकी खरीद पर 50 फीसद का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह एक QLED टेक्नोलॉजी वाली टीवी है। यह गूगल ओएस टीवी है। टीवी डॉल्बी एटमास सपोर्ट के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल
लेटेस्ट और स्मूद यूजर इंटरफेस
सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस
मूवी और गेमिंग
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंडर्ड रिमोट के साथ ही सीमित कंट्रोल
एनर्जी एफिशिएंसी कम
मैजिक रिमोट
यह एक 32 इंच एचडी रेडी गूगल स्मार्ट टीवी है। यह दमदार परफॉर्मेंस वाली स्मार्ट टीवी है। टीवी की कीमत 15,490 रुपये है। यह एक भरोसेमंद क्वालिटी वाली टीवी है। यह एक लेटेस्ट फीचर्स और Dolby Digital ऑडियो वाली टीवी है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूजर फ्रेंडली और स्मूथ नेविगेशन
बेहतर साउंड आउटपुट
म्यूजिक और मूवी के लिए परफेक्ट
बेहतर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
व्यूइंग एंगल्स और ब्राइटनेस
सामान्य रिमोट, वॉइस असिस्टेंट
बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
यह एक 32 इंच स्क्रीन साइज वाली QLED स्मार्ट टीवी है। टीवी 60 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। इसमें 24W साउंड आउटपुट की सुविधा मिलती है। टीवी में 1 जीबी रैम मिलती है। इसमें गूगल असिस्टेंड फीचर दिया गया है, जिससे आप बोलकर टीवी को चला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर कलर रिप्रोडक्शन और पिक्चर क्वालिटी
प्रीमियम इंटरफेस, वॉइस कंट्रोल
दमदार साउंड क्वालिटी
स्टाइलिश और मॉडर्न लुक
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi 4
सिर्फ 1GB RAM
1 स्टार रेटिंग
