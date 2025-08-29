Samsung, LG की 32 इंच टीवी पर बंपर छूट, ओटीटी ऐप, मैजिक रिमोट और बहुत कुछ, कीमत मोबाइल से भी कम Samsung LG 32 inch HD Smart tv huge discount offer ott aaps support, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung LG 32 inch HD Smart tv huge discount offer ott aaps support

Samsung, LG की 32 इंच टीवी पर बंपर छूट, ओटीटी ऐप, मैजिक रिमोट और बहुत कुछ, कीमत मोबाइल से भी कम

32 inch Smart TV: आज के वक्त में टीवी पर ओटीटी ऐप्स देखने का चलन बढ़ गया है। ऐसे में हम आपके लिए 32 इंच स्क्रीन साइज वाली स्मार्ट टीवी लेकर आए हैं...

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 03:38 PM
मार्केट में सैमसंग और एलजी ब्रांड की 32 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट ऑफर की जा रही है, जिससे इन टीवी को उनकी वास्तविक कीमत से बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। इन टीवी में शानदार पिक्चर क्वॉलिटी के साथ नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही मैजिक रिमोट की सुविधा मिलेगी। टीवी को वॉइस कमांड की मदद से बोलकर चलाया जा सकेगा। टीवी में एचडी क्वॉलिटी की वीडियो, 60 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा सिनेमाहाल जैसे साउंड क्लैरिटी मिलती है।

Samsung, LG की 32 इंच टीवी पर बंपर छूट, ओटीटी ऐप, मैजिक रिमोट और बहुत कुछ, कीमत मोबाइल से भी कम
दिया गया है, जो HDR और PurColor टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। Samsung Tizen OS, Voice Search Remote और 20W पावरफुल साउंड जैसी खूबियाँ इसे खास बनाती हैं। इसमें OTT ऐप्स, मोबाइल मिररिंग और Samsung Knox जैसी स्मार्ट सुविधाएँ भी मिलती हैं।

Specifications

डिस्प्ले
32 इंच HD Ready
ऑडियो
20W स्पीकर
स्मार्ट फीचर्स
Voice Search Remote, Samsung Tizen OS, OTT Apps
कनेक्टिविटी
वाई-फाई, ब्लूटूथ, 2 एचडीएमआई

क्यों खरीदें

...

32 इंच का HD Ready डिस्प्ले

...

20W दमदार साउंड आउटपुट

...

स्मार्ट रिमोट में बिल्ट-इन वॉइस असिस्टेंट

...

60Hz से कम रिफ्रेश रेट

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग या तेज मूवमेंट में परफॉर्मेंस सीमित

...

60Hz से कम रिफ्रेश रेट

...

एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत

इस 32 इंच की LG LR570 Series स्मार्ट LED टीवी की असली कीमत 21,240 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के बाद टीवी को मात्र 14,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी की खरीद पर 32 फीसद डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। यह एक स्टाइलिश, फास्ट और फीचर-लोडेड टीवी है।

Specifications

स्क्रीन
32 इंच HD Ready LED
रिफ्रेश रेट
60Hz
प्रोसेसर
α5 Gen 6 AI Processor
साउंड
10W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी

...

प्रोसेसर से तेज परफॉर्मेंस

...

यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस

...

गेम ऑप्टिमाइजर

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ HD Ready रिजॉल्यूशन

...

10W स्पीकर आउटपुट

...

सिर्फ 1 USB पोर्ट

यह एक गूगल टीवी है। इस टीवी को 11,999 रुपये है। टीवी को 52% छूट पर खरीदा जा सकेगा। साथ सिर्फ ₹11,999 में! अगर आप एक बजट में शानदार फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो यह डील आपके लिए एकदम सही है। यह एक 32 इंच एचडी रेडी स्मार्ट टीवी है। टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। टीवी क्रोम-कॉस्ट बिल्ड इन, गूगल असिस्टेंट, वाइस रिमोट फीचर्स दिये गये हैं। टीवी में 20W स्पीकर दिए गए हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच HD Ready
रिफ्रेश रेट
60Hz
ऑपरेटिंग सिस्टम
Google TV
साउंड
20W स्पीकर

क्यों खरीदें

...

कस्टमाइज्ड और ज्यादा कंटेंट एक्सेस

...

20W स्पीकर

...

शानदार साउंड क्वालिटी

...

गेमर्स के लिए बेहतर परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ HD Ready

...

भारी ऐप्स परफॉर्मेंस

...

1 स्टार एनर्जी रेटिंग

यह एक WebOS टीवी है, जिसे 15,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी 32 इंच एचडी रेडी IPS पैनल में आता है। साथ ही 60 हर्टज रिफ्रेश रेट दिया गया है। इमसें AI प्रोसेसिंग के साथ α5 Gen 6 AI प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज की सुविधा मिलती है।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच HD Ready
रिफ्रेश रेट
60Hz
ऑपरेटिंग सिस्टम
WebOS
प्रोसेसर
α5 Gen 6 AI Processor
साउंड
20W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

IPS पैनल

...

बेहतर व्यूइंग एंगल और कलर रिप्रोडक्शन

...

वायरलेस ऑडियो सेटअप

...

शानदार ऑडियो क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

Full HD के मुकाबले डिटेलिंग थोड़ी कम

...

1 जीबी रैम

...

मैजिक रिमोट

यह एक 32 इंच क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है। टीवी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। इसे डिस्काउंट के बाद 12,999 रुपये में खरीद पाएंगे। इसकी खरीद पर 50 फीसद का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह एक QLED टेक्नोलॉजी वाली टीवी है। यह गूगल ओएस टीवी है। टीवी डॉल्बी एटमास सपोर्ट के साथ आता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच QLED HD Ready
रिफ्रेश रेट
60Hz
ऑपरेटिंग सिस्टम
Google TV
साउंड
20W साउंड आउटपुट
वॉरंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

QLED पैनल

...

लेटेस्ट और स्मूद यूजर इंटरफेस

...

सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस

...

मूवी और गेमिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टैंडर्ड रिमोट के साथ ही सीमित कंट्रोल

...

एनर्जी एफिशिएंसी कम

...

मैजिक रिमोट

यह एक 32 इंच एचडी रेडी गूगल स्मार्ट टीवी है। यह दमदार परफॉर्मेंस वाली स्मार्ट टीवी है। टीवी की कीमत 15,490 रुपये है। यह एक भरोसेमंद क्वालिटी वाली टीवी है। यह एक लेटेस्ट फीचर्स और Dolby Digital ऑडियो वाली टीवी है।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच HD Ready
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
20W Output
स्टोरेज/RAM
1.5 GB RAM

क्यों खरीदें

...

यूजर फ्रेंडली और स्मूथ नेविगेशन

...

बेहतर साउंड आउटपुट

...

म्यूजिक और मूवी के लिए परफेक्ट

...

बेहतर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

व्यूइंग एंगल्स और ब्राइटनेस

...

सामान्य रिमोट, वॉइस असिस्टेंट

...

बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

यह एक 32 इंच स्क्रीन साइज वाली QLED स्मार्ट टीवी है। टीवी 60 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। इसमें 24W साउंड आउटपुट की सुविधा मिलती है। टीवी में 1 जीबी रैम मिलती है। इसमें गूगल असिस्टेंड फीचर दिया गया है, जिससे आप बोलकर टीवी को चला सकते हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
32 इंच Full HD
रिफ्रेश रेट
60Hz
ऑपरेटिंग सिस्टम
Google TV
साउंड
24W साउंड आउटपुट
स्मार्ट फीचर्स
गूगल असिस्टेंट
वॉरंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

बेहतर कलर रिप्रोडक्शन और पिक्चर क्वालिटी

...

प्रीमियम इंटरफेस, वॉइस कंट्रोल

...

दमदार साउंड क्वालिटी

...

स्टाइलिश और मॉडर्न लुक

क्यों खोजें विकल्प

...

Wi-Fi 4

...

सिर्फ 1GB RAM

...

1 स्टार रेटिंग

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

