Samsung, LG की 32 इंच टीवी पर बंपर छूट, ओटीटी ऐप, मैजिक रिमोट और बहुत कुछ, कीमत मोबाइल से भी कम

32 inch Smart TV: आज के वक्त में टीवी पर ओटीटी ऐप्स देखने का चलन बढ़ गया है। ऐसे में हम आपके लिए 32 इंच स्क्रीन साइज वाली स्मार्ट टीवी लेकर आए हैं...

Fri, 29 Aug 2025 03:38 PM

मार्केट में सैमसंग और एलजी ब्रांड की 32 इंच स्मार्ट टीवी पर बंपर छूट ऑफर की जा रही है, जिससे इन टीवी को उनकी वास्तविक कीमत से बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकेगा। इन टीवी में शानदार पिक्चर क्वॉलिटी के साथ नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही मैजिक रिमोट की सुविधा मिलेगी। टीवी को वॉइस कमांड की मदद से बोलकर चलाया जा सकेगा। टीवी में एचडी क्वॉलिटी की वीडियो, 60 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा सिनेमाहाल जैसे साउंड क्लैरिटी मिलती है।

दिया गया है, जो HDR और PurColor टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। Samsung Tizen OS, Voice Search Remote और 20W पावरफुल साउंड जैसी खूबियाँ इसे खास बनाती हैं। इसमें OTT ऐप्स, मोबाइल मिररिंग और Samsung Knox जैसी स्मार्ट सुविधाएँ भी मिलती हैं।

इस 32 इंच की LG LR570 Series स्मार्ट LED टीवी की असली कीमत 21,240 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के बाद टीवी को मात्र 14,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी की खरीद पर 32 फीसद डिस्काउंट पर खरीदा जा सकेगा। यह एक स्टाइलिश, फास्ट और फीचर-लोडेड टीवी है।

यह एक गूगल टीवी है। इस टीवी को 11,999 रुपये है। टीवी को 52% छूट पर खरीदा जा सकेगा। साथ सिर्फ ₹11,999 में! अगर आप एक बजट में शानदार फीचर्स वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, तो यह डील आपके लिए एकदम सही है। यह एक 32 इंच एचडी रेडी स्मार्ट टीवी है। टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। टीवी क्रोम-कॉस्ट बिल्ड इन, गूगल असिस्टेंट, वाइस रिमोट फीचर्स दिये गये हैं। टीवी में 20W स्पीकर दिए गए हैं।

यह एक WebOS टीवी है, जिसे 15,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी 32 इंच एचडी रेडी IPS पैनल में आता है। साथ ही 60 हर्टज रिफ्रेश रेट दिया गया है। इमसें AI प्रोसेसिंग के साथ α5 Gen 6 AI प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 1 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज की सुविधा मिलती है।

यह एक 32 इंच क्यूएलईडी स्मार्ट टीवी है। टीवी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। इसे डिस्काउंट के बाद 12,999 रुपये में खरीद पाएंगे। इसकी खरीद पर 50 फीसद का बंपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह एक QLED टेक्नोलॉजी वाली टीवी है। यह गूगल ओएस टीवी है। टीवी डॉल्बी एटमास सपोर्ट के साथ आता है।

यह एक 32 इंच एचडी रेडी गूगल स्मार्ट टीवी है। यह दमदार परफॉर्मेंस वाली स्मार्ट टीवी है। टीवी की कीमत 15,490 रुपये है। यह एक भरोसेमंद क्वालिटी वाली टीवी है। यह एक लेटेस्ट फीचर्स और Dolby Digital ऑडियो वाली टीवी है।

यह एक 32 इंच स्क्रीन साइज वाली QLED स्मार्ट टीवी है। टीवी 60 हर्टज रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है। इसमें 24W साउंड आउटपुट की सुविधा मिलती है। टीवी में 1 जीबी रैम मिलती है। इसमें गूगल असिस्टेंड फीचर दिया गया है, जिससे आप बोलकर टीवी को चला सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।