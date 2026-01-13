शुरू हुई Samsung की खास सेल! पूरे 50 प्रतिशत तक छूट और ₹20 हजार का कैशबैक भी
टेक ब्रैंड Samsung ने Big Bespoke AI Fest की शुरुआत की है, जिसमें Bespoke AI होम अप्लायंसेज पर 50 प्रतिशत तक की छूट और 20,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह फेस्ट 8 से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगा।
साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung ने भारत में अपने खास फेस्टिव ऑफर ‘Big Bespoke AI Fest’ की घोषणा की है। इस ऑफर में ग्राहकों को Bespoke AI होम अप्लायंसेज पर तगड़ी छूट, कैशबैक और एक्सट्रा फायदे दिए जा रहे हैं। यह फेस्ट 8 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगा और Samsung.com के अलावा बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर भी मिलेगा।
टेक ब्रैंड Samsung का कहना है कि इस फेस्ट के जरिए वह लोगों को स्मार्ट और कनेक्टेड होम तैयार करने का मौका देना चाहता है। इस दौरान Bespoke AI रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव पर 50 प्रतिशत तक की बंपर छूट दी जा रही है। इसके अलावा ग्राहकों को 20,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है, जिससे प्रीमियम होम अप्लायंसेज को खरीदना और आसान हो जाएगा।
कंपनी ने ग्राहकों को आसान फाइनेंस ऑप्शंस भी पेश किए हैं। चुनिंदा डिजिटल अप्लायंसेज पर ‘1 EMI Off’ खासतौर पर T-Combo और टॉप लोड वॉशिंग मशीन पर जैसी सुविधा दी जा रही है। ग्राहक कम बजट में भी अपने घर को मॉडर्न बना सकते हैं।
अलग-अलग कैटेगरीज पर पाएं कैशबैक
Samsung ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए ढेरों कैशबैक ऑफर तय किए हैं। फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर और साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर पर 20,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। फ्रोस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर पर 6,000 रुपये तक, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और वॉशर ड्रायर पर 10,000 रुपये तक और एयर कंडीशनर पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर्स के साथ दिया जा रहा है।
ब्रैंड वारंटी के मामले में भी खास फायदे दे रहा है। माइक्रोवेव के लिए सिरेमिक इनैमल कैविटी पर 10 साल की वारंटी और एयर कंडीशनर पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है। चुनिंदा माइक्रोवेव मॉडल्स के साथ फ्री Borosil किट भी दी जाएगी। साफ है कि इस महीने सैमसंग अप्लायंसेज खरीदने का ग्राहकों के पास अच्छा मौका है।
