Samsung Launches Big Bespoke AI Fest with Massive Republic Day Discounts and Cashback Offers on Smart Home Appliances
शुरू हुई Samsung की खास सेल! पूरे 50 प्रतिशत तक छूट और ₹20 हजार का कैशबैक भी

शुरू हुई Samsung की खास सेल! पूरे 50 प्रतिशत तक छूट और ₹20 हजार का कैशबैक भी

संक्षेप:

टेक ब्रैंड Samsung ने Big Bespoke AI Fest की शुरुआत की है, जिसमें Bespoke AI होम अप्लायंसेज पर 50 प्रतिशत तक की छूट और 20,000 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह फेस्ट 8 से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगा।

Jan 13, 2026 02:11 pm IST
सम्बंधित सुझाव

discount

71% OFF

Hipkoo Washing Machine Stand/Trolley with Wheels (7–12 KG) | Adjustable Metal Stand & Anti-Vibration Pads Fits Semi or Front, Top Load Washing Machines, Fridge & Dishwasher, Black, 170 KG Capacity

Hipkoo Washing Machine Stand/Trolley with Wheels (7–12 KG) | Adjustable Metal Stand & Anti-Vibration Pads Fits Semi or Front, Top Load Washing Machines, Fridge & Dishwasher, Black, 170 KG Capacity

  • checkHipkoo Washing Machine Stand/Trolley with Wheels (7–12 KG) | Adjustable Metal Stand & Anti-Vibration Pads Fits Semi or Front
  • checkTop Load Washing Machines
  • checkFridge & Dishwasher
amazon-logo

₹879

₹2999

खरीदिये

discount

28% OFF

LG Smart Choice,11 Kg (Wash)/7 Kg (Dry), AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Front Load Fully Automatic Washer Dryer (FHD1107SWM, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)

LG Smart Choice,11 Kg (Wash)/7 Kg (Dry), AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Front Load Fully Automatic Washer Dryer (FHD1107SWM, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)

  • checkLG Smart Choice
  • check11 Kg (Wash)/7 Kg (Dry)
  • checkAI Direct Drive Technology
amazon-logo

₹57990

₹79990

खरीदिये

discount

46% OFF

Potency Peva Waterproof Washing Machine Cover for Top Load Washer Dryer - Zipped Dust Protection Case With Flip-Top (57*56*84Cm)

Potency Peva Waterproof Washing Machine Cover for Top Load Washer Dryer - Zipped Dust Protection Case With Flip-Top (57*56*84Cm)

  • checkPotency Peva Waterproof Washing Machine Cover for Top Load Washer Dryer - Zipped Dust Protection Case With Flip-Top (57*56*84Cm)
amazon-logo

₹380

₹700

खरीदिये

discount

20% OFF

Samsung Smart Choice 12 kg, 5star, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW12DG5B24AXTL, Inox)

Samsung Smart Choice 12 kg, 5star, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW12DG5B24AXTL, Inox)

  • checkSamsung Smart Choice 12 kg
  • check5star
  • checkAI Ecobubble
amazon-logo

₹42490

₹52990

खरीदिये

साउथ कोरियन टेक ब्रैंड Samsung ने भारत में अपने खास फेस्टिव ऑफर ‘Big Bespoke AI Fest’ की घोषणा की है। इस ऑफर में ग्राहकों को Bespoke AI होम अप्लायंसेज पर तगड़ी छूट, कैशबैक और एक्सट्रा फायदे दिए जा रहे हैं। यह फेस्ट 8 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगा और Samsung.com के अलावा बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर भी मिलेगा।

टेक ब्रैंड Samsung का कहना है कि इस फेस्ट के जरिए वह लोगों को स्मार्ट और कनेक्टेड होम तैयार करने का मौका देना चाहता है। इस दौरान Bespoke AI रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और माइक्रोवेव पर 50 प्रतिशत तक की बंपर छूट दी जा रही है। इसके अलावा ग्राहकों को 20,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है, जिससे प्रीमियम होम अप्लायंसेज को खरीदना और आसान हो जाएगा।

ये भी पढ़ें:ठंड में सस्ते हो गए फ्रिज! Samsung का डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज अब केवल ₹15000 में

कंपनी ने ग्राहकों को आसान फाइनेंस ऑप्शंस भी पेश किए हैं। चुनिंदा डिजिटल अप्लायंसेज पर ‘1 EMI Off’ खासतौर पर T-Combo और टॉप लोड वॉशिंग मशीन पर जैसी सुविधा दी जा रही है। ग्राहक कम बजट में भी अपने घर को मॉडर्न बना सकते हैं।

अलग-अलग कैटेगरीज पर पाएं कैशबैक

Samsung ने अलग-अलग कैटेगरी के लिए ढेरों कैशबैक ऑफर तय किए हैं। फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर और साइड-बाय-साइड रेफ्रिजरेटर पर 20,000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। फ्रोस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर पर 6,000 रुपये तक, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और वॉशर ड्रायर पर 10,000 रुपये तक और एयर कंडीशनर पर 4,000 रुपये तक का कैशबैक ऑफर्स के साथ दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:कभी हर फोन और कंप्यूटर में थे, अब हमेशा के लिए बंद हो गए ये टेक सेवाएं और ऐप्स

ब्रैंड वारंटी के मामले में भी खास फायदे दे रहा है। माइक्रोवेव के लिए सिरेमिक इनैमल कैविटी पर 10 साल की वारंटी और एयर कंडीशनर पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है। चुनिंदा माइक्रोवेव मॉडल्स के साथ फ्री Borosil किट भी दी जाएगी। साफ है कि इस महीने सैमसंग अप्लायंसेज खरीदने का ग्राहकों के पास अच्छा मौका है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
