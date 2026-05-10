सैमसंग दे रहा 2 करोड़ का इनाम, 14-22 साल तक के छात्रों को मौका, करना होगा यह काम

Samsung ने 'Samsung Solve for Tomorrow 2026' का पांचवां एडिशन लॉन्च किया है। सैमसंग ने विनर्स के लिए इन्क्यूबेशन ग्रांट को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके लिए आवेदन 3 जुलाई, 2026 तक खुले रहेंगे।

Samsung ने 'Samsung Solve for Tomorrow 2026' का पांचवां एडिशन लॉन्च किया है। इसके साथ ही, कंपनी ने अपने यूथ इनोवेशन प्रोग्राम का दायरा बढ़ाया है और विनर्स के लिए इन्क्यूबेशन ग्रांट को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दिया है। 7 मई को घोषित इस प्रोग्राम में 14 से 22 साल के स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, ताकि वे असल दुनिया की सामाजिक चुनौतियों के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित समाधान तैयार कर सकें। इसके लिए आवेदन 3 जुलाई, 2026 तक खुले रहेंगे।

देना होगा समस्याओं का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस पहल का मुख्य जोर चार विषयों पर है, भारत के लिए AI, स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, और खेल व तकनीक। इन श्रेणियों के माध्यम से, सैमसंग का लक्ष्य युवा इनोवेटर्स को तकनीक का इस्तेमाल करके रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने और सोशल इम्पैक्ट वाला प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

भारत में अपने 30 साल पूरे होने के मौके पर, सैमसंग ने कहा कि 2026 का एडिशन भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम और 'डिजिटल इंडिया' के बड़े विजन के प्रति उसकी लंबे समय की प्रतिबद्धता का एक बड़ा विस्तार है। यह प्रोग्राम अब स्कूलों और कॉलेजों के ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा - खासकर बड़े शहरों से बाहर के इलाकों में - और इसका खास जोर पूरे 'भारत' में इनोवेशन की पहुंच बढ़ाने पर होगा।

युवाओं के लिए खास मौका छह महीने का यह प्रोग्राम प्रतिभागियों को डिजाइन थिंकिंग वर्कशॉप, मेंटरशिप, प्रोटोटाइपिंग सपोर्ट, निवेशकों के साथ बातचीत और ट्रेनिंग के अवसर देगा। सैमसंग ने कहा कि वह आवेदन प्रक्रिया के दौरान देशभर के शहरों में 100 डिजाइन-थिंकिंग वर्कशॉप आयोजित करेगा। कुल मिलाकर, प्रतिभागियों को 2,40,000 घंटे से ज्यादा की ट्रेनिंग और मेंटरशिप मिलने की उम्मीद है।

आवेदन बंद होने के बाद, टॉप 100 टीमों, हर थीम से 25 टीमें, को एक्सपर्ट की देखरेख में ऑनलाइन मेंटरशिप और ट्रेनिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एक वीडियो पिच राउंड के बाद, 40 टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी। इन सेमी-फाइनलिस्ट को सैमसंग के लीडर्स और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से मेंटरशिप मिलेगी, साथ ही उन्हें बेंगलुरु, नोएडा और दिल्ली में सैमसंग के रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स का दौरा करने का मौका भी मिलेगा।

विनर्स को मिलेंगे खास इनाम रिवाइज्ड अवार्ड स्ट्रक्चर के तहत, टॉप 40 टीमों को 8 लाख रुपये और प्रत्येक सदस्य के लिए सैमसंग लैपटॉप मिलेंगे। टॉप 20 टीमों को 20 लाख रुपये और हर सदस्य के लिए सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप स्मार्टफोन मिलेंगे। दो विशेष पुरस्कार - डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड और कम्युनिटी चॉइस अवार्ड - का कुल पुरस्कार पूल 2.5 लाख रुपये है।

इस साल सबसे बड़ा बदलाव आखिरी चरण में हुआ है। टॉप चार विजेता टीमों को 2 करोड़ रुपए के इन्क्यूबेशन ग्रांट और IIT दिल्ली में इन्क्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा, ताकि वे अपने शुरुआती दौर के आइडिया को बड़े स्तर पर उद्यमों में बदल सकें।