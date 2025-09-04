Samsung ने भारत में लॉन्च किए Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra; जानें कीमत और फीचर्स

सैमसंग ने भारत में Galaxy Tab S11 और Tab S11 Ultra लॉन्च कर दिए हैं। ये टैबलेट्स Android 15-बेस्ड One UI 8 और 7 साल के अपडेट्स के साथ आते हैं। आइए इनकी कीमत और फीचर्स के बारे में बताते हैं।

टेक ब्रैंड सैमसंग ने भारत में अपने नए प्रीमियम टैबलेट लाइनअप Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि, इस बार कंपनी ने Plus वेरिएंट को शामिल नहीं किया है। खास बात यह है कि ये दोनों टैबलेट्स Android 15-बेस्ड One UI 8 पर चलते हैं और कंपनी ने 7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है।

डिस्प्ले और डिजाइन Galaxy Tab S11 में 11-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जबकि Ultra मॉडल में बड़ा 14.6-इंच पैनल दिया गया है। दोनों टैबलेट्स में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस दी गई है। Ultra मॉडल पर ऑप्शनल एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है। Tab S11 की मोटाई सिर्फ 5.5mm है और वजन 469 ग्राम (5G वेरिएंट 471 ग्राम), जबकि Tab S11 Ultra 5.1mm पतला और 692g (5G वेरिएंट 695 ग्राम) वजनी है।

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर दोनों टैबलेट्स में 3nm MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट दिया गया है, जिसे 12GB रैम और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इनमें Galaxy AI टूल्स जैसे Sketch to Image, Note Assist और Drawing Assist मौजूद हैं। साथ ही Google Circle to Search और Gemini जैसे AI फीचर्स भी आउट-ऑफ-द-बॉक्स मिलते हैं।

कैमरा सेटअप Galaxy Tab S11 Ultra के रियर पैनल पर 13MP प्राइमरी और 8MP अल्ट्रावाइड डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में डुअल 12MP कैमरे मिलते हैं। स्टैंडर्ड Galaxy Tab S11 में पीछे सिंगल 13MP कैमरा और आगे 12MP सेल्फी कैमरा दिया गया है।

बैटरी और चार्जिंग Galaxy Tab S11 में 8400mAh बैटरी और Ultra मॉडल में 11600mAh बैटरी मौजूद है। दोनों ही टैबलेट्स 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। बॉक्स में S-Pen भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए Tab S11 में WiFi 6E और Ultra मॉडल में WiFi 7 सपोर्ट है। साथ ही दोनों टैबलेट्स में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिससे स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

Samsung DeX और मल्टी-टास्किंग कंपनी ने दोनों टैबलेट्स में अपग्रेडेड Samsung DeX दिया है, जिसे अब होम स्क्रीन शॉर्टकट से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें मल्टी-वर्कस्पेस सपोर्ट और एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे यह सेटअप और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है।