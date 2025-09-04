Samsung ने भारत में लॉन्च किए Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra; जानें कीमत और फीचर्स Samsung launched Galaxy Tab S11 and Tab S11 Ultra Here are the features and prices, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung launched Galaxy Tab S11 and Tab S11 Ultra Here are the features and prices

Samsung ने भारत में लॉन्च किए Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra; जानें कीमत और फीचर्स

सैमसंग ने भारत में Galaxy Tab S11 और Tab S11 Ultra लॉन्च कर दिए हैं। ये टैबलेट्स Android 15-बेस्ड One UI 8 और 7 साल के अपडेट्स के साथ आते हैं। आइए इनकी कीमत और फीचर्स के बारे में बताते हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 05:37 PM
टेक ब्रैंड सैमसंग ने भारत में अपने नए प्रीमियम टैबलेट लाइनअप Galaxy Tab S11 और Galaxy Tab S11 Ultra लॉन्च कर दिए हैं। हालांकि, इस बार कंपनी ने Plus वेरिएंट को शामिल नहीं किया है। खास बात यह है कि ये दोनों टैबलेट्स Android 15-बेस्ड One UI 8 पर चलते हैं और कंपनी ने 7 साल तक OS और सिक्योरिटी अपडेट्स देने का वादा किया है।

डिस्प्ले और डिजाइन

Galaxy Tab S11 में 11-इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है, जबकि Ultra मॉडल में बड़ा 14.6-इंच पैनल दिया गया है। दोनों टैबलेट्स में 120Hz रिफ्रेश रेट और 1600 निट्स तक पीक ब्राइटनेस दी गई है। Ultra मॉडल पर ऑप्शनल एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी मिलती है। Tab S11 की मोटाई सिर्फ 5.5mm है और वजन 469 ग्राम (5G वेरिएंट 471 ग्राम), जबकि Tab S11 Ultra 5.1mm पतला और 692g (5G वेरिएंट 695 ग्राम) वजनी है।

ये भी पढ़ें:भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone पर सीधे ₹10 हजार की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

दोनों टैबलेट्स में 3nm MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट दिया गया है, जिसे 12GB रैम और 512GB तक UFS 3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। इनमें Galaxy AI टूल्स जैसे Sketch to Image, Note Assist और Drawing Assist मौजूद हैं। साथ ही Google Circle to Search और Gemini जैसे AI फीचर्स भी आउट-ऑफ-द-बॉक्स मिलते हैं।

कैमरा सेटअप

Galaxy Tab S11 Ultra के रियर पैनल पर 13MP प्राइमरी और 8MP अल्ट्रावाइड डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट में डुअल 12MP कैमरे मिलते हैं। स्टैंडर्ड Galaxy Tab S11 में पीछे सिंगल 13MP कैमरा और आगे 12MP सेल्फी कैमरा दिया गया है।

बैटरी और चार्जिंग

Galaxy Tab S11 में 8400mAh बैटरी और Ultra मॉडल में 11600mAh बैटरी मौजूद है। दोनों ही टैबलेट्स 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। बॉक्स में S-Pen भी दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए Tab S11 में WiFi 6E और Ultra मॉडल में WiFi 7 सपोर्ट है। साथ ही दोनों टैबलेट्स में माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है, जिससे स्टोरेज को 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:ऑफर्स की बरसात! 6000 रुपये से कम में बेस्ट Smart TV, एकसाथ सारी टॉप डील्स

Samsung DeX और मल्टी-टास्किंग

कंपनी ने दोनों टैबलेट्स में अपग्रेडेड Samsung DeX दिया है, जिसे अब होम स्क्रीन शॉर्टकट से लॉन्च किया जा सकता है। इसमें मल्टी-वर्कस्पेस सपोर्ट और एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे यह सेटअप और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है।

इतनी रखी गई है कीमत

कीमत की बात करें तो Samsung Galaxy Tab S11 की शुरुआती कीमत 799 USD (करीब 70,400 रुपये) है। वहीं Galaxy Tab S11 Ultra की कीमत 1,199 USD (लगभग 1,05,700 रुपये) रखी गई है। दोनों टैबलेट्स Grey और Silver कलर ऑप्शन में लॉन्च हुए हैं।

Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.