Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung launched 2 budget phones Galaxy A07 and Galaxy F07 silently with 50MP camera 6 years OS update Diwali gift

Samsung का बड़ा धमाका: चोरी-छुपे लॉन्च किए दो सबसे सस्ते 50MP कैमरा, 6 साल नए रहने वाले फोन

Samsung ने भारत में Galaxy A07 और Galaxy F07 लॉन्च किए हैं। दोनों फोन में 6.7 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले, MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और 5000mAh बैटरी दी गई है। जानें कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल्स।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 11:53 AM
Samsung का बड़ा धमाका: चोरी-छुपे लॉन्च किए दो सबसे सस्ते 50MP कैमरा, 6 साल नए रहने वाले फोन

Samsung ने बड़ा दिवाली गिफ्ट देते हुए भारत में दो नए बजट स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। ये फोन्स Galaxy A07 और Galaxy F07 हैं। भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में अपने बजट सेगमेंट को और मजबूत करने के लिए ये फोन आए हैं। दोनों स्मार्टफोन किफायती दाम पर दमदार फीचर्स के साथ पेश किए गए हैं। कंपनी ने इन्हें खासकर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया है जो कम दाम में बड़ा डिस्प्ले, पावरफुल बैटरी और अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं। इन दोनों फोन्स की खासियत है 6.7 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले, MediaTek Helio G99 प्रोसेसर, और लंबी चलने वाली 5000mAh बैटरी। साथ ही, इसमें ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा शामिल है।

Samsung Galaxy A07 और Galaxy F07 की कीमत और कलर वैरिएंट

गैलेक्सी A07 4G तीन रंगों में उपलब्ध है: हरा, काला और हल्का बैंगनी। गैलेक्सी F07 4G केवल हरे रंग में उपलब्ध है, जबकि गैलेक्सी M07 4G केवल काले रंग में उपलब्ध है। कीमत की बात करें तो, गैलेक्सी A07 4G सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर 8,999 रुपए में उपलब्ध है। सैमसंग इंडिया की वेबसाइट पर गैलेक्सी F07 4G की कीमत 7,699 रुपए है।

ये भी पढ़ें:झटका! अब Aadhaar में नाम, पता, फोटो, मोबाइल नंबर बदलना हुआ महंगा; जानें डिटेल्स

Samsung Galaxy A07 और Galaxy F07 के फीचर्स और स्पेक्स

Samsung Galaxy A07 और F07 दोनों में ही 6.7 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है। यह बड़ा स्क्रीन साइज गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। फोन का डिजाइन स्लीक है और इसमें वॉटरड्रॉप नॉच दिया गया है। Galaxy A07 और F07 में फोटोग्राफी के लिए ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है। इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा और एक सेकेंडरी डेप्थ सेंसर मौजूद है। वहीं, फ्रंट में 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है, जो वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए अच्छा है।

दोनों स्मार्टफोन्स में MediaTek Helio G99 चिपसेट लगाया गया है। यह प्रोसेसर मल्टीटास्किंग और मिड-रेंज गेमिंग के लिए पावरफुल माना जाता है। साथ ही, फोन में 4GB/6GB RAM और 128GB तक स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है, जिसे माइक्रोSD कार्ड से बढ़ाया जा सकता है। दोनों फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो पूरे दिन का बैकअप आसानी से दे सकती है। साथ ही, इसमें 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है।

Galaxy A07 और F07 Android 15 पर आधारित One UI 7 पर चलते हैं। कंपनी ने इन फोन्स के लिए 6 साल सुरक्षा अपडेट और OS अपडेट देने का वादा किया है। फोन में 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक सपोर्ट भी है।

ये भी पढ़ें:Samsung का दिवाली तोहफा: ₹6999 में लॉन्च किया 6 साल के OS अपडेट, 50MP कैमरा फोन
