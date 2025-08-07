आखिरी मौका! Samsung के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन पर ₹24 हजार से ज्यादा की छूट
सैमसंग का फ्लैगशिप फोन Galaxy S25 Ultra 5G ग्राहकों को 24 हजार रुपये से ज्यादा की छूट पर खरीदा जा सकता है। इस फोन को Amazon पर खास डिस्काउंट के साथ लिस्ट किया गया है और इसपर बैंक ऑफर का फायदा अलग से दिया जा रहा है।
प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन मौका मिल रहा है और साउथ कोरियन टेक ब्रैंड सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप Galaxy S25 Ultra 5G लॉन्च के बाद से अब सबसे सस्ते में खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस पर बंपर डिस्काउंट और खास बैंक ऑफर का फायदा मिल रहा है। सभी ऑफर्स के साथ इस फोन पर 24 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट दिया गया है।
भारतीय मार्केट में Samsung Galaxy S25 Ultra 5G (टाइटेनियम ग्रे) का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट 129,999 रुपये कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब इसी वेरियंट को 106,590 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इसके अलावा अगर ग्राहक SBI बैंक क्रेडिट कार्ड की मदद से भुगतान करते हैं तो 1000 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंट मिलेगा और इसकी कीमत 105,590 रुपये रह जाएगी।
ग्राहकों को पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में अधिकतम 47,250 रुपये तक की छूट मिल सकती है, जिसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। फोन टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम ब्लू, टाइटेनियम ग्रे, टाइटेनियम सिल्वरब्लू और टाइटेनियम वाइटसिल्वर कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।
Galaxy S25 Ultra 5G के स्पेसिफिकेशंस
सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस में 6.9 इंच का Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले, 1400x3120 पिक्सल रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के अलावा Android 15 पर बेस्ड OneUI 7 के साथ आता है। फोन IP68 डस्ट और वाटर रेसिस्टेंस ऑफर करता है और इसमें Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, GPS और USB Type-C जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं।
कैमरा सेटअप की बात करें तो बैक पैनल पर 200MP प्राइमरी कैमरा (OIS और 2x इन-सेंसर जूम के साथ), 50MP अल्ट्रावाइड लेंस, 50MP टेलीफोटो कैमरा (5x ऑप्टिकल जूम + OIS) सेंसर और 10MP टेलीफोटो कैमरा (3x ऑप्टिकल जूम + OIS) लेंस दिया गया है। इसमें 12MP सेल्फी कैमरा मिलता है और 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000mAh बैटरी दी गई है।
