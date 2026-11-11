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ऊपर खिसकाने पर बड़ी हो जाएगी स्क्रीन, सैमसंग बना रहा कमाल का स्मार्टफोन, ऐसे करेगा काम

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Samsung अपने फोल्डेबल फोन्स के लिए दुनियाभर में मशहूर है। कंपनी कई कॉन्सेप्ट भी शोकेस कर चुकी है जिनमें वे रोलेबल और एक्सपेंडबल स्क्रीन की झलक दिखा चुकी है। अब खबर है कि कंपनी स्लाइडिंग मैकेनिज्म पर काम करने वाली डिस्प्ले बना रही है।

Samsung vertically expandable phone
रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपने किसी आने वाले डिवाइस में डिस्प्ले का साइज बदलने के लिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकती है।

Samsung दुनियाभर में अपने फोल्डेबल फोन्स के लिए पॉपुलर है। कंपनी पिछले कई सालों से रोलेबल और एक्सपेंडेबल स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, हालांकि, इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक किसी कमर्शियल स्मार्टफोन में नहीं आ पाया। अब एक नए लीक से पता चलता है कि कंपनी अपने किसी आने वाले डिवाइस में डिस्प्ले का साइज बदलने के लिए स्लाइडिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे यूजर्स जरूरत पड़ने पर स्क्रीन को ऊपर स्लाइड करके बढ़ा सकेंगे ताकि उन्हें ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिल सकेगा। जैसा कि हमने बताया स्क्रीन का साइज बढ़ाने के लिए बस इस ऊपर की तरफ खिसकाना पड़ेगा। चलिए डिटेल में जानते हैं सैमसंग क्या खास लाने की तैयारी कर रही है…

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ऊपर स्लाइड करते ही बड़ी हो जाएगी स्क्रीन

गैजेट्स360 ने अपनी रिपोर्ट में टिप्स्टर आइस यूनिवर्स के हवाले से बताया कि सैमसंग अब एक ऐसे फोन पर काम कर रहा है जिसमें स्लाइडिंग डिस्प्ले है, जो 16:9 और 21:9 आस्पेक्ट रेशियो के बीच स्विच कर सकता है, यानी फोन बंद होने पर स्क्रीन छोटी हो सकती है, और जरूरत पड़ने पर फैलकर एक बड़ा व्यूइंग एरिया दे सकती है।

Samsung phone With Sliding DisplaySamsung phone With Sliding Display
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यह उन रोल होने वाले फोन से थोड़ा अलग है जिन्हें हमने अब तक कॉन्सेप्ट के रूप में देखा है, जिनमें आमतौर पर डिस्प्ले को साइड से खींचकर स्क्रीन को चौड़ा किया जाता है। नए कॉन्सेप्ट में स्क्रीन वर्टिकली (यानी ऊपर-नीचे की तरफ) फैलती है। अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि सैमसंग इसे कैसे काम में लाएगा, या क्या यूजर स्क्रीन को अलग-अलग साइज में एडजस्ट कर सकेंगे।

हाल ही में पब्लिश हुए एक पेटेंट में एक ऐसा फोन दिखाया गया था, जिसके दो हिस्से एक-दूसरे से खिसककर अलग हो जाते हैं और एक फ्लेक्सिबल डिस्प्ले उन्हें आपस में जोड़े रखता है। स्क्रीन को बड़ा करने के लिए एक हिस्सा बाहर की तरफ खिसकता है, जबकि दूसरा हिस्सा अपनी जगह पर ही रहता है। आप नीचे उसकी तस्वीर देख सकते हैं…

Samsung phone With Sliding Display

स्लाइडिंग मैकेनिज्म का फोन पर क्या असर पड़ेगा

स्लाइडिंग मैकेनिज्म का असर फोन की बैटरी और अंदर की जगह पर भी पड़ सकता है। डिस्प्ले को खिसकाने के लिए जरूरी मोटर और रेल फोन के अंदर जगह घेरेंगे, जिससे बैटरी के लिए कम जगह बच सकती है। स्क्रीन को बाहर निकालने और वापस अंदर करने के लिए भी इस मैकेनिज्म को पावर की जरूरत होगी, हालांकि असल में बैटरी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा यह अभी तय नहीं किया जा सकता है।

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खुद सैमसंग ने अभी तक इस फोन के बारे में कुछ नहीं कहा है। माना जा रहा है कि कंपनी अपने पहले रोलेबल स्मार्टफोन पर भी काम कर रही है, जो 2028 की पहली छमाही में आ सकता है और संभवतः इसका नाम 'गैलेक्सी जेड रोल' (Galaxy Z Roll) हो सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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