डिस्प्ले में कंजूसी करेगा पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड, पैसे बचाने के लिए घटा सकता है क्वालिटी; डिटेल

कंपोनेंट्स और चिप की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से स्मार्टफोन कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है। लेकिन लगता है कि Samsung ने इससे राहत पाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। खबर है कि सैमसंग अपकमिंग फ्लैगशिप फोन की डिस्प्ले क्वालिटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है।

कंपोनेंट्स और चिप की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी से स्मार्टफोन कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही है। लेकिन लगता है कि Samsung ने इससे राहत पाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। खबर है कि सैमसंग अपकमिंग फ्लैगशिप फोन की डिस्प्ले क्वालिटी में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग, अपकमिंग Samsung Galaxy S27 सीरीज में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर सकती है। सप्लाई चेन से मिली नई रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी Galaxy S27 के कुछ मॉडल्स में चीनी डिस्प्ले निर्माता BOE के OLED पैनल इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह सैमसंग के फ्लैगशिप फोन के लिए एक काफी बड़ा बदलाव होगा, जो पारंपरिक रूप से लगभग पूरी तरह से Samsung Display द्वारा बनाए गए पैनल पर ही निर्भर रहे हैं।

करोड़ों रुपये बचाएगी कंपनी गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी मुख्य वजह लागत है। कहा जा रहा है कि BOE ने ऐसे पैनल पेश किए हैं, जिनकी कीमत सैमसंग डिस्प्ले के मुकाबले प्रति यूनिट लगभग $5 (करीब 500 रुपये) कम है। सुनने में यह रकम शायद ज्यादा न लगे, लेकिन लाखों फोन के हिसाब से देखें तो यह बचत बहुत तेजी से बढ़ जाती है।

सैमसंग की तरफ से भी यह समय सही लगता है। कंपोनेंट की लागत, खासकर DRAM मेमोरी की कीमतें, हाल ही में फिर से बढ़ रही हैं, और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों पर प्रोडक्शन लागत को कंट्रोल करने का दबाव है।

अभी के लिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैमसंग डिस्प्ले ही मुख्य सप्लायर बना रहेगा, जबकि BOE एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पर काम करेगा। सैमसंग पहले से ही कुछ मिड-रेंज गैलेक्सी फोन्स में TCL CSOT जैसी कंपनियों के पैनल इस्तेमाल करता है, इसलिए यह आइडिया पूरी तरह से नया नहीं है। असली चर्चा का विषय तो बस BOE के फ्लैगशिप Galaxy S लाइनअप में शामिल होने की संभावना है।

पुराना मटेरियल भी कर सकता है इस्तेमाल ऐसी भी खबरें हैं कि बेस Galaxy S27, सैमसंग डिस्प्ले की लेटेस्ट-जेनरेशन टेक्नोलॉजी के बजाय पुराने OLED मटेरियल सेट का इस्तेमाल कर सकता है; यह भी शायद उसी कॉस्ट-कटिंग की कोशिश का ही एक हिस्सा है।

बेशक, डिस्प्ले क्वालिटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां सैमसंग के फोन की पारंपरिक रूप से बहुत मजबूत साख रही है, इसलिए कुछ यूजर्स शायद यह सवाल उठाएंगे कि क्या सप्लायर के आधार पर पैनल की एकरूपता बदल सकती है। सैमसंग डिस्प्ले को अभी भी इस इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन OLED निर्माताओं में से एक माना जाता है, और यह Apple जैसी कंपनियों को भी पैनल सप्लाई करता है।

साथ ही, अगर सैमसंम पैनल्स को ठीक से कैलिब्रेट करता है, तो ज्यादातर यूजर्स शायद रोजमर्रा के इस्तेमाल में छोटे-मोटे अंतरों पर कभी ध्यान ही न दें।