Samsung यूजर्स की मौज, इन तीन सस्ते फोन में भी आएगा Android 17, लिस्ट में देखें नाम

Samsung स्मार्टफोन चला रहे ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। ब्रांड अब अपने सस्ते फोन के लिए भी Android 17 पर बेस्ड अपडेट लाने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy A07, Galaxy A17 और Galaxy A16 पर टेस्टिंग की जा रही है।

अगर आप भी Samsung का स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Android 17 पर बेस्ड सैमसंग का लेटेस्ट अपडेट अब सस्ते गैलेक्सी फोन में भी आ रहा ह। फिलहाल One UI 9.0 का पब्लिक बीटा सिर्फ Galaxy S26 सीरीज तक ही सीमित है, लेकिन Samsung की One UI टीम दूसरे Galaxy डिवाइस के लिए इसे समय पर रिलीज करने के लिए पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रही है। कई हफ्तों से इंटरनल टेस्टिंग चल रही है, जिसमें खासतौर से हाई-एंड और मिड-रेंज स्मार्टफोन शामिल हैं, लेकिन हाल ही में टेस्ट सर्वर पर बजट फोन का एक बैच भी देखा गया है।

Galaxy A07, Galaxy A17 और Galaxy A16 जैसे कई बजट फोन सर्वर पर One UI 9.0 टेस्ट फर्मवेयर के साथ देखे गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अपडेट इन डिवाइस के लिए जल्द ही रिलीज हो जाएगा। शुरुआती टेस्टिंग से ब्रांड को बिना किसी बड़ी गड़बड़ी के समय पर सॉफ्टवेयर रिलीज करने के लिए उसे बनाने और टेस्ट करने का अतिरिक्त समय मिल जाता है।

इन तीन फोन के अलावा, सैमसंग दो दर्जन से ज्यादा फोन्स पर आने वाले One UI 9.0 सॉफ्टवेयर की इंटरनल टेस्टिंग कर रहा है। नीचे पूरी लिस्ट दी गई है।

सैमसंग इन गैलेक्सी फोन्स पर इंटरनली One UI 9.0 की टेस्टिंग कर रही है: Galaxy S Series - गैलेक्सी S25

- गैलेक्सी S25+

- गैलेक्सी S25 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S24

- गैलेक्सी S24+

- गैलेक्सी S24 अल्ट्रा

- गैलेक्सी S24 FE

- गैलेक्सी S23

- गैलेक्सी S23+

- गैलेक्सी S23 अल्ट्रा

Galaxy Z Series

- गैलेक्सी जेड फोल्ड 7

- गैलेक्सी जेड फ्लिप 7

Galaxy A Series - गैलेक्सी A57

- गैलेक्सी A56

- गैलेक्सी A55

- गैलेक्सी A54

- गैलेक्सी A35

- गैलेक्सी A34

- गैलेक्सी A25

- गैलेक्सी A24

- गैलेक्सी A17

- गैलेक्सी A16

- गैलेक्सी A07

Galaxy Tab S Series - गैलेक्सी Tab S11

- गैलेक्सी Tab S11 अल्ट्रा

- गैलेक्सी Tab S10+

- गैलेक्सी Tab S10 अल्ट्रा

आने वाले हफ्तों में, सैमसंग शायद Galaxy S25 सीरीज समेत और भी डिवाइस के लिए पब्लिक One UI 9.0 बीटा प्रोग्राम शुरू कर सकता है। लेकिन बजट गैलेक्सी फोन के लिए इसके शुरू होने की संभावना कम है। उन्हें सीधे स्टेबल अपडेट मिलेगा, जिसके अगले महीने होने वाले गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट में नए फोल्डेबल फोन के साथ रिलीज होने की उम्मीद है।

हाल ही में सैमसंग ने भारतीय बाजार में Galaxy M47 5G को लॉन्च किया है, देखें कीमत और खासियत भारत में, Samsung Galaxy M47 5G के बेस 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 25,999 रुपये है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 28,999 रुपये और टॉप-एंड 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 33,999 रुपये है। यह Blaze Blue और Rogue Red जैसे कलर्स में उपलब्ध होगा। यह नया फोन भारत में 4 जुलाई को Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। आने वाली Amazon Prime Day Sale 2026 के दौरान, Samsung Galaxy M47 5G पर 2,000 रुपये की छूट मिलेगी। ब्रांड 1,000 रुपये का एडिशनल कूपन डिस्काउंट भी दे रही है, जिससे फोन की कीमत और कम हो जाएगी। यह कंपनी अलग-अलग बैंकों के कार्ड पर छह महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा भी दे रही है।