घर में थिएटर जैसा साउंड, Samsung लाया दो नए पावरफुल साउंडबार, देखें कीमत और खासियत samsung india launches 2025 soundbar lineup check price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़samsung india launches 2025 soundbar lineup check price and features

घर में थिएटर जैसा साउंड, Samsung लाया दो नए पावरफुल साउंडबार, देखें कीमत और खासियत

घर में सिनेमा हॉल जैसा तेज और बेहतरीन साउंड चाहिए, तो Samsung के नए ऑडियो प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। सैमसंग ने भारतीय बाजार में 2025 साउंडबार लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। नई रेंज में फ्लैगशिप HW-Q990F और कन्वर्टिबल HW-QS700F मॉडल शामिल हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 03:16 PM
share Share
Follow Us on
घर में थिएटर जैसा साउंड, Samsung लाया दो नए पावरफुल साउंडबार, देखें कीमत और खासियत

घर में सिनेमा हॉल जैसा तेज और बेहतरीन साउंड चाहिए, तो Samsung के नए ऑडियो प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। सैमसंग ने भारतीय बाजार में 2025 साउंडबार लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि नए साउंडबार में ऑडियो इंटेलिजेंस, स्मार्ट होम इंटीग्रेशन और स्पेस-कॉन्शियस डिजाइन शामिल हैं। नई रेंज में फ्लैगशिप HW-Q990F और कन्वर्टिबल HW-QS700F मॉडल शामिल हैं, दोनों ही दमदार परफॉर्मेंस के साथ इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।

सैमसंग इंडिया के सीमियर डायरेक्टर और विजुअल डिस्प्ले बिजनेस के हेड, विपलेश डांग ने कहा, “यह रेंज सटीक साउंड इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। चाहे आप सिनेमा प्रेमी हों, मिनिमलिस्ट हों या स्मार्ट होम के शौकीन हों, सैमसंग के नए साउंडबार आपकी जगह, स्टाइल और अपेक्षाओं के अनुकूल हैं।”

ये भी पढ़ें:Vivo Y400 5G की पहली सेल शुरू, पानी के अंदर भी करेगा फोटोग्राफी, कीमत बजट में

सम्बंधित सुझाव

discount

47% OFF

Allimity AH59-02767C Replacement Remote fit for Samsung Soundbar HW-N950 HW-Q90R HW-N850 HW-Q80R HW-Q70R HW-Q90R/ZC HW-Q70R/ZC HW-N950/ZA HW-Q90R/ZA HW-Q80R/ZA HW-Q80R/ZC HW-N850/ZA HW-N850/ZC

Allimity AH59-02767C Replacement Remote fit for Samsung Soundbar HW-N950 HW-Q90R HW-N850 HW-Q80R HW-Q70R HW-Q90R/ZC HW-Q70R/ZC HW-N950/ZA HW-Q90R/ZA HW-Q80R/ZA HW-Q80R/ZC HW-N850/ZA HW-N850/ZC

  • checkAllimity AH59-02767C Replacement Remote fit for Samsung Soundbar HW-N950 HW-Q90R HW-N850 HW-Q80R HW-Q70R HW-Q90R/ZC HW-Q70R/ZC HW-N950/ZA HW-Q90R/ZA HW-Q80R/ZA HW-Q80R/ZC HW-N850/ZA HW-N850/ZC
amazon-logo

₹799

₹1499

खरीदिये

discount

31% OFF

Sony HT-S40R Real 5.1ch Dolby Audio Soundbar for TV with Subwoofer & Wireless Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (600W, Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical Connectivity, Sound Mode)

Sony HT-S40R Real 5.1ch Dolby Audio Soundbar for TV with Subwoofer & Wireless Rear Speakers, 5.1ch Home Theatre System (600W, Bluetooth & USB Connectivity, HDMI & Optical Connectivity, Sound Mode)

  • checkSony HT-S40R Real 5.1ch Dolby Audio Soundbar for TV with Subwoofer & Wireless Rear Speakers
  • check5.1ch Home Theatre System (600W
  • checkBluetooth & USB Connectivity
amazon-logo

₹23989

₹34990

खरीदिये

discount

23% OFF

Sony Bravia Theatre System 6(HT-S60) Real 5.1ch 1000W,Dolby Atmos/DTS:X Soundbar Home Theatre with Powerful subwoofer & Wireless Rear Speakers,Voice Zoom3,BCA App, Bluetooth,HDMI eARC

Sony Bravia Theatre System 6(HT-S60) Real 5.1ch 1000W,Dolby Atmos/DTS:X Soundbar Home Theatre with Powerful subwoofer & Wireless Rear Speakers,Voice Zoom3,BCA App, Bluetooth,HDMI eARC

  • checkSony Bravia Theatre System 6(HT-S60) Real 5.1ch 1000W
  • checkDolby Atmos/DTS:X Soundbar Home Theatre with Powerful subwoofer & Wireless Rear Speakers
  • checkVoice Zoom3
amazon-logo

₹49979

₹64990

खरीदिये

discount

50% OFF

JBL Cinema SB590 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center channel for superior voice clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (440W)

JBL Cinema SB590 Deep Bass, Dolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass, 3.1 Channel, Center channel for superior voice clarity, HDMI eARC, Bluetooth & Optical Connectivity (440W)

  • checkJBL Cinema SB590 Deep Bass
  • checkDolby Atmos Soundbar with Wireless Subwoofer for Extra Deep Bass
  • check3.1 Channel
amazon-logo

₹19999

₹39999

खरीदिये

discount

72% OFF

boAt Aavante 5.2.4 Prime 6250DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 625W, 5.2.4CH(Dual Subwoofers & Wireless Satellites),Multi Connectivity, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)

boAt Aavante 5.2.4 Prime 6250DA (2025 Launch), Dolby Atmos, 625W, 5.2.4CH(Dual Subwoofers & Wireless Satellites),Multi Connectivity, Bluetooth Sound bar, Home Theatre Soundbar Speaker (Premium Black)

  • checkboAt Aavante 5.2.4 Prime 6250DA (2025 Launch)
  • checkDolby Atmos
  • check625W
amazon-logo

₹20999

₹74990

खरीदिये

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत

सैमसंग के 2025 साउंडबार अब सैमसंग डॉट कॉम, लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेलर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। इनकी शुरुआती कीमत 14,990 रुपये है, जिसमें फ्लैगशिप HW-Q990F की कीमत 92,990 रुपये है।

सैमसंम 2025 साउंड लाइनअप की खासियत

सैमसंग के अपग्रेडेड एआई साउंड इंजन से लैस, ये साउंडबार रियल टाइम में कंटेंट का एनालिसिस करके शैली, एनवायरमेंट और डायलॉग क्लैरिटी के लिए ऑडियो आउटपुट को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके खास फीचर्स में शामिल हैं:

- डायनामिक ट्यूनिंग के लिए AI साउंड ऑप्टिमाइजेशन

- डिस्टॉर्शन-फ्री लो-एंड साउंड के लिए डायनामिक बास कंट्रोल

- डायलॉग को शार्प बनाने के लिए एक्टिव वॉयस एम्पलीफायर प्रो

- स्पेस-बेस्ड "एकॉस्टिक के लिए जायरो सेंसर

ये भी पढ़ें:गूगल का तोहफा, पूरे एक साल के लिए FREE मिल रहा 17,500 रुपये का AI सब्सक्रिप्शन

ये साउंडबार वायरलेस डॉल्बी एटमॉस, क्यू-सिम्फनी प्रो और डिटेल सराउंड साउंड के लिए सैमसंग टीवी के साथ सिंकिंग का भी सपोर्ट प्रदान करते हैं। ये साउंडबार स्मार्टथिंग्स, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, क्रोमकास्ट, एयरप्ले और रून रेडी के साथ भी कम्पैटिबल हैं, जिससे ईजी कंट्रोल और स्ट्रीमिंग संभव है। सैमसंग का कन्वर्टिबल फिट डिजाइन, साउंडबार को अपने इन-बिल्ट जायरो सेंसर की बदौलत, दीवार पर या टेबलटॉप पर रखने के आधार पर अपनी साउंड प्रोफाइल को एडजस्ट करने की अनुमति देता है। इस लाइनअप में एक कॉम्पैक्ट 6.5 इंच का वायरलेस सबवूफर भी है, जो पिछले मॉडलों की तुलना में 58% छोटा है।

Gadgets Hindi News Speakers Samsung

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।