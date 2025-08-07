घर में थिएटर जैसा साउंड, Samsung लाया दो नए पावरफुल साउंडबार, देखें कीमत और खासियत

घर में सिनेमा हॉल जैसा तेज और बेहतरीन साउंड चाहिए, तो Samsung के नए ऑडियो प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। सैमसंग ने भारतीय बाजार में 2025 साउंडबार लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। नई रेंज में फ्लैगशिप HW-Q990F और कन्वर्टिबल HW-QS700F मॉडल शामिल हैं।

Thu, 7 Aug 2025 03:16 PM

घर में सिनेमा हॉल जैसा तेज और बेहतरीन साउंड चाहिए, तो Samsung के नए ऑडियो प्रोडक्ट आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। सैमसंग ने भारतीय बाजार में 2025 साउंडबार लाइनअप को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि नए साउंडबार में ऑडियो इंटेलिजेंस, स्मार्ट होम इंटीग्रेशन और स्पेस-कॉन्शियस डिजाइन शामिल हैं। नई रेंज में फ्लैगशिप HW-Q990F और कन्वर्टिबल HW-QS700F मॉडल शामिल हैं, दोनों ही दमदार परफॉर्मेंस के साथ इमर्सिव साउंड एक्सपीरियंस प्रदान करते हैं।

सैमसंग इंडिया के सीमियर डायरेक्टर और विजुअल डिस्प्ले बिजनेस के हेड, विपलेश डांग ने कहा, “यह रेंज सटीक साउंड इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। चाहे आप सिनेमा प्रेमी हों, मिनिमलिस्ट हों या स्मार्ट होम के शौकीन हों, सैमसंग के नए साउंडबार आपकी जगह, स्टाइल और अपेक्षाओं के अनुकूल हैं।”

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत सैमसंग के 2025 साउंडबार अब सैमसंग डॉट कॉम, लीडिंग ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेलर्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। इनकी शुरुआती कीमत 14,990 रुपये है, जिसमें फ्लैगशिप HW-Q990F की कीमत 92,990 रुपये है।

सैमसंम 2025 साउंड लाइनअप की खासियत सैमसंग के अपग्रेडेड एआई साउंड इंजन से लैस, ये साउंडबार रियल टाइम में कंटेंट का एनालिसिस करके शैली, एनवायरमेंट और डायलॉग क्लैरिटी के लिए ऑडियो आउटपुट को ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके खास फीचर्स में शामिल हैं:

- डायनामिक ट्यूनिंग के लिए AI साउंड ऑप्टिमाइजेशन

- डिस्टॉर्शन-फ्री लो-एंड साउंड के लिए डायनामिक बास कंट्रोल

- डायलॉग को शार्प बनाने के लिए एक्टिव वॉयस एम्पलीफायर प्रो

- स्पेस-बेस्ड "एकॉस्टिक के लिए जायरो सेंसर