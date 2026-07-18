ग्राहकों को झटका, ₹16000 तक महंगे हुए पॉपुलर ब्रांड के टैबलेट; देखें लिस्ट

Samsung के फैन्स को एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है। एक टिप्स्टर का कहना है कि सैमसंग जल्द अपने चार टैबलेट मॉडल की कीमतों में 16,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर रही है। नई कीमतें जल्द लागू होने वाली हैं। देखें लिस्ट

Samsung ने पहले ही अपने कई स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और अब खबर है कि सैमसंग ने पॉपुलर टैबलेट मॉडल्स की कीमतें भी बढ़ा दी है। कंपनी ने खासतौर से S-सीरीज टैबलेट मॉडल की कीमतें बढ़ाई है, जिसमें Tab S11 Ultra, Tab S11, Tab S10 FE+, Tab S10 FE शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये टैबलेट पहले से 16,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं।

पॉपुलर टिप्स्टर संजू चौधरी ने एक्स पर बताया कि सैमसंग ने इन चार टैबलेट मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी की है और पोस्ट में पुरानी और नई कीमतों की जानकारी भी दी है। टिप्स्टर ने बताया कि यह कीमतें जल्द ही लागू होंगी। आने वाले दिनों में और भी ब्रांड कीमतें बढ़ाएंगे।

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: • 12/256GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 1,24,999 रुपये थी, अब 1,37,999 रुपये का हो गया है। यानी 13,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/512GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 1,41,999 रुपये थी, अब 1,56,999 रुपये का हो गया है। यानी 15,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/256GB (LTE) मॉडल जिसकी कीमत पहले 1,39,999 रुपये थी, अब 1,53,999 रुपये का हो गया है। यानी 14,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/512GB (LTE) मॉडल जिसकी कीमत पहले 1,55,999 रुपये थी, अब 1,71,999 रुपये का हो गया है। यानी 16,000 रुपये की बढ़ोतरी।

Samsung Galaxy Tab S11: • 12/128GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 91,999 रुपये थी, अब 1,01,999 रुपये का हो गया है। यानी 10,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/256GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 99,999 रुपये थी, अब 1,09,999 रुपये का हो गया है। यानी 10,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/512GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 1,15,999 रुपये थी, अब 1,27,999 रुपये का हो गया है। यानी 12,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/128GB (LTE) मॉडल जिसकी कीमत पहले 1,05,999 रुपये थी, अब 1,16,999 रुपये का हो गया है। यानी 11,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/256GB (LTE) मॉडल जिसकी कीमत पहले 1,14,999 रुपये थी, अब 1,26,999 रुपये का हो गया है। यानी 12,000 रुपये की बढ़ोतरी।

Samsung Galaxy Tab S10 FE + : • 8/128GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 63,999 रुपये थी, अब 70,999 रुपये का हो गया है। यानी 7,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/256GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 74,999 रुपये थी, अब 82,999 रुपये का हो गया है। यानी 8,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 8/128GB (LTE) मॉडल जिसकी कीमत पहले 72,999 रुपये थी, अब 80,999 रुपये का हो गया है। यानी 8,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/256GB (LTE) मॉडल जिसकी कीमत पहले 83,999 रुपये थी, अब 92,999 रुपये का हो गया है। यानी 9,000 रुपये की बढ़ोतरी।

Samsung Galaxy Tab S10 FE : • 8/128GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 49,999 रुपये थी, अब 54,999 रुपये का हो गया है। यानी 5,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/256GB (Wifi) मॉडल जिसकी कीमत पहले 61,999 रुपये थी, अब 68,999 रुपये का हो गया है। यानी 7,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 8/128GB (LTE) मॉडल जिसकी कीमत पहले 58,999 रुपये थी, अब 64,999 रुपये का हो गया है। यानी 6,000 रुपये की बढ़ोतरी।

• 12/256GB (LTE) मॉडल जिसकी कीमत पहले 70,999 रुपये थी, अब 78,999 रुपये का हो गया है। यानी 8,000 रुपये की बढ़ोतरी।