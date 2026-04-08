फोन खरीदना महंगा! Samsung ने 2000 रुपये तक बढ़ाए इन मॉडल्स के दाम, देखें लिस्ट
Samsung Phones Price hike: अब सैमसंग फोन खरीदना आपको महंगा पड़ सकता है। एक टिप्सटर ने बताया कि Samsung Galaxy M06 और F06 की कीमतों में 1,500 से 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि Galaxy M07 और F07 की कीमतें लगभग 1,900 रुपये तक बढ़ी हैं। Galaxy M17e और F70 की कीमतें 1,000 रुपये तक बढ़ गई हैं।
Samsung Phones Price hike in india: अब नया स्मार्टफोन खरीदना भी महंगा पड़ेगा। Samsung ने भारत में अपने कई बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन की कीमतों में बदलाव किया है, और यह बदलाव अब लागू भी हो चुका है। अब आपको आपके पसंदीदा सैमसंग फोन के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। आज (8 अप्रैल) से, ग्राहक Galaxy M और F-सीरीज के कुछ पॉपुलर फोन खरीदते समय उनकी कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं। हालांकि यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप हफ्तेभर से कोई फोन खरीदने का प्लान बना रहे थे, और आप आज उसे खरीदने जाते हैं तो आपको कीमतों में अंतर देखने को मिल सकता है। चलिए जानते हैं किस मॉडल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है।
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नए कीमतें आज से लागू
एक पॉपुलर टिप्स्टर अभिषेक यादव ने सबसे पहले एक्स पर बताया कि Samsung ने अपने कई मॉडल्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। यह बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक है। टिप्स्टर के अनुसार, Galaxy M36 और F36 जैसे फोन्स की कीमतों में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि Galaxy M17 5G की कीमत में 1,500 रुपये तक बढ़तरी की गई है।
कुछ एंट्री-लेवल मॉडल्स पर इसका थोड़ा ज्यादा असर पड़ा है। खबरों के मुताबिक, Samsung Galaxy M06 और F06 की कीमतों में 1,500 से 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जबकि Galaxy M07 और F07 की कीमतें लगभग 1,900 रुपये तक बढ़ी हैं। Galaxy M17e और F70 जैसे फोन्स के लिए कीमतों में छोटे बदलाव किए गए हैं, जिनकी कीमतें 500 से 1,000 रुपये तक बढ़ गई हैं।
क्या Samsung के आने वाले फोल्डेबल फोन भी और महंगे होंगे?
अभी की रिपोर्ट से मिली-जुली तस्वीर सामने आ रही है। Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 के बेस वेरिएंट की कीमतें मौजूदा कीमतों के आस-पास ही रहने की उम्मीद है, जो खरीदारों के लिए राहत की बात होगी। हालांकि, ज्यादा स्टोरेज वाले ऑप्शन के मामले में शायद इतनी अच्छी किस्मत न हो; प्रीमियम वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सैमसंग, ज्यादा जाने-पहचाने डिस्प्ले मटेरियल का इस्तेमाल करके और अंदरूनी लागत को बेहतर बनाकर चीजों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मकसद साफ है: बढ़ती प्रोडक्शन लागत को संभालते हुए भी कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना। अगर आप Galaxy M या F सीरीज का कोई फोन खरीदने का सोच रहे थे, तो 'Buy' बटन दबाने से पहले एक बार मौजूदा कीमतों को दोबारा जरूर देख लें। जहाँ तक आने वाले फोल्डेबल फोन की बात है, तो अभी के लिए तो हालात काफी हद तक स्थिर ही नजर आ रहे हैं।
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लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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