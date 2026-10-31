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अब मुड़ने वाला टैबलेट ला रहा सैमसंग, दावा - खोलने पर 17 इंच की स्क्रीन मिलेगी

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Samsung अब अपने फोल्डेबल डिवाइस कैटेगरी में एक दिलचस्प डिवाइस जोड़ने की तैयारी में जुटा है। खबर है कि सैमसंग अब मुड़ने वाले टैबलेट पर काम कर रहा है। फोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 8 इंच और अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 17 इंच की ही जाएगी।

samsung 17 inch foldable tablet
रिपोर्ट के अनुसार, खुलने पर इस टैबलेट में 17 इंच की स्क्रीन मिलेगी।

Samsung के फोल्डेबल स्मार्टफोन दुनियाभर में पॉपुलर हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ब्रांड इस कैटेगरी में कुछ और दिलचस्प प्रोडक्ट्स भी जोड़ने की तैयारी कर रहा है। एक्स पर एक टिप्स्टर का कहना है कि सैमसंग ने 17-इंच के फोल्डेबल टैबलेट पर काम शुरू कर दिया है। यानी अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन कई लैपटॉप से भी बड़ी हो जाएगी। अगस्त में इसी टिप्स्टर ने अपने एक पोस्ट में टैबलेट के डाइमेंशन तो बताए गए थे, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि इसे कौन सी कंपनी बना रही है। अब नई पोस्ट में कंपनी का नाम भी पता चल गया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

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खुलने और बंद होने पर इतनी बड़ी स्क्रीन मिलेगी

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में kro नाम के एक टिप्स्टर ने एक्स पर लिखा था "एक्सक्लूसिव: फिलहाल एक 17-इंच का फोल्डेबल टैबलेट तैयार किया जा रहा है। फोल्ड करने पर यह 8-इंच का टैबलेट बन जाता है, और खोलने पर यह 17-इंच का हो जाता है। अभी इसके कई वर्जन और टेस्ट डिवाइस बनाए जा रहे हैं। यह 17-इंच के फोल्डेबल टैबलेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दे सकता।" अब एक नए पोस्ट में टिप्स्टर ने कहा “सैमसंग ने काम शुरू कर दिया है।”

samsung 17 inch foldable tablet

सैमसंग इसे कब लॉन्च करेगा, इसकी कीमत कितनी होगी या वह इसमें किस तरह के डिस्प्ले का इस्तेमाल करने वाला है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, यह सिर्फ एक सोर्स से मिली ऐसी अफवाह है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह देखने दिलचस्प होगा कि सैमसंग का मुड़ने वाला टैबलेट लोगों को पसंद आता है या नहीं और पारंपरिक टैबलेट मॉडल से यह कितना अलग होगा।

ये भी पढ़ें:200MP तक कैमरा और बड़ी बैटरी, भारत आ सकते हैं Vivo के यह प्रीमियम फोन, डिटेल

सैमसंग का फोल्डेबल सेगमेंट में दबदबा

सैमसंग के लिए यह कोई नया काम नहीं है। फोल्डेबल सेगमेंट में पहले से ही सैमसंग का दबदबा बरकरार है। कंपनी के पास पहले से ही Galaxy Z TriFold मॉडल है, जिसे खोलने पर 10-इंच की स्क्रीन मिलती थी। हालांकि, कंपनी ने इसके लिमिटेड यूनिट्स ही बेचे थे। अमेरिका में इसका आखिरी स्टॉक अप्रैल में बिका था। हालांकि, सैमसंग ने कभी भी इसे एक मेनस्ट्रीम फोन के तौर पर पेश नहीं किया।

सैमसंग के पास बिक्री के नए आंकड़े भी हैं। गैलेक्सी जेड फोल्ड 8, गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा और गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 के लिए ग्लोबल प्री-ऑर्डर पिछली पीढ़ी के मुकाबले 30 प्रतिशत ज्यादा रहे हैं। ग्राहक भी साफतौर से नए फोल्डेबल डिजाइनों में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे सैमसंग को इस कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट करने का एक कारण मिल गया है।

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ऐप्पल भी कर रहा मुड़ने वाले टैबलेट की टेस्टिंग

दिलचस्प बात यह है कि सैमसंग इस कैटेगरी में अकेला नहीं होगा। खबर है कि ऐप्पल भी 18 से 20 इंच की स्क्रीन वाले फोल्डेबल iPad की टेस्टिंग कर रहा है। यह दावा कांग नाम के एक चीनी टिप्स्टर की ओर से किया गया आया है, जिसने डिजाइन को हुवावे के मेटबुक फोल्ड से जोड़ा था। एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने बताया कि ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईपैड को 2028 में लॉन्च कर सकता है। सैमसंग ने अपने टैबलेट के लिए कोई लॉन्च टाइमलाइन नहीं दी है, इसलिए यह फिलहाल साफ नहीं है कि पहले कौन मुड़ने वाला टैबलेट बाजार में लाएगा। फिलहाल यह जानकारी लीक के माध्यम से सामने आई है और खुद सैमसंग ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए इसकी पुष्टि करने के लिए हमें कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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