अब मुड़ने वाला टैबलेट ला रहा सैमसंग, दावा - खोलने पर 17 इंच की स्क्रीन मिलेगी

Samsung अब अपने फोल्डेबल डिवाइस कैटेगरी में एक दिलचस्प डिवाइस जोड़ने की तैयारी में जुटा है। खबर है कि सैमसंग अब मुड़ने वाले टैबलेट पर काम कर रहा है। फोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 8 इंच और अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 17 इंच की ही जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, खुलने पर इस टैबलेट में 17 इंच की स्क्रीन मिलेगी।

Samsung के फोल्डेबल स्मार्टफोन दुनियाभर में पॉपुलर हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ब्रांड इस कैटेगरी में कुछ और दिलचस्प प्रोडक्ट्स भी जोड़ने की तैयारी कर रहा है। एक्स पर एक टिप्स्टर का कहना है कि सैमसंग ने 17-इंच के फोल्डेबल टैबलेट पर काम शुरू कर दिया है। यानी अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन कई लैपटॉप से भी बड़ी हो जाएगी। अगस्त में इसी टिप्स्टर ने अपने एक पोस्ट में टैबलेट के डाइमेंशन तो बताए गए थे, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि इसे कौन सी कंपनी बना रही है। अब नई पोस्ट में कंपनी का नाम भी पता चल गया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

खुलने और बंद होने पर इतनी बड़ी स्क्रीन मिलेगी गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में kro नाम के एक टिप्स्टर ने एक्स पर लिखा था "एक्सक्लूसिव: फिलहाल एक 17-इंच का फोल्डेबल टैबलेट तैयार किया जा रहा है। फोल्ड करने पर यह 8-इंच का टैबलेट बन जाता है, और खोलने पर यह 17-इंच का हो जाता है। अभी इसके कई वर्जन और टेस्ट डिवाइस बनाए जा रहे हैं। यह 17-इंच के फोल्डेबल टैबलेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दे सकता।" अब एक नए पोस्ट में टिप्स्टर ने कहा “सैमसंग ने काम शुरू कर दिया है।”

सैमसंग इसे कब लॉन्च करेगा, इसकी कीमत कितनी होगी या वह इसमें किस तरह के डिस्प्ले का इस्तेमाल करने वाला है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, यह सिर्फ एक सोर्स से मिली ऐसी अफवाह है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह देखने दिलचस्प होगा कि सैमसंग का मुड़ने वाला टैबलेट लोगों को पसंद आता है या नहीं और पारंपरिक टैबलेट मॉडल से यह कितना अलग होगा।

सैमसंग का फोल्डेबल सेगमेंट में दबदबा सैमसंग के लिए यह कोई नया काम नहीं है। फोल्डेबल सेगमेंट में पहले से ही सैमसंग का दबदबा बरकरार है। कंपनी के पास पहले से ही Galaxy Z TriFold मॉडल है, जिसे खोलने पर 10-इंच की स्क्रीन मिलती थी। हालांकि, कंपनी ने इसके लिमिटेड यूनिट्स ही बेचे थे। अमेरिका में इसका आखिरी स्टॉक अप्रैल में बिका था। हालांकि, सैमसंग ने कभी भी इसे एक मेनस्ट्रीम फोन के तौर पर पेश नहीं किया।

सैमसंग के पास बिक्री के नए आंकड़े भी हैं। गैलेक्सी जेड फोल्ड 8, गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा और गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 के लिए ग्लोबल प्री-ऑर्डर पिछली पीढ़ी के मुकाबले 30 प्रतिशत ज्यादा रहे हैं। ग्राहक भी साफतौर से नए फोल्डेबल डिजाइनों में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे सैमसंग को इस कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट करने का एक कारण मिल गया है।