अब मुड़ने वाला टैबलेट ला रहा सैमसंग, दावा - खोलने पर 17 इंच की स्क्रीन मिलेगी
Samsung अब अपने फोल्डेबल डिवाइस कैटेगरी में एक दिलचस्प डिवाइस जोड़ने की तैयारी में जुटा है। खबर है कि सैमसंग अब मुड़ने वाले टैबलेट पर काम कर रहा है। फोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 8 इंच और अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन 17 इंच की ही जाएगी।
Samsung के फोल्डेबल स्मार्टफोन दुनियाभर में पॉपुलर हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ब्रांड इस कैटेगरी में कुछ और दिलचस्प प्रोडक्ट्स भी जोड़ने की तैयारी कर रहा है। एक्स पर एक टिप्स्टर का कहना है कि सैमसंग ने 17-इंच के फोल्डेबल टैबलेट पर काम शुरू कर दिया है। यानी अनफोल्ड होने पर इसकी स्क्रीन कई लैपटॉप से भी बड़ी हो जाएगी। अगस्त में इसी टिप्स्टर ने अपने एक पोस्ट में टैबलेट के डाइमेंशन तो बताए गए थे, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि इसे कौन सी कंपनी बना रही है। अब नई पोस्ट में कंपनी का नाम भी पता चल गया है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
सम्बंधित सुझाव
85% OFF
STRIFF Adjustable Laptop Tabletop Stand Patented Riser Ventilated Portable Foldable Compatible with MacBook Notebook Tablet Tray Desk Table Book with Free Phone Stand (Black)
- STRIFF Adjustable Laptop Tabletop Stand Patented Riser Ventilated Portable Foldable Compatible with MacBook Notebook Tablet Tray Desk Table Book with Free Phone Stand (Black)
₹229₹1499
खरीदिये
38% OFF
Lenovo Idea Tab (Smartchoice) with Folio Keyboard + Tab Pen | Wi-Fi + 5G |11" Display, 2.5K Resolution, 90Hz Refresh|8GB RAM, 256GB ROM| MediaTek Dimensity 6300| 7040mAh|4 Speakers| USB-C| Luna Grey
- Lenovo Idea Tab (Smartchoice) with Folio Keyboard + Tab Pen | Wi-Fi + 5G |11" Display
- 2.5K Resolution
- 90Hz Refresh|8GB RAM
₹31998₹52000
खरीदिये
60% OFF
Tarkan Portable Folding Laptop Desk for Bed, Lapdesk with Handle, Drawer, Cup & Mobile/Tablet Holder for Study, Eating, Work (Beige)
- Tarkan Portable Folding Laptop Desk for Bed
- Lapdesk with Handle
- Drawer
₹799₹1999
खरीदिये
63% OFF
Dyazo Foldable Tablet Stand | Holder Compatible for Desk Compatible for Samsung Galaxy Tabs, iPad All Other Tablets Up to 12.9 inch with 360 Degree Rotation (White)
- Dyazo Foldable Tablet Stand | Holder Compatible for Desk Compatible for Samsung Galaxy Tabs
- iPad All Other Tablets Up to 12.9 inch with 360 Degree Rotation (White)
₹369₹999
खरीदिये
खुलने और बंद होने पर इतनी बड़ी स्क्रीन मिलेगी
गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त में kro नाम के एक टिप्स्टर ने एक्स पर लिखा था "एक्सक्लूसिव: फिलहाल एक 17-इंच का फोल्डेबल टैबलेट तैयार किया जा रहा है। फोल्ड करने पर यह 8-इंच का टैबलेट बन जाता है, और खोलने पर यह 17-इंच का हो जाता है। अभी इसके कई वर्जन और टेस्ट डिवाइस बनाए जा रहे हैं। यह 17-इंच के फोल्डेबल टैबलेट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दे सकता।" अब एक नए पोस्ट में टिप्स्टर ने कहा “सैमसंग ने काम शुरू कर दिया है।”
सैमसंग इसे कब लॉन्च करेगा, इसकी कीमत कितनी होगी या वह इसमें किस तरह के डिस्प्ले का इस्तेमाल करने वाला है, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल, यह सिर्फ एक सोर्स से मिली ऐसी अफवाह है जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन यह देखने दिलचस्प होगा कि सैमसंग का मुड़ने वाला टैबलेट लोगों को पसंद आता है या नहीं और पारंपरिक टैबलेट मॉडल से यह कितना अलग होगा।
सैमसंग का फोल्डेबल सेगमेंट में दबदबा
सैमसंग के लिए यह कोई नया काम नहीं है। फोल्डेबल सेगमेंट में पहले से ही सैमसंग का दबदबा बरकरार है। कंपनी के पास पहले से ही Galaxy Z TriFold मॉडल है, जिसे खोलने पर 10-इंच की स्क्रीन मिलती थी। हालांकि, कंपनी ने इसके लिमिटेड यूनिट्स ही बेचे थे। अमेरिका में इसका आखिरी स्टॉक अप्रैल में बिका था। हालांकि, सैमसंग ने कभी भी इसे एक मेनस्ट्रीम फोन के तौर पर पेश नहीं किया।
सैमसंग के पास बिक्री के नए आंकड़े भी हैं। गैलेक्सी जेड फोल्ड 8, गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा और गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 के लिए ग्लोबल प्री-ऑर्डर पिछली पीढ़ी के मुकाबले 30 प्रतिशत ज्यादा रहे हैं। ग्राहक भी साफतौर से नए फोल्डेबल डिजाइनों में दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे सैमसंग को इस कैटेगरी में एक्सपेरिमेंट करने का एक कारण मिल गया है।
सम्बंधित सुझाव
82% OFF
Portronics Ruffpad 8.5E Re-Writable LCD Writing Pad with Screen 21.5cm (8.5-inch) for Drawing, Playing, Handwriting Gifts for Kids & Adults,(Black)
- Portronics Ruffpad 8.5E Re-Writable LCD Writing Pad with Screen 21.5cm (8.5-inch) for Drawing
- Playing
- Handwriting Gifts for Kids & Adults
₹141₹799
खरीदिये
31% OFF
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, S Pen in-Box, 27.7 cm (13.1 inch) Display, AI Writing, Desktop Mode, Pre Loaded Pro Apps, 8 GB RAM, 128 GB Storage, Wi-Fi + 5G Tablet, Blue
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+
- S Pen in-Box
- 27.7 cm (13.1 inch) Display
₹75999₹109999
खरीदिये
70% OFF
DOMO Slate SL39 10.1-Inch 4G Tablet PC, 4GB RAM + 32GB inbuilt Storage, Dual SIM Slot,1TB Expandable, Octa Core CPU GPS, Bluetooth (Grey)
- DOMO Slate SL39 10.1-Inch 4G Tablet PC
- 4GB RAM + 32GB inbuilt Storage
- Dual SIM Slot
₹7499₹24990
खरीदिये
Samsung Galaxy Tab A11, 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display, 4 GB RAM, 64 GB Storage, Wi-Fi + LTE Tablet, Silver
- Samsung Galaxy Tab A11
- 22.05 cm (8.7 inch) TFT LCD Display
- 4 GB RAM
₹19999
खरीदिये
71% OFF
Zerfa 12 Pcs (21g Each, 252g Pack) Lavender-scented Washing Machine Deep Cleaner Descaler Tablets for All Front and Top Load Machines, with Descaling and Stain-Removing Power
- Zerfa 12 Pcs (21g Each
- 252g Pack) Lavender-scented Washing Machine Deep Cleaner Descaler Tablets for All Front and Top Load Machines
- with Descaling and Stain-Removing Power
₹202₹699
खरीदिये
ऐप्पल भी कर रहा मुड़ने वाले टैबलेट की टेस्टिंग
दिलचस्प बात यह है कि सैमसंग इस कैटेगरी में अकेला नहीं होगा। खबर है कि ऐप्पल भी 18 से 20 इंच की स्क्रीन वाले फोल्डेबल iPad की टेस्टिंग कर रहा है। यह दावा कांग नाम के एक चीनी टिप्स्टर की ओर से किया गया आया है, जिसने डिजाइन को हुवावे के मेटबुक फोल्ड से जोड़ा था। एनालिस्ट मिंग-ची कुओ ने बताया कि ऐप्पल अपने पहले फोल्डेबल आईपैड को 2028 में लॉन्च कर सकता है। सैमसंग ने अपने टैबलेट के लिए कोई लॉन्च टाइमलाइन नहीं दी है, इसलिए यह फिलहाल साफ नहीं है कि पहले कौन मुड़ने वाला टैबलेट बाजार में लाएगा। फिलहाल यह जानकारी लीक के माध्यम से सामने आई है और खुद सैमसंग ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, इसलिए इसकी पुष्टि करने के लिए हमें कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें