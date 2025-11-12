Hindustan Hindi News
सैमसंग का तीन बार मुड़ने वाला फोन इस दिन होगा लॉन्च, कुछ ही यूनिट बनाएगी कंपनी, होश उड़ा देगी कीमत

सैमसंग का तीन बार मुड़ने वाला फोन इस दिन होगा लॉन्च, कुछ ही यूनिट बनाएगी कंपनी, होश उड़ा देगी कीमत

संक्षेप: Samsung Galaxy Z TriFold launch soon: सैमसंग अब फोल्डेबल फोन सेगमेंट में तहलका मचाने की तैयारी में है। कंपनी अब बस कुछ दिनों में अपना ट्राइफोल्ड फोन बाजार में लॉन्च करने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड अगले महीने की शुरुआत में एक स्पेशल इवेंट के दौरान लॉन्च हो सकता है।

Wed, 12 Nov 2025 08:51 PMArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Samsung Galaxy Z TriFold launch soon: सैमसंग अब फोल्डेबल फोन सेगमेंट में तहलका मचाने की तैयारी में है। कंपनी अब बस कुछ दिनों में अपना ट्राइफोल्ड फोन बाजार में लॉन्च करने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड अगले महीने की शुरुआत में एक स्पेशल इवेंट के दौरान लॉन्च हो सकता है। सैमसंग ने इस इवेंट की तैयारी भी शुरू कर दी है, जो अभी कुछ हफ्ते दूर है। गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड लॉन्च के तुरंत बाद बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हालांकि, कंपनी ने न तो लॉन्च की तारीख की बताई है और न ही फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन की। इसके अलावा, कहा जा रहा है कि इसमें हाल ही में लॉन्च हुए गैलेक्सी Z फोल्ड 7 की तुलना में काफी बड़ी बैटरी होगी। कंपनी कथित तौर पर इस फोन के लिमिटेड यूनिट ही बेचेगी, क्योंकि वह अपनी तकनीकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है

इंडस्ट्री के सूत्रों के हवाले से, द चोसुन की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग का पहला ट्रिपल-फोल्डिंग स्मार्टफोन, जिसे सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड नाम दिया गया है, 5 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने कथित तौर पर लॉन्च इवेंट की तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि फोन के बारे में ज्यादातर जानकारी अभी गुप्त रखी गई है, लेकिन डिस्प्ले साइज ऑनलाइन सामने आ गया है। हालांकि, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और अन्य फीचर्स का खुलासा इवेंट के दौरान ही किया जाएगा। उम्मीद है कि लॉन्च के तुरंत बाद इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी।

Samsung Galaxy Z TriFold
ये भी पढ़ें:कल आ रहा OnePlus 15, इसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रोसेसर, यहां देखें LIVE

सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड में 6.5 इंच का आउटर डिस्प्ले होने की बात कही जा रही है, जो गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 जैसा ही है। फोन को पूरी तरह से खोलने पर 10 इंच का फ्लेक्सिबल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 के 8 इंच के QXGA+ डायनामिक AMOLED 2X इनफिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले से बड़ा है, जिसमें 120 हर्ट्ज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 368 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड में टैबलेट जैसा आस्पेक्ट रेशियो हो सकता है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड पूरी तरह से खुलने पर लगभग 4.2 मिमी मोटा होगा और फोल्ड होने पर इसकी मोटाई लगभग 14 मिमी हो जाएगी। इसमें कथित तौर पर 5,600 एमएएच की बैटरी होगी, जो गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 की 4,400 एमएएच की बैटरी से काफी बड़ी है। हालांकि, गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 फोन 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, फास्ट वायरलेस चार्जिंग 2.0 और वायरलेस पावरशेयर को भी सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:TV बनाने वाला देसी ब्रांड ला रहा पहला स्मार्टफोन, 19 Nov को होगा लॉन्च, डिटेल

इतनी हो सकती है सैमसंग ट्राइफोल्ड की कीमत

हालांकि सैमसंग ने अभी तक कीमत का खुलासा नहीं किया है, सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड की कीमत KRW 4.4 मिलियन (करीब 2,66,000 रुपये) हो सकती है। कंपनी कथित तौर पर शुरुआत में इस फोन की लगभग 20,000 से 30,000 यूनिट शिप करने की योजना बना रही है। गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड के साथ, सैमसंग बिक्री और वॉल्यूम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी तकनीकी क्षमता और प्रीमियम पोजिशनिंग को दिखाने की कोशिश कर सकता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
