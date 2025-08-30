तीन बार मुड़ने वाला फोन ला रहा Samsung, सामने आए खास फीचर्स और लॉन्च डिटेल
कहा जा रहा है कि सैमसंग अब अपने तीन बार फोल्ड होने वाले Galaxy Z TriFold स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग अपने ट्राई फोल्ड फोन को तीसरी तिमाही में लॉन्च करेगा और यह तारीख उम्मीद से ज्यादा करीब हो सकती है।
कहा जा रहा है कि सैमसंग अब अपने तीन बार फोल्ड होने वाले Galaxy Z TriFold स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग अपने ट्राई फोल्ड फोन को तीसरी तिमाही में लॉन्च करेगा और यह तारीख उम्मीद से ज्यादा करीब हो सकती है। अब एक नए लीक से पता चलता है कि कंपनी अपकमिंग फोन में कुछ ऐसे खास फीचर्स जोड़ रही है जो डिवाइस को उसके पिछले प्रोटोटाइप की तुलना में ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग और एनएफसी भी
टिप्स्टर @TechHighest ने एक्स पर तीन एनिमेशन शेयर किए हैं जो सैमसंग के वन यूआई 8 सॉफ्टवेयर से लिए गए लगते हैं। ये क्लिप अपकमिंग ट्राई-फोल्डिंग डिवाइस के खास कामों को उजागर करती हैं, जिनमें वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और एनएफसी पेमेंट शामिल हैं।
एक एनीमेशन में ट्राइफोल्ड को वायरलेस चार्जिंग पैड पर रखा हुआ दिखाया गया है, और फोल्ड होने पर चार्जिंग कॉइल सबसे दाहिने पैनल पर लगी है। एक अन्य क्लिप में रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को दिखाया गया है, जिससे फोन ईयरबड्स जैसे एक्सेसरीज को चार्ज कर सकता है। तीसरी क्लिप इस बात की पुष्टि करती है कि NFC पेमेंट्स फोन के पूरी तरह से अनफोल्ड होने पर भी काम करेगा।
फोन के बेसक स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)
ट्राइफोल्ड में ट्रिपल-फोल्ड डिजाइन का इस्तेमाल होने की उम्मीद है जिसमें दो अंदर की ओर लगे हुए हिंज "G" आकार बनाते हैं, जो MWC 2025 में दिखाए गए सैमसंग के फ्लेक्स G कॉन्सेप्ट जैसा है। लीक से पता चलता है कि इसमें 10.1 इंच का इनर डिस्प्ले, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर और 200MP का मेन कैमरा होगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो, वन यूआई 8 बड़ी स्क्रीन पर मल्टीटास्किंग के लिए एक नया "स्प्लिट ट्रायो" मोड पेश कर सकता है।
इतनी हो सकती है कीमत
फिलहाल कीमत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि इसकी कीमत $3,000 और $3,499 के बीच हो सकती है। सैमसंग 4 सितंबर को अपने IFA 2025 प्रेस इवेंट में और जानकारी शेयर कर सकता है।
अगर लीक सही हैं, तो गैलेक्सी जेड ट्राइफोल्ड फोल्डेबल तकनीक में सैमसंग का अब तक का सबसे साहसिक कदम होगा। वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स चार्जिंग और NFC को एक पतले ट्राइ-फोल्ड फॉर्म फैक्टर के साथ जोड़कर, यह इनोवेशन और रोजमर्रा की सुविधा का एक परफेक्ट कॉम्बीनेशन पेश कर सकता है। Huawei के Mate XT जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले, यह डिवाइस पावर यूजर्स और शुरुआती यूजर्स दोनों के लिए फोल्डेबल की खूबियों को नया रूप दे सकता है।