Samsung लाया तीन बार फोल्ड होने वाला गजब का फोन, मिलेगा 200MP का कैमरा, डिस्प्ले 10 इंच का
सैमसंग के ट्राई फोल्ड फोन की मार्केट में एंट्री हो गई है। कंपनी का यह मल्टी-फोल्डिंग फोन 10 इंच के मेन डिस्प्ले और 6.5 इंच के सेकेंडरी डिस्प्ले से लैस है। इसका मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5600mAh की है।
सैमसंग ने अपने ट्राई फोल्ड यानी तीन बार मुड़ने वाले फोन - Samsung Galaxy Z TriFold को अनाउंस कर दिया है। कंपनी का यह मल्टी-फोल्डिंग फोन 10 इंच के मेन डिस्प्ले और 6.5 इंच के सेकेंडरी डिस्प्ले से लैस है। इसका मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। फोन में कंपनी पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 5600mAh की बैटरी दे रही है। सैमसंग का यह फोन 12 दिसंबर से कोरिया में उपलब्ध हो जाएगा। इसकी कीमत 3,594,000 won (करीब 2,19,235 रुपये) है।
कोरिया के बाद कंपनी इस फोन को चीन, यूएई और यूएस समेत दूसरे मार्केट में उपलब्ध कराएगी। सैमसंग कोरिया की वेबसाइट के अनुसार फोन के रिटेल बॉक्स में कार्बन शील्ड केस, AR फिल्म और 45 वॉट चार्जिंग अडैप्टर के साथ डेटा केबल दिया जा रहा है।
सैमसंग के ट्राई फोल्ड के फीचर और स्पेसिफिकेशन
फोन में कंपनी 2160x1584 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 10 इंच का QXGA+ डाइनैमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। फोन के कवर डिस्प्ले की बात करें, तो यह 6.5 इंच का है। इस फुल एचडी+ डाइनैमिक एमोलेड डिस्प्ले का भी रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 2600 निट्स का है। सैमसंग का यह ट्राईफोल्ड फोन 16जीबी रैम से लैस है। इसका इंटरनल स्टोरेज 1टीबी तक का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट दिया गया है।
