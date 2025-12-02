Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Samsung Galaxy Z TriFold featuring 10 inch main display and 200mp primary camera announced
Samsung लाया तीन बार फोल्ड होने वाला गजब का फोन, मिलेगा 200MP का कैमरा, डिस्प्ले 10 इंच का

Samsung लाया तीन बार फोल्ड होने वाला गजब का फोन, मिलेगा 200MP का कैमरा, डिस्प्ले 10 इंच का

संक्षेप:

सैमसंग के ट्राई फोल्ड फोन की मार्केट में एंट्री हो गई है। कंपनी का यह मल्टी-फोल्डिंग फोन 10 इंच के मेन डिस्प्ले और 6.5 इंच के सेकेंडरी डिस्प्ले से लैस है। इसका मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5600mAh की है।

Tue, 2 Dec 2025 09:25 AMKumar Prashant Singh
सैमसंग ने अपने ट्राई फोल्ड यानी तीन बार मुड़ने वाले फोन - Samsung Galaxy Z TriFold को अनाउंस कर दिया है। कंपनी का यह मल्टी-फोल्डिंग फोन 10 इंच के मेन डिस्प्ले और 6.5 इंच के सेकेंडरी डिस्प्ले से लैस है। इसका मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। फोन में कंपनी पावरफुल स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 5600mAh की बैटरी दे रही है। सैमसंग का यह फोन 12 दिसंबर से कोरिया में उपलब्ध हो जाएगा। इसकी कीमत 3,594,000 won (करीब 2,19,235 रुपये) है।

कोरिया के बाद कंपनी इस फोन को चीन, यूएई और यूएस समेत दूसरे मार्केट में उपलब्ध कराएगी। सैमसंग कोरिया की वेबसाइट के अनुसार फोन के रिटेल बॉक्स में कार्बन शील्ड केस, AR फिल्म और 45 वॉट चार्जिंग अडैप्टर के साथ डेटा केबल दिया जा रहा है।

सैमसंग के ट्राई फोल्ड के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन में कंपनी 2160x1584 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 10 इंच का QXGA+ डाइनैमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1600 निट्स का है। फोन के कवर डिस्प्ले की बात करें, तो यह 6.5 इंच का है। इस फुल एचडी+ डाइनैमिक एमोलेड डिस्प्ले का भी रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 2600 निट्स का है। सैमसंग का यह ट्राईफोल्ड फोन 16जीबी रैम से लैस है। इसका इंटरनल स्टोरेज 1टीबी तक का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट दिया गया है।

(खबर अपडेट हो रही है…)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
