टेस्ट में बुरी तरह फेल हुआ यह TriFold फोन, आसानी से टूटा डिस्प्ले, वायरल हुआ Video

टेस्ट में बुरी तरह फेल हुआ यह TriFold फोन, आसानी से टूटा डिस्प्ले, वायरल हुआ Video

संक्षेप:

Samsung ने Galaxy Z TriFold को पिछले महीने ही कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में यह फोन बुरी तरह फेल हो गया है। बेंड टेस्ट में इसका डिस्प्ले आसानी से टूट गया। आप भी देखें Video

Dec 26, 2025 05:45 pm ISTArpit Soni
Samsung Galaxy Z Trifold

Samsung Galaxy Z Trifold

  • checkCrafted Black
  • check16GB RAM
  • check512GB/1TB Storage

₹250000

और जाने

Samsung ने Galaxy Z TriFold को पिछले महीने ही कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। फोन अपने यूनिक डिजाइन को लेकर सुर्खियों में है और बेहद खूबसूरत दिखता है। यह सैमसंग का पहला ट्रिपल-फोल्डेबल स्मार्टफोन है। सैमसंग का दावा है कि यह बहुत मजबूत है, लेकिन एक पॉपुलर यूट्यूबर द्वारा किए गए स्मार्टफोन के हालिया ड्यूरेबिलिटी टेस्ट से पता चलता है कि यह गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 जितना ज्यादा दबाव झेल नहीं पाएगा, क्योंकि बेंड टेस्ट के दौरान स्क्रीन खराब हो गई। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो वीडियो में देखें टेस्ट में क्या हुआ फोन का हाल...

ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में कमाल नहीं कर पाया Samsung Galaxy Z TriFold

जेरीरिगएवरीथिंग यूट्यूब चैनल के होस्ट जैक नेल्सन ने अपनी सिग्नेचर ड्यूरेबिलिटी सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड का टेस्ट किया, जिसमें स्क्रैच, आग, गंदगी और बेंड रेजिस्टेंस के टेस्ट शामिल हैं।

कवर स्क्रीन के स्क्रैच रेजिस्टेंस टेस्ट से शुरू करते हुए, जो गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 से प्रोटेक्टेड है, गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड में मोह्स हार्डनेस स्केल पर लेवल छह पर स्क्रैच और लेवल सात पर रेजर ब्लेड से गहरे निशान दिखने लगे। यह एक ऐसे स्मार्टफोन के लिए आम बात है जिसमें सफ्फायर ट्रीटमेंट के बजाय नॉर्मल ग्लास होता है।

हालांकि, अंदर की फ्लेक्सिबल स्क्रीन के ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के दौरान चीजें दिलचस्प हो गईं, जो माना जाता है कि प्लास्टिक की बनी है। लेवल दो पर इसमें हल्के स्क्रैच आए, और लेवल तीन पर गहरे निशान दिखे। नेल्सन ने यह भी बताया कि स्क्रीन सिक्के, चाबियों और नाखूनों के संपर्क में आने पर भी स्क्रैच से बच नहीं पाएगी, चाकू और दूसरी नुकीली चीजों की तो बात ही छोड़ दीजिए।

इसके बाद फायर रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ। OLED कवर स्क्रीन लाइटर से जलाने पर लगभग 17 सेकंड तक झेल पाई, जिसके बाद पिक्सेल गोल्डन-ब्लैक हो गए और ठीक नहीं हुए। Galaxy Z TriFold की अंदर की स्क्रीन ज्यादा नाजुक लगी, जो सिर्फ 10 सेकंड तक चली, जिसके बाद पिक्सेल में जलने के निशान दिखने लगे। कवर डिस्प्ले की तरह, मेन 10-इंच की स्क्रीन भी ठीक नहीं हो पाई।

डर्ट रेजिस्टेंस टेस्ट के दौरान, नेल्सन ने गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड की मेन स्क्रीन पर मुट्ठी भर धूल डाली। जैसे ही धूल के कण इधर-उधर हुए, फोल्डेबल के हिंज मैकेनिज्म से कटकने और चरमराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। स्क्रीन पर भी धूल साफ तौर पर जमा हो गई थी, जहां अंदर के मैग्नेट हैं।

पहला सैमसंग फोल्डेबल फोन जो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में हुआ फेल

लेकिन, सबसे खास था बेंड टेस्ट। जहां गैलेक्सी जेड फोल्ड 7 दोनों तरफ मुड़ने पर भी ठीक रहा, वहीं गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड ऐसा नहीं कर पाया। यूट्यूबर ने पहले फोन को एक कोने से मोड़ा, और यह न सिर्फ मुड़ा बल्कि हमेशा के लिए खराब भी हो गया। फोल्डेबल फोन को पीछे की तरफ मोड़ने पर जोर से टूटने की आवाज आई और स्क्रीन काली हो गई।

आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम होने के बावजूद, गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड का एंटीना लाइन सबसे कमजोर हिस्सा लग रहा था, जहां सबसे पहले टूटा। नेल्सन ने बताया कि भले ही फोन के हिंज बच गए, लेकिन फ्रेम की मोटाई (या उसकी कमी) टूटने का मुख्य कारण थी। यूट्यूबर के अनुसार, गैलेक्सी जेड ट्राईफोल्ड पहला सैमसंग डिवाइस था जो उनके ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में फेल हुआ।

