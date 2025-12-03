10 इंच डिस्प्ले, 200MP कैमरा वाले Samsung Galaxy Z TriFold की चौकाने वाली कीमत Leak, दुनिया का पहला ट्राई-फोल्ड फोन

संक्षेप: Samsung ने पेश किया पहला ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन Galaxy Z TriFold, फोन में 10-इंच टैबलेट जैसा डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 200MP कैमरा, 560 mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग से लैस।

Wed, 3 Dec 2025 02:28 PM

Samsung Galaxy Z TriFold Cost: मोबाइल फोन अब सिर्फ कॉलिंग या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे अब वो टैबलेट, लैपटॉप और मल्टी-टास्किंग मशीन भी बन गए हैं। Samsung का दुनिया का पहला ट्राई-फोल्ड फोन Galaxy Z TriFold यह फोन जब पूरी तरह खुलता है, तो 10-इंच के टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले देता है, और बंद होने पर एक सामान्य स्मार्टफोन की तरह काम करता है। इस डिवाइस में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 16GB RAM, 1TB तक स्टोरेज, तीन रियर कैमरे, 5600 mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग जैसी पावरफुल सुविधाएं दी गई हैं।

Samsung Galaxy Z TriFold की कीमत और उपलब्धता कोरिया में सैमसंग के आधिकारिक न्यूजरूम पोस्ट के अनुसार, गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत KRW 3,594,000 (लगभग 2.2 लाख रुपये) है। स्थानीय टैक्स और अन्य चार्ज को हटाकर यूरोप, अमेरिका और भारत में इसकी कीमत क्रमशः EUR 2,100, $2,400 और लगभग 2,20,400 रुपये है।

कोरियाई कीमतों के आधार पर, GSMArena की रिपोर्ट के अनुसार, गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड, गैलेक्सी Z फोल्ड 7 के 12GB + 512GB वैरिएंट, जिसकी कीमत KRW 2,537,700 (लगभग 1,55,000 रुपये) थी, की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक महंगा होगा। इस प्रकार, अमेरिका में गैलेक्सी Z ट्राइफोल्ड की अनुमानित कीमत लगभग $2,990 होगी।

Samsung Galaxy Z TriFold के फीचर्स (लीक) Samsung Galaxy Z TriFold कंपनी का पहला ट्राई-फोल्ड स्मार्टफोन है, जो खुलने पर पूरे 10-इंच QXGA+ Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले में बदल जाता है और बंद करने पर एक कॉम्पैक्ट फोन जैसा महसूस होता है। बाहर की ओर 6.5-इंच का Full HD+ AMOLED कवर डिस्प्ले दिया गया है। फोन को पावर देता है Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, जिसके साथ 16GB RAM और 512GB या 1TB UFS 4.0 स्टोरेज विकल्प मिलते हैं।

कैमरे की बात करें तो इसमें 200MP प्राइमरी सेंसर, 12MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं, जबकि सेल्फी के लिए 10MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। बैटरी इस बार और भी बड़ी है 5600mAh, जो 45W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है।

सॉफ्टवेयर के तौर पर यह नया Android 16 आधारित One UI 8 पर चलता है, जिसमें मल्टी-विंडो, ट्राई-फोल्ड लेआउट, उन्नत मल्टीटास्किंग और Samsung DeX जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। डिवाइस में ड्यूल-रेल हिंग सिस्टम है, जो बार-बार फोल्डिंग के बावजूद मजबूती बनाए रखता है।