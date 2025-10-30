अब जेब में रखो Tablet! Samsung Galaxy Z TriFold के डिज़ाइन ने मचाई टेक दुनिया में सनसनी, तीन बार फोल्ड होगा फोन

Hindustan Hindi News
Samsung Galaxy Z Tri Fold three time foldable phone first look leaks online check shocking price and features
Thu, 30 Oct 2025 09:23 AMHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Samsung Galaxy Z TriFold Leak: Samsung फिर से कुछ ऐसा करने जा रहा है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला सकता है। कंपनी ने अपने पहले Tri-Fold स्मार्टफोन Galaxy Z TriFold की पहली झलक दिखा दी है। अब तक आपने फोल्डेबल फोन देखे होंगे जो एक बार मुड़ते हैं, लेकिन ये फोन तीन बार फोल्ड होगा। जी हां, यह एक ऐसा स्मार्टफोन है जो खुलते ही 10-इंच का टैबलेट बन जाता है। टेक इवेंट में सामने आए इस फोन का डिज़ाइन देखकर यूजर्स दंग रह गए हैं। इसका G-शेप फोल्डिंग मैकेनिज़्म, अल्यूमिनियम फ्रेम, और टाइटेनियम बॉडी इसे बेहद प्रीमियम लुक देता है। आइए जानते हैं कि आखिर इस अनोखे Galaxy Z TriFold में क्या-क्या खास है, और यह कब तक भारत में लॉन्च हो सकता है।

तीन बार फोल्ड होगा, टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस देगा

Samsung Galaxy Z TriFold का सबसे बड़ा आकर्षण है इसका Tri-Fold डिज़ाइन। इसमें दो हिंज दिए गए हैं, जिससे फोन तीन हिस्सों में मुड़ता है। फोन को पूरी तरह खोलने पर यह लगभग 10 इंच का बड़ा डिस्प्ले बन जाता है यानी फोन और टैबलेट दोनों का मज़ा एक साथ। जब आप इसे बंद करेंगे, तो यह एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन की तरह काम करेगा, और खोलते ही टैबलेट जैसा वाइड स्क्रीन मिलेगा। यह फीचर खासतौर पर वीडियो देखने, गेमिंग और मल्टीटास्किंग करने वालों के लिए एकदम परफेक्ट है।

Samsung Galaxy Z TriFold के संभावित फीचर्स

डिज़ाइन और डिस्प्ले कमाल का

Samsung ने Galaxy Z TriFold को G-शेप फोल्डिंग डिज़ाइन के साथ बनाया है।फोन के बॉडी में अल्यूमिनियम फ्रेम और टाइटेनियम किनारे दिए गए हैं, जिससे यह हल्का और मजबूत दोनों है। जब पूरी तरह खुला होता है, तो इसका डिस्प्ले लगभग 10 इंच का हो जाता है, और बंद होने पर यह 6.5 इंच के स्मार्टफोन जितना कॉम्पैक्ट लगता है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका स्क्रीन AMOLED पैनल के साथ आएगा, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR सपोर्ट देगा।

कैमरा और परफॉर्मेंस भी धांसू

Samsung इस Tri-Fold फोन में 200MP का मेन कैमरा सेंसर दे सकता है। इसके साथ Ultra-wide और Telephoto लेंस भी होंगे, जिससे यूज़र्स को DSLR जैसी क्वालिटी की फोटो मिल सके।

फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 12GB RAM और 512GB स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। यह कॉम्बिनेशन हाई-एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और मल्टीटास्किंग को बेहद स्मूद बना देगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह Android 16 पर आधारित OneUI के साथ आएगा।

बैटरी और चार्जिंग

तीन फोल्ड और बड़े डिस्प्ले वाले इस फोन को पावर देने के लिए इसमें लगभग 4800mAh बैटरी दी जाएगी। यह फोन 68W फास्ट चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करेगा। Samsung का दावा है कि यह कुछ ही मिनटों में 50% तक चार्ज हो जाएगा।

कीमत और लॉन्च डिटेल्स

फिलहाल Samsung ने इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट या कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी कीमत $3000 से $3500 (लगभग ₹2.5 से ₹2.9 लाख) तक हो सकती है। यह फोन शुरुआत में सिर्फ कुछ देशों में लॉन्च किया जाएगा और बाद में भारत में आ सकता है। कहा जा रहा है कि कंपनी इसे अपने अगले Galaxy Unpacked Event 2025 में पेश कर सकती है।

दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं।
