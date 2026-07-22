Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra लॉन्च, सबसे महंगे फोल्डेबल फोन का डिजाइन और फीचर्स जबरदस्त; इतनी है कीमत
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra को 8 इंच के बड़े 120Hz डिस्प्ले, 200MP कैमरा और Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी पहली बार अल्ट्रा फोल्डेबल मॉडल लेकर आई है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung ने अपनी नई फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज में Galaxy Z Fold8 Ultra को लॉन्च कर दिया है। कंपनी पहली बार फोल्डेबल Ultra मॉडल लेकर आई है और उसके मुताबिक, यह नया मॉडल फोल्डेबल स्मार्टफोन में Galaxy की Ultra सीरीज वाले प्रीमियम एक्सपीरियंस को लाने के लिए डिजाइन किया गया है। Galaxy Z Fold8 Ultra को खासतौर से ज्यादा प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन के लिए बड़े वर्कस्पेस वाले फोल्डेबल फोन के तौर पर लॉन्च किया गया है।
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Galaxy Z Fold8 Ultra के साथ Samsung ने फोल्डेबल फोन को सिर्फ कॉम्पैक्ट डिवाइस के तौर पर यूज करने के बजाय इसे एक बड़े प्रोडक्टिविटी टूल के रूप में पेश करने पर जोर दिया है। कंपनी का कहना है कि नया Galaxy Z सीरीज पिछली सात पीढ़ियों की फोल्डेबल इनोवेशन और यूजर्स से मिले एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किया गया है। इस सीरीज में Fold8 Ultra के अलावा Galaxy Z Fold8 और Galaxy Z Flip8 भी शामिल हैं, जिनका मकसद अलग-अलग तरह के यूजर्स की जरूरतों को पूरा करना है।
ऐसे हैं नए Ultra मॉडल के स्पेसिफिकेशंस
नए Samsung फोल्डेबल में बड़ा 8 इंच का मेन डिस्प्ले, 200MP कैमरा, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy प्रोसेसर और Galaxy AI के कई फीचर्स दिए गए हैं। इसका वजन 215 ग्राम है, जबकि डिजाइन को पहले के मुकाबले पतला और हल्का बनाने पर भी फोकस किया गया है।
Galaxy Z Fold8 Ultra में 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया गया है, जबकि फोन को खोलने पर 8 इंच का मेन डिस्प्ले मिलता है। दोनों स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती हैं। मेन स्क्रीन में लो-रिफ्लेक्शन फिनिश दी गई है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स तक बताई गई है। बड़े डिस्प्ले का फायदा खासतौर पर मल्टीटास्किंग, कंटेंट देखने और प्रोडक्टिविटी से जुड़े कामों में मिलेगा।
प्रीमियम डिजाइन के साथ पतला बिल्ड
डिजाइन की बात करें तो Galaxy Z Fold8 Ultra की मोटाई बंद होने पर 8.7mm और खुलने पर करीब 4.1mm है। इसका वजन 215 ग्राम है। फोल्डेबल मैकेनिज्म को बेहतर बनाने के लिए इसमें Armor FlexHinge दिया गया है, जबकि फोन के डिजाइन में Flex Titanium का इस्तेमाल किया गया है। Samsung का दावा है कि यह उसका अब तक का सबसे पतला Fold मॉडल है।
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फोल्डेबल में 200MP कैमरा सेटअप
फोटोग्राफी के लिए Galaxy Z Fold8 Ultra में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 200MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10MP का 3x टेलीफोटो कैमरा शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए कवर स्क्रीन पर 10MP कैमरा और मेन डिस्प्ले पर भी 10MP कैमरा दिया गया है। कैमरा सिस्टम में Advanced Pro Video Engine, Super Steady Video, Nightography और My Favorite Cam जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।
पावरफुल परफॉर्मेंस और AI फीचर्स
धांसू परफॉर्मेंस के लिए Galaxy Z Fold8 Ultra में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट दिया गया है। यह हाई-एंड परफॉर्मेंस के साथ AI और मल्टीटास्किंग जैसे कामों को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। बड़े फोल्डेबल डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर के साथ फोन को प्रोडक्टिविटी और कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज किया जा सकता है।
सॉफ्टवेयर की बात करें तो Galaxy Z Fold8 Ultra Android 17 पर आधारित One UI 9 पर चलता है। फोन में Samsung के Galaxy AI फीचर्स के साथ Now Nudge और Now Brief जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा Gemini Intelligence के साथ AI क्षमताओं को और बेहतर किया गया है। वहीं, Samsung Knox फोन की सिक्योरिटी को मजबूत करने का काम करता है।
भारत में इतनी रखी गई है कीमत
नए Galaxy Z Fold8 Ultra की कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,99,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 12GB रैम और 512GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 2,19,999 रुपये है, जबकि टॉप-एंड 16GB रैम और 1TB स्टोरेज वेरिएंट 2,59,999 रुपये में लॉन्च किया गया है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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