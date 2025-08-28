Samsung के 200MP कैमरा फोन पर 12000 रुपये की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर Samsung Galaxy Z Fold7 with 200MP Camera on discount of 12000 rupees on Amazon, Gadgets Hindi News - Hindustan
Samsung के 200MP कैमरा फोन पर 12000 रुपये की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

Samsung Galaxy Z Fold7 प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसमें 200MP कैमरा, 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज मिलता है। Amazon पर यह फोन 12,000 रुपये के डिस्काउंट, EMI और एक्सचेंज ऑफर के साथ मिल रहा है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 02:46 PM
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के फोल्डेबल डिवाइस पर ग्राहकों को जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है। कंपनी Galaxy Z Fold7 को अब तक की सबसे बड़ी छूट पर खरीद सकते हैं। इस डिवाइस पर बेहतरीन डील का फायदा दिया जा रहा है और इसे अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए आपको इस डिवाइस के फीचर्स और इसकी कीमत के बारे में बताते हैं।

सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में 174,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अगर ग्राहक इस फोन के लिए HDFC बैंक कार्ड की मदद से भुगतान करते हैं तो सीधे 12 हजार रुपये की छूट का फायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा पुराने डिवाइस के बदले 45,050 रुपये तक के अधिकतम डिस्काउंट्स का फायदा ले सकते हैं।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 7

  • checkBlue Shadow
  • check12GB / 16GB RAM
  • check256GB / 512GB / 1TB Storage
amazon-logo

₹174999

खरीदिये

Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold

  • checkMoonstone
  • check16GB RAM
  • check256GB Storage

₹172999

और जाने

discount

6% OFF

Vivo X Fold 5

Vivo X Fold 5

  • checkTitanium
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149999

₹159999

खरीदिये

discount

6% OFF

Vivo X Fold 5G

Vivo X Fold 5G

  • checkWhite
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage
amazon-logo

₹149999

₹159999

खरीदिये

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold

  • checkObsidian
  • check16 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹172999

और जाने

Vivo X Fold 3 Pro

Vivo X Fold 3 Pro

  • checkCelestial Black
  • check16 GB RAM
  • check512 GB Storage

₹159999

और जाने

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

Samsung Galaxy Z Fold 4 5G

  • checkGraygreen
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹153000

और जाने

ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू आपके पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन जेट ब्लैक, ब्लू शैडो और सिल्वर शैडो कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Galaxy Z Fold7 के स्पेसिफिकेशंस

डिवाइस में 8 इंच का मेन डिस्प्ले (2184 x 1968 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट, 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस) और 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है। इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और Adreno 830 GPU के साथ 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प है। कैमरा सेटअप में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 10MP टेलीफोटो लेंस और 10MP के इनर व आउटर कैमरे शामिल हैं। डिवाइस 4400mAh बैटरी से लैस है, जो 25W वायर्ड, 15W वायरलेस और 4.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।

सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद हैं, जबकि कनेक्टिविटी ऑप्शंस में 5G, डुअल 4G VoLTE, e-सिम, WiFi, ब्लूटूथ, NFC और यूएसबी टाइप-C पोर्ट दिए गए हैं। फोन प्रीमियम एक्सपीरियंस और फ्लैगशिप कैमरा परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है।

