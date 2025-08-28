Samsung के 200MP कैमरा फोन पर 12000 रुपये की छूट, लिमिटेड टाइम ऑफर

Samsung Galaxy Z Fold7 प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसमें 200MP कैमरा, 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज मिलता है। Amazon पर यह फोन 12,000 रुपये के डिस्काउंट, EMI और एक्सचेंज ऑफर के साथ मिल रहा है।

Thu, 28 Aug 2025 02:46 PM

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के फोल्डेबल डिवाइस पर ग्राहकों को जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा लिमिटेड टाइम के लिए दिया जा रहा है। कंपनी Galaxy Z Fold7 को अब तक की सबसे बड़ी छूट पर खरीद सकते हैं। इस डिवाइस पर बेहतरीन डील का फायदा दिया जा रहा है और इसे अब तक की सबसे कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए आपको इस डिवाइस के फीचर्स और इसकी कीमत के बारे में बताते हैं।

सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन को भारतीय मार्केट में 174,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अगर ग्राहक इस फोन के लिए HDFC बैंक कार्ड की मदद से भुगतान करते हैं तो सीधे 12 हजार रुपये की छूट का फायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा पुराने डिवाइस के बदले 45,050 रुपये तक के अधिकतम डिस्काउंट्स का फायदा ले सकते हैं।

ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू आपके पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। यह फोन जेट ब्लैक, ब्लू शैडो और सिल्वर शैडो कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

ऐसे हैं Galaxy Z Fold7 के स्पेसिफिकेशंस डिवाइस में 8 इंच का मेन डिस्प्ले (2184 x 1968 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट, 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस) और 6.5 इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है। इसमें Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर और Adreno 830 GPU के साथ 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प है। कैमरा सेटअप में 200MP का प्राइमरी सेंसर, 10MP टेलीफोटो लेंस और 10MP के इनर व आउटर कैमरे शामिल हैं। डिवाइस 4400mAh बैटरी से लैस है, जो 25W वायर्ड, 15W वायरलेस और 4.5W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।