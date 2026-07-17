Samsung Galaxy Z Fold 8 और Flip 8 खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर! Free Storage Upgrade ऑफर की हो सकती है वापसी
Samsung अपने Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 पर Free Storage Upgrade ऑफर वापस ला सकता है। हालांकि यह ऑफर सभी ग्राहकों के लिए नहीं होगा।
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन लाइनअप Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हाल ही में आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि कंपनी इस बार अपने लोकप्रिय Free Storage Upgrade ऑफर को बंद कर सकती है। हालांकि अब एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि Samsung इस ऑफर को पूरी तरह खत्म नहीं कर रहा है और इसे कुछ शर्तों के साथ वापस लाया जा सकता है।
दरअसल, Samsung कई सालों से अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की प्री-बुकिंग के दौरान ग्राहकों को कम स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत पर ज्यादा स्टोरेज वाला वेरिएंट ऑफर करता रहा है। उदाहरण के तौर पर, 256GB मॉडल की कीमत में 512GB स्टोरेज वाला फोन मिल जाता था। बता दें, यह ऑफर ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है।
इस बार क्या बदल सकता है?
Android Authority की रिपोर्ट के अनुसार, Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 के लिए भी Free Storage Upgrade ऑफर मिलने की संभावना है, लेकिन यह पहले की तरह सभी ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी इस ऑफर को लिमिटेड रख सकती है।
संभावना है कि यह ऑफर केवल Samsung के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को मिले। इसके अलावा Samsung Members, Reserve Program या बाकी चुनिंदा प्रमोशनल ऑफर्स के तहत भी इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसे में हर बायर को इस सुविधा का लाभ मिले, यह जरूरी नहीं होगा।
इससे पहले क्या सामने आया था?
कुछ समय पहले साउथ कोरिया से आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि NAND Flash और DRAM जैसी मेमोरी चिप्स की बढ़ती कीमतों के चलते Samsung इस बार मुफ्त स्टोरेज अपग्रेड का विकल्प बंद कर सकता है। यहां तक कहा गया था कि ज्यादा स्टोरेज वाले मॉडल के लिए ग्राहकों को पहले की तुलना में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।
हालांकि नई रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि कंपनी ग्राहकों के बीच लोकप्रिय इस ऑफर को पूरी तरह खत्म करने के बजाय लिमिट करते हुए जारी रख सकती है।
ग्राहकों के लिए क्यों है अहम?
बता दें, Free Storage Upgrade Samsung के सबसे आकर्षक प्री-ऑर्डर ऑफर्स में से एक माना जाता है। अगर यह ऑफर Galaxy Z Fold 8 और Galaxy Z Flip 8 के साथ भी मिलता है, तो ग्राहकों को बिना अतिरिक्त कीमत चुकाए ज्यादा स्टोरेज वाला मॉडल खरीदने का मौका मिल सकता है। हालांकि आखिरी डिसीजन लॉन्च के वक्त कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा।
फिलहाल Samsung ने इस ऑफर को लेकर कोई आधिकारिक कन्फर्मेशन नहीं दिया है। ऐसे में ग्राहकों को कंपनी के लॉन्च इवेंट और प्री-बुकिंग ऑफर्स का इंतजार करना होगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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