Samsung Galaxy Z Fold 8 और Fold 8 Ultra की कीमतें लॉन्च से पहले लीक, सबसे महंगा होगा ये मॉडल
Samsung Galaxy Z Fold 8 और पहली बार आने वाले Galaxy Z Fold 8 Ultra की अमेरिकी मार्केट में कीमतें लॉन्च से पहले लीक हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Ultra मॉडल Samsung का अब तक का सबसे महंगा फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकता है।
साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung की अगली फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज को लेकर लॉन्च से पहले एक बड़ी जानकारी सामने आई है। नई रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy Z Fold 8 और पहली बार आने वाले Galaxy Z Fold 8 Ultra की अमेरिकी मार्केट में कीमतें ऑनलाइन लीक हो गई हैं। हालांकि कंपनी ने अभी तक इन कीमतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर यह जानकारी सही साबित होती है तो Ultra मॉडल Samsung का अब तक का सबसे महंगा फोल्डेबल स्मार्टफोन बन सकता है।
लीक जानकारी के अनुसार, Galaxy Z Fold 8 के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 1,999.99 डॉलर (करीब 1.72 लाख रुपये) हो सकती है। वहीं 512GB मॉडल की कीमत 2,119.99 डॉलर (करीब 1.82 लाख रुपये) बताई गई है। दूसरी ओर, Galaxy Z Fold 8 Ultra के 512GB वेरिएंट की कीमत 2,499.99 डॉलर (करीब 2.15 लाख रुपये) और 1TB मॉडल की कीमत 2,619.99 डॉलर (करीब 2.25 लाख रुपये) होने की उम्मीद है। ध्यान रहे, भारतीय मार्केट में टैक्स और अन्य फीस के कारण असली कीमतें इससे ज्यादा हो सकती हैं।
सबसे पावरफुल भी होगा Ultra मॉडल
Samsung पहली बार अपनी Fold सीरीज में Ultra मॉडल पेश कर सकता है। अब तक कंपनी सिर्फ Galaxy Z Fold मॉडल लॉन्च करती रही है, लेकिन Ultra वर्जन के आने से यह लाइनअप प्रीमियम यूजर्स को ध्यान में रखकर और मजबूत हो सकता है। माना जा रहा है कि Ultra मॉडल में बेहतर कैमरा, ज्यादा RAM, बड़े स्टोरेज ऑप्शंस और कुछ एक्सक्लूसिव AI फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, Galaxy Z Fold 8 में भी कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें पहले से चौड़ा कवर डिस्प्ले, लगभग बिना क्रीज वाला इनर स्क्रीन, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा करीब 4800mAh की बैटरी भी दी जा सकती है, जिससे बैटरी बैकअप में सुधार देखने को मिल सकता है।
Galaxy Z Fold 8 Ultra को लेकर भी कई लीक्स सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि यह फोन कैमरा क्वॉलिटी, परफॉर्मेंस और AI एक्सपीरियंस के मामले में स्टैंडर्ड Fold 8 से बेहतर होगा। हालांकि इन सभी फीचर्स की पुष्टि Samsung ने अभी तक नहीं की है।
इस महीने होगा बड़ा लॉन्च इवेंट
Samsung ने 22 जुलाई 2026 को लंदन में होने वाले Galaxy Unpacked इवेंट का ऐलान पहले ही कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि इसी इवेंट में Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra और Galaxy Z Flip 8 से पर्दा उठाया जाएगा। लॉन्च के दौरान कंपनी कीमत, उपलब्धता और सभी स्पेसिफिकेशंस की आधिकारिक जानकारी भी शेयर करेगी।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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