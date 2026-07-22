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नए 'छोटू' डिजाइन में आया Galaxy Z Fold 8, पहले से हल्का और मजबूत, साथ में Flip 8 भी लॉन्च

By Arpit Soni
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सैमसंग ने Galaxy Unpacked इवेंट में ढेर सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। कंपनी ने इवेंट में Samsung Galaxy Z Fold 8 और Samsung Galaxy Z Flip 8 को लॉन्च किया है। ब्रांड पहली बार Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra मॉडल भी लेकर आया है। देखें कीमत और खासियत

नए 'छोटू' डिजाइन में आया Galaxy Z Fold 8, पहले से हल्का और मजबूत, साथ में Flip 8 भी लॉन्च

सैमसंग ने Galaxy Unpacked इवेंट में अपने नए वाइड-ओपन फोल्डेबल, Galaxy Z Fold 8 को लॉन्च कर दिया है। यह लेटेस्ट फोल्डेबल नए डिजाइन के साथ आता है और अपने पिछले मॉडल के मुकाबले हल्का भी है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर, 4,800mAh की बैटरी, 50-मेगापिक्सेल का डुअल रियर कैमरा, नया Flex Titanium डिस्प्ले और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि Galaxy Z Fold 8 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यूजर्स को कवर डिस्प्ले या बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन, दोनों पर ही ज्यादा नैचुरल अनुभव मिले।

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इसके अलावा, इवेंट में सैमसंग ने Galaxy Z Flip 8 भी लॉन्च किया। यह नया क्लैमशेल फोल्डेबल स्मार्टफोन पिछले साल के Galaxy Z Flip 7 का सक्सेसर है और इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फॉर गैलेक्सी चिपसेट लगा है। फोन में 4.1-इंच की कवर डिस्प्ले और 6.9-इंच की मेन स्क्रीन है। दोनों स्क्रीन 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती हैं। Galaxy Z Flip 8 में One UI 9 पर बेस्ड Android 17 है और इसमें 4,300mAh की बैटरी दी गई है। ब्रांड पहली बार Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra मॉडल भी लेकर आया है। चलिए एक-एक कर जानते हैं इनकी कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra लॉन्च, फोल्डेबल फोन में प्रीमियम फीचर्स; कीमत

Samsung Galaxy Z Fold 8 की कीमत और ऑफर

सैमसंग ने US में गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 के 12GB + 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत $1,900 (लगभग 1,64,000 रुपये) से शुरू की है। यह स्मार्टफोन 12GB+512GB और 16GB+1TB वेरिएंट में भी उपलब्ध है। स्मार्टफोन आज से कुछ चुनिंदा मार्केट में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। फोन ग्रेफाइट, क्रीम और लैवेंडर कलर में आता है, जिसमें पिस् कलर ऑनलाइन-एक्सक्लूसिव पेंट जॉब के तौर पर उपलब्ध है। कंपनी ने अभी तक भारत के लिए कीमत और उपलब्धता की जानकारी नहीं दी है। इसके अलावा, कंपनी फोन के साथ छह महीने का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन भी दे रही है। जो कस्टमर सैमसंग के ऑनलाइन स्टोर से गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 खरीदते हैं और मंथली सैमसंग केयर+ प्लान के लिए साइन अप करते हैं, उन्हें पहले तीन महीने का कवरेज बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के मिलेगा।

Samsung Galaxy Z Flip 8 की कीमत और ऑफर

सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 की कीमत बेस वेरिएंट 12GB+256GB के लिए $1,200 (लगभग 1,15,000 रुपये) से शुरू होती है। टॉप-एंड वर्जन में इतनी ही रैम के साथ 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है। नया गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 आज से कुछ चुनिंदा मार्केट में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। यह क्रीम, ग्रेफाइट और पिंक कलर ऑप्शन और ऑनलाइन-एक्सक्लूसिव मिंट शेड में उपलब्ध है।

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गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 के खरीदार Google AI Pro का छह महीने का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, जिसमें 5TB क्लाउड स्टोरेज शामिल है। सैमसंग ने कन्फर्म किया है कि जो कस्टमर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से फोन खरीदते हैं और मंथली सैमसंग केयर+ प्लान में एनरोल करते हैं, उन्हें पहले तीन महीने का कवरेज फ्री मिलेगा।

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra लॉन्च, फोल्डेबल फोन में प्रीमियम फीचर्स; कीमत
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Samsung Galaxy Z Fold 8 की खासियत

लेटेस्ट फोल्डेबल नए वाइड-ओपन स्टाइल के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि फोन 10:16 कवर स्क्रीन के साथ आता है, जो मैसेज, शॉर्ट वीडियो और कई चीजों को जल्दी एक्सेस करने के लिए है। वहीं, 4:3 इनर डिस्प्ले को वीडियो देखते, किताबें पढ़ते या गेम खेलते समय बड़ा और ज्यादा इमर्सिव महसूस कराने के लिए बनाया गया है। कंपनी ने नई फ्लेक्स टाइटेनियम टेक्नोलॉजी भी पेश की है। टाइटेनियम-अलॉय फिल्म को टाइटेनियम प्लेट के साथ जोड़ा गया है। कंपनी का कहना है कि इससे फोन ड्यूरेबिलिटी खोए बिना पतला हो जाता है। सैमसंग का कहना है कि इससे फोन खोलते समय हिंज का फील भी बदल जाता है, इसे पहले से ज्यादा स्मूद बताया गया है।

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सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 8 में 7.6 इंच का डायनामिक एमोलेड 2X इनर डिस्प्ले है, जिसका 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट है और इसकी पीक ब्राइटनेस 3,000 निट्स तक है। फोन में 5.5 इंच का डायनामिक एमोलेड 2X कवर डिस्प्ले भी है, जिसका आस्पेक्ट रेशियो 10:16 है और स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। ब्रांड ने कवर स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 3, पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और एक एल्यूमीनियम फ्रेम भी लगाया है, जिसे सैमसंग एडवांस्ड आर्मर एल्यूमीनियम कह रहा है। फोन में IP48 रेटिंग भी है, जो इसे वॉटर-रेसिस्टेंट बनाती है।

यह स्मार्टफोन गैलेक्सी प्रोसेसर के लिए लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट से लैस है। इसे 16GB तक रैम और 1TB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। फोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 17 पर बेस्ड वन यूआई 9 चलाता है। फोटोग्राफी के लिए, गैलेक्सी Z फोल्ड 8 डुअल 50-मेगापिक्सेल के रियर कैमरों से लैस है, साथ में 10-मेगापिक्सेल का कवर डिस्प्ले कैमरा और 10-मेगापिक्सेल का इंटरनल डिस्प्ले कैमरा है। यह 30fps पर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

सैमसंग ने कंटेंट क्रिएटर्स पर फोकस करने वाले कुछ सॉफ्टवेयर फीचर्स भी पेश किए हैं। डुअल रिकॉर्डिंग से यूजर्स डिवाइस के दोनों तरफ से वीडियो कैप्चर कर सकते हैं और साथ ही कवर डिस्प्ले पर खुद को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। नया My FanCam फीचर ऑटोमैटिकली चुने हुए सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकता है और फ्रेमिंग को पसंदीदा एस्पेक्ट रेशियो में एडजस्ट कर सकता है, जिससे वीडियो शेयर करने से पहले मैनुअल एडिटिंग की जरूरत कम हो जाती है।

फोन में 4,800mAh की बैटरी है जो 45W वायर्ड चार्जिंग और 20W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में 5G, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ, यूएसबी टाइप-सी और NFC शामिल हैं। फोन का वजन 201 ग्राम है, जो इसे सैमसंग का अब तक का सबसे हल्का Galaxy Z Fold स्मार्टफोन बनाता है। अनफोल्ड होने पर इसका साइज 123.9 x 161.4 x 4.5 एमएम और फोल्ड होने पर 123.9 x 81.9 x 9.7 एमएम है।

ये भी पढ़ें:13 इंच डिस्प्ले और 10,100mAh की बैटरी, आ गया पॉपुलर ब्रांड का धांसू टैब, डिटेल

Samsung Galaxy Z Flip 8 की खासियत

डुअल-सिम वाला सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 एंड्रॉयड 17 पर चलता है जिसके ऊपर One UI 9 है। इसमें 6.9 इंच का एमोलेड प्राइमरी डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें 4.1 इंच का एमोलेड कवर डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का साइज पिछले साल के गैलेक्सी Z फ्लिप 7 जैसा ही है। कवर स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन है। गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 फॉर गैलेक्सी चिपसेट के साथ 12GB रैम है। फोन 256GB और 512GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आता है।

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फोटोग्राफी के लिए, गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 में एक डुअल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी सेंसर और 12-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, फोन में इंटरनल स्क्रीन पर 10-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। कैमरा सेटअप 60fps तक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है।

ऑथेंटिकेशन के लिए, फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसे डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP48 रेटिंग मिली है। फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, 5G और वाई-फाई 7 शामिल हैं। फोन में आर्मर एल्युमिनियम फ्रेम है। फोन में 4,300mAh की बैटरी दी है जो 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ है। अनफोल्डेड होने पर इसका साइज 166.9 x 75.4 x 6.1 एमएम और फोल्ड होने पर 85.7 x 75.4 x 13.1 एमएम है। इसका वजन 180 ग्राम है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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