भारत में इतनी होगी मुड़ने वाले नए सैमसंग फोन की कीमत,देखें बजट में हैं या नहीं

अगर आप भी Samsung Galaxy Z Flip 8 या फिर Samsung Galaxy Z Fold 8 स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। फोन की कीमतें ऑनलाइन सामने आ गई हैं। आप भी देखें ये फोन बजट में है या नहीं…

Samsung के नए फोल्डेबल फोन जल्द धूम मचाने आ रहे हैं। सैमसंग से उम्मीद की जा रही है कि वह अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन की अगली पीढ़ी - Galaxy Z Flip 8 और Galaxy Z Fold 8 - को लॉन्च करेगी। ये फोन लॉन्च से पहले ही सुर्खियों में हैं, क्योंकि इनसे जुड़ी कई नई जानकारियां (लीक्स) ऑनलाइन सामने आ चुके हैं। अगर आप भी इन्हें खरीदने का प्लान कर रहे हैं और इन्हें खरीदने के लिए इनकी कीमत जानने के लिए उत्सुक हैं, तो यह खबर आपके काम की है। एक लीक से फोन की कीमत का हिंट मिल गया है। इन्हें खरीदने के लिए कितना बजट रखना होगा और इनमें क्या खास है, चलिए बताते हैं...

भारत में इतनी होगी Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8 की कीमत (लीक के अनुसार) टाइम्सनाउ की रिपोर्ट के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 और गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 इस साल जुलाई में लॉन्च हो सकते हैं। कंपनी अपने गर्मियों के लॉन्च इवेंट पैटर्न को फॉलो करते हुए इन्हें पेश कर सकती है। कीमत की बात करें तो, Samsung Galaxy Z Fold 8 की शुरुआती कीमत 1,74,999 रुपये हो सकती है, जबकि Samsung Galaxy Z Flip 8 की कीमत लगभग 1,19,999 रुपये होने की उम्मीद है।

Samsung Galaxy Z Flip 8 के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) कई लीक्स से पता चला है कि सैमसंग गैलेक्सी जेड फ्लिप 8 में 6.9-इंच का इनर डिस्प्ले होने की उम्मीद है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। वहीं, इसकी कवर स्क्रीन 4.1-इंच की हो सकती है। इस फोन में एक्सीनॉस 2600 चिपसेट लगा होने की संभावना है। इसके अलावा, इसमें 4,300mAh की बैटरी हो सकती है और यह 25W चार्जिंग सपोर्ट दे सकता है। कैमरे की बात करें तो, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल का प्राइमरी लेंस और 12 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें सामने की तरफ 10 मेगापिक्सेल का लेंस भी हो सकता है।